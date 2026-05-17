Alonso tekur við Chelsea

Xabi Alonso hefur verið ráðinn til starfa sem aðalþjálfari Chelsea í ensku úrvalsdeildinni. Spánverjinn skrifaði undir fjögurra ára samning og tekur við starfinu þann 1. júlí næstkomandi.
Alonso var þjálfari Real Madrid þegar þetta tímabil hófst en hann var látinn fara í janúar. Hann gerði garðinn frægan áður sem þjálfari Bayer Leverkusen í Þýskalandi.
Chelsea byrjaði tímabilið með Enzo Maresca við stjórnvölinn, síðan tók Liam Rosenior við en hann var nýlega rekinn og Calum McFarlane stýrir liðinu til bráðabirgða.
McFarlane var við stjórnvölinn þegar Chelsea tapaði FA bikarúrslitaleiknum gegn Manchester City í gær og staðfesti þar með titlalaust tímabil. Liðið situr í 9. sæti ensku deildarinnar þegar tvær umferðir eru eftir og er í hættu á að missa af sæti í Evrópukeppni.
Alonso hafði verið orðaður við þjálfarastarfið hjá Liverpool, eftir að hafa spilað þar sem leikmaður í fimm ár og unnið Meistaradeildina árið 2005.
Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team. The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge. Welcome to Chelsea, Xabi!— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2026
