Fótbolti

Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan

Valur Páll Eiríksson skrifar
Arnar lenti í smá brasi með stutta spilið í golfinu í Japan.
Arnar lenti í smá brasi með stutta spilið í golfinu í Japan. EPA/Jakub Kaczmarczyk POLAND OUT

Arnar Gunnlaugsson glímir við örlitla flugþreytu eftir ferðalag frá Japan til Bandaríkjanna fyrir komandi leik karlalandsliðsins í fótbolta við Argentínu. Hann naut sín betur í austurlöndum fjær en hann gerði sem leikmaður fyrir þremur áratugum.

Teymi íslenska liðsins kom til Auburn í Alabama aðeins á undan leikmönnum sem voru á sinni fyrstu æfingu á svæðinu í dag. Fram undan er leikur við heimsmeistara Argentínu á þriðjudaginn kemur en Ísland tapaði 1-0 fyrir Japan á sunnudaginn var.

Langt ferðalag er að baki eftir enn lengra ferðalag frá Íslandi til Japan þar á undan. Flugþreytan segir aðeins til sín.

„Það var smá tricky að aðlagast í Japan, það tók nokkra daga eftir langt ferðalag. Svo erum við núna komnir til Bandaríkjanna í annað tímabelti en sem betur fer erum við að koma tímanlega fyrir leikinn svo ég held að allir verði búnir að aðlagast þegar líður að leikdegi,“ segir Arnar við Vísi.

Borðaði meira en bara grjón og vatn

Arnar hafði fyrir förina einu sinni ferðast til Japans, með íslenska landsliðinu árið 1994. Hann greindi frá því við Vísi í síðasta mánuði að hann hafi á þeim tíma, tvítugur að aldri, ekki notið þess nægilega vel að fara þangað austur og í raun aðeins borðað hrísgrjón og vatn.

Þú hlýtur nú að hafa gert aðeins betur við þig í þetta skiptið?

„Ég held að það hafi verið svipaður matur í boði en bragðlaukarnir hafa þroskast aðeins. Þetta var dýrlegt að koma til Tókýó, að upplifa þeirra frábæru menningu og gestrisni. Það fór vel um okkur og við heimsóttum íslenska sendiráðið. Þetta var í alla staði mjög vel heppnuð ferð,“ segir Arnar.

Þarf að vinna í stutta spilinu

Starfsteymi Íslands gat fengið smá frí á milli leikjanna áður en haldið var til Bandaríkjanna og farið var meðal annars í golf. Arnar birti myndir af sér á golfvellinum í Japan í sögu sinni á samfélagsmiðlum.

Tókst að lækka forgjöfina í Japan?

„Ég var að koma vel undan vetri. Ég verð að viðurkenna það. Ég var meira en hissa á því hvernig ég var að slá. En það voru gamlir draugar í stutta spilinu voru enn að elta mig. Ef maður ætlar að lækka forgjöfina þarf að æfa stutta spilið. Ég hef ekki alveg lagt nægilega mikla rækt á það í gegnum tíðina,“ segir Arnar léttur.

Ísland mætir heimsmeisturum Argentínu á aðfaranótt miðvikudags klukkan 1:00 eftir miðnætti á þriðjudegi. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport.

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