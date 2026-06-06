Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan Valur Páll Eiríksson skrifar 6. júní 2026 08:00 Arnar lenti í smá brasi með stutta spilið í golfinu í Japan. EPA/Jakub Kaczmarczyk POLAND OUT Arnar Gunnlaugsson glímir við örlitla flugþreytu eftir ferðalag frá Japan til Bandaríkjanna fyrir komandi leik karlalandsliðsins í fótbolta við Argentínu. Hann naut sín betur í austurlöndum fjær en hann gerði sem leikmaður fyrir þremur áratugum. Teymi íslenska liðsins kom til Auburn í Alabama aðeins á undan leikmönnum sem voru á sinni fyrstu æfingu á svæðinu í dag. Fram undan er leikur við heimsmeistara Argentínu á þriðjudaginn kemur en Ísland tapaði 1-0 fyrir Japan á sunnudaginn var. Langt ferðalag er að baki eftir enn lengra ferðalag frá Íslandi til Japan þar á undan. Flugþreytan segir aðeins til sín. „Það var smá tricky að aðlagast í Japan, það tók nokkra daga eftir langt ferðalag. Svo erum við núna komnir til Bandaríkjanna í annað tímabelti en sem betur fer erum við að koma tímanlega fyrir leikinn svo ég held að allir verði búnir að aðlagast þegar líður að leikdegi,“ segir Arnar við Vísi. Borðaði meira en bara grjón og vatn Arnar hafði fyrir förina einu sinni ferðast til Japans, með íslenska landsliðinu árið 1994. Hann greindi frá því við Vísi í síðasta mánuði að hann hafi á þeim tíma, tvítugur að aldri, ekki notið þess nægilega vel að fara þangað austur og í raun aðeins borðað hrísgrjón og vatn. Þú hlýtur nú að hafa gert aðeins betur við þig í þetta skiptið? „Ég held að það hafi verið svipaður matur í boði en bragðlaukarnir hafa þroskast aðeins. Þetta var dýrlegt að koma til Tókýó, að upplifa þeirra frábæru menningu og gestrisni. Það fór vel um okkur og við heimsóttum íslenska sendiráðið. Þetta var í alla staði mjög vel heppnuð ferð,“ segir Arnar. Þarf að vinna í stutta spilinu Starfsteymi Íslands gat fengið smá frí á milli leikjanna áður en haldið var til Bandaríkjanna og farið var meðal annars í golf. Arnar birti myndir af sér á golfvellinum í Japan í sögu sinni á samfélagsmiðlum. Tókst að lækka forgjöfina í Japan? „Ég var að koma vel undan vetri. Ég verð að viðurkenna það. Ég var meira en hissa á því hvernig ég var að slá. En það voru gamlir draugar í stutta spilinu voru enn að elta mig. Ef maður ætlar að lækka forgjöfina þarf að æfa stutta spilið. Ég hef ekki alveg lagt nægilega mikla rækt á það í gegnum tíðina,“ segir Arnar léttur. Ísland mætir heimsmeisturum Argentínu á aðfaranótt miðvikudags klukkan 1:00 eftir miðnætti á þriðjudegi. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport. Landslið karla í fótbolta Mest lesið Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Fótbolti Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar Fótbolti Sterkir íslenskir hlauparar á EM í utanvegahlaupum Sport „Við nutum þess í botn að vera þarna“ Fótbolti Hefur ekki áhyggjur af slæmum velli Fótbolti Aron Einar heim í Þorpið? Íslenski boltinn Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan Fótbolti Heimsmeistararnir lögðu Evrópumeistarana Fótbolti Guðjón Valur þjálfari ársins í Þýskalandi Handbolti Furðu lostinn yfir brottrekstri Freys Fótbolti Fleiri fréttir Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan „Við nutum þess í botn að vera þarna“ Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Hefur ekki áhyggjur af slæmum velli Myndasyrpa: Sara Björk snýr heim Verður hjá Celtic eitt ár í viðbót Markaveisla í Lengjudeildinni Heimsmeistararnir lögðu Evrópumeistarana Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar „Markmiðinu er náð“ Uppgjörið: Úkraína - Ísland 0-1 | Stórt skref í átt að HM Aron Einar heim í Þorpið? Náðu miðum á HM án þess að borga fyrir þá Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Lið Íslands gegn Úkraínu: Thelma, Sandra og Emilía fremstar Furðu lostinn yfir brottrekstri Freys Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Hjóluðu á HM frá Argentínu til Bandaríkjanna Þurfa að borga tvo milljarða til að fá José Mourinho Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Stuðningsmannahópar Celtic vilja ekki fá Keane Ekki Andabæjarútgáfa af norskri menningu HM-minning: Tapið sem fékk alla Brasilíu til að gráta og banna búninginn Tækifæri bjóðist í fjarveru Sveindísar í lykilleik dagsins Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Allur leikmannahópurinn saman í þjóðsöngvunum Þrjár opnunarhátíðir á HM og stórstjörnur á þeim öllum Grikkir gerðu Svíum grikk á lokasekúndum leiksins Sjá meira