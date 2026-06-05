Aron Einar heim í Þorpið?

Aron Einar Gunnarsson er orðaður við heimkomu til Þórs á Akureyri. Þjálfari liðsins gat lítið sagt um orðróma þess efnis.
Í þætti dagsins af útvarpsþættinum Fótbolti.net greindi Elvar Geir Magnússon, ritstjóri Fótbolti.net, frá því að orðrómar um heimkomu Arons Einars yrðu sífellt háværari. Aron Einar verður samningslaus hjá Al-Gharafa í Katar og laus allra mála þegar félagsskiptaglugginn opnar um miðjan júlí.
Sigurður Heiðar Höskuldsson gat lítið tjáð sig um orðrómana og sagði einhverjar viðræður við Aron liggja annarsstaðar en hjá sér. Samtalið við Aron Einar væri gjarnan virkt en alls er óvíst hvort hann komi heim.
Aron Einar kom heim í Þór sumarið 2024 en var þá að ná sér eftir meiðsli og náði ekki að setja svip sinn mikið á Þórsliðið í Lengjudeildinni það árið.
Þórsarar eru í leit að kantmanni og sóknarmanni líkt og fram kom í frétt Vísis í morgun í ljósi meiðsla Isaac Atanga og brotthvarfs Sebastian Hauglund.
Algjörir lykilleikir eru fram undan eftir hlé, við ÍBV og FH, sem eru einu tvö liðin sem eru neðar en Þór í töflunni.