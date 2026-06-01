Milner hættur í fótbolta Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. júní 2026 08:33 James Milner bætti leikjametið sem leikmaður Brighton & Hove Albion en hann lék fimm leikjum fleiri en Gareth Barry í ensku úrvalsdeildinni. Getty/Robin Jones Enski knattspyrnumaðurinn James Milner hefur tilkynnt að fótboltaskórnir hans séu komnir upp á hillu en þessi fertugi leikmaður bætti leikjametið á nýlokinni leiktíð. Miðjumaður Brighton varð leikjahæsti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar eftir að hafa slegið met Gareth Barry. Milner tilkynnti á samfélagsmiðlum sínum í dag að skórnir fari nú upp á hillu. „Eftir 24 tímabil í ensku úrvalsdeildinni finnst mér rétti tíminn vera kominn til að binda enda á feril minn sem leikmaður," skrifaði Milner. Hann lék alls 658 leiki í ensku úrvalsdeildinni. „Frá því að ég lék minn fyrsta leik fyrir Leeds, liðið sem ég studdi í æsku, 16 ára gamall og varð yngsti markaskorari ensku úrvalsdeildarinnar, hefði mig aldrei getað dreymt um það ferðalag sem ég hef farið, allt þar til ég gat ekki lyft fætinum á síðasta ári og kom svo til baka til að vera hluti af því þegar Brighton komst í Evrópukeppni í annað sinn í sögu félagsins, 40 ára gamall," skrifaði Milner. „Það hafa verið ótrúleg forréttindi að hafa spilað fyrir Newcastle, Aston Villa, Man City, Liverpool og Brighton – og svo má ekki gleyma eftirminnilegum mánuði hjá Swindon Town," skrifaði Milner. „Hvert félag hefur gegnt stóru hlutverki í lífi mínu og á ferlinum og ég vil þakka öllum sem komu að þessu – eigendum, starfsfólki, þjálfurum, liðsfélögum og stuðningsmönnum sem tóku vel á móti mér og hjálpuðu mér á leiðinni," skrifaði Milner. View this post on Instagram A post shared by James Milner (@jamesmilnerofficial)