Fótbolti

Fór á spítala og HM gæti verið í hættu

Andri Broddason skrifar
Lennart Karl er aðeins 18 ára en hefur staðið sig frábærlega með Bayern Munchen.
Lennart Karl er aðeins 18 ára en hefur staðið sig frábærlega með Bayern Munchen. Stefan Matzke - sampics/Getty Images

Lennart Karl, leikmaður Bayern Munchen, meiddist á æfingu þýska landsliðsins í dag og var sendur upp á spítala. Ekki er vitað hvað gerðist eða hversu alvarlega meiddur hann er að svo stöddu.

Þýska landsliðið var að æfa í dag fyrir æfingaleik gegn Bandaríkjunum á morgun. Þetta er síðasti leikur Þýskalands áður en HM byrjar.

Julian Nagelsmann, þjálfari þýska landsliðsins, greindi frá þessu á blaðamannafundi í kvöld fyrir vináttuleikinn á morgun. „Við erum að fara upp á spítala núna til að tékka á stöðunni á honum. Vinsamlegast gefið honum frið,“ sagði Nagelsmann um stöðu Karls.

Samkvæmt Bild fór Karl af æfingunni þegar tuttugu mínútur voru eftir af henni. Búist er við að þetta séu vöðvameiðsl. Ekki er vitað hvort hann muni vera með á HM eða ekki.

Karl er aðeins 18 ára en hann hefur átt frábært tímabil með Bayern Munchen. Hann byrjaði sextán leiki í þýsku úrvalsdeildinni. Í þeim skoraði hann fimm mörk og gaf fimm stoðsendingar.

Þýskaland er í E-riðli á HM með Curaçao, Fílabeinsströndinni og Ekvador.

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