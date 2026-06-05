Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Andri Broddason skrifar 5. júní 2026 23:18 Lennart Karl er aðeins 18 ára en hefur staðið sig frábærlega með Bayern Munchen. Stefan Matzke - sampics/Getty Images Lennart Karl, leikmaður Bayern Munchen, meiddist á æfingu þýska landsliðsins í dag og var sendur upp á spítala. Ekki er vitað hvað gerðist eða hversu alvarlega meiddur hann er að svo stöddu. Þýska landsliðið var að æfa í dag fyrir æfingaleik gegn Bandaríkjunum á morgun. Þetta er síðasti leikur Þýskalands áður en HM byrjar. Julian Nagelsmann, þjálfari þýska landsliðsins, greindi frá þessu á blaðamannafundi í kvöld fyrir vináttuleikinn á morgun. „Við erum að fara upp á spítala núna til að tékka á stöðunni á honum. Vinsamlegast gefið honum frið,“ sagði Nagelsmann um stöðu Karls. Samkvæmt Bild fór Karl af æfingunni þegar tuttugu mínútur voru eftir af henni. Búist er við að þetta séu vöðvameiðsl. Ekki er vitað hvort hann muni vera með á HM eða ekki. Karl er aðeins 18 ára en hann hefur átt frábært tímabil með Bayern Munchen. Hann byrjaði sextán leiki í þýsku úrvalsdeildinni. Í þeim skoraði hann fimm mörk og gaf fimm stoðsendingar. Þýskaland er í E-riðli á HM með Curaçao, Fílabeinsströndinni og Ekvador. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Uppgjörið: Úkraína - Ísland 0-1 | Stórt skref í átt að HM Fótbolti Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Íslenski boltinn Dæmdur í lífstíðarbann frá öllum NBA leikjum Körfubolti Guðjón Valur þjálfari ársins í Þýskalandi Handbolti Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Íslenski boltinn Furðu lostinn yfir brottrekstri Freys Fótbolti Aron Einar heim í Þorpið? Íslenski boltinn Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar Fótbolti Vandræðaleg auglýsing og köld kveðja Sport Heimsmeistari hélt að hún væri með tíðaverki en endaði á sjúkrahúsi Sport Fleiri fréttir Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Hefur ekki áhyggjur af slæmum velli Myndasyrpa: Sara Björk snýr heim Verður hjá Celtic eitt ár í viðbót Markaveisla í Lengjudeildinni Heimsmeistararnir lögðu Evrópumeistarana Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar „Markmiðinu er náð“ Uppgjörið: Úkraína - Ísland 0-1 | Stórt skref í átt að HM Aron Einar heim í Þorpið? Náðu miðum á HM án þess að borga fyrir þá Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Lið Íslands gegn Úkraínu: Thelma, Sandra og Emilía fremstar Furðu lostinn yfir brottrekstri Freys Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Hjóluðu á HM frá Argentínu til Bandaríkjanna Þurfa að borga tvo milljarða til að fá José Mourinho Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Stuðningsmannahópar Celtic vilja ekki fá Keane Ekki Andabæjarútgáfa af norskri menningu HM-minning: Tapið sem fékk alla Brasilíu til að gráta og banna búninginn Tækifæri bjóðist í fjarveru Sveindísar í lykilleik dagsins Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Allur leikmannahópurinn saman í þjóðsöngvunum Þrjár opnunarhátíðir á HM og stórstjörnur á þeim öllum Grikkir gerðu Svíum grikk á lokasekúndum leiksins Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Óvíst hver tekur við af Schmeichel Sjá meira