Fótbolti

Stór­sigur hjá Belgum undir stjórn Elísa­betar

Andri Broddason skrifar
Elísabet Gunnarsdóttir, landsliðsþjálfari Belgíu, vann stórsigur á Lúxemborg í kvöld.
Elísabet Gunnarsdóttir, landsliðsþjálfari Belgíu, vann stórsigur á Lúxemborg í kvöld. Vísir/Getty

Elísabet Gunnarsdóttir þjálfari belgíska kvennalandsliðsins í fótbolta fagnaði góðum sigri á Lúxemborg í kvöld. Þetta var vægast sagt stórsigur þar sem Belgía vann leikinn 6-0.

Belgía er sem stendur í öðru sæti síns riðils og er með jafn mörg stig og Skotland í fyrsta sæti. Markatala Skota er betri þrátt fyrir að Belgía hafi unnið sinn leik 6-0.

Lúxemborg er sem stendur ekki búið að vinna leik í undankeppninni. Í fimm leikjum riðilsins er Lúxemborg búið að fá á sig 27 mörk og aðeins búið að skora eitt. Belgar geta þá huggað sig við það að síðasti leikur þeirra í riðlinum er gegn Lúxemborg og því kjörið tækifæri til að vinna aftur stórt til að geta tekið fyrsta sætið af Skotlandi.

Þrátt fyrir að skora sex mörk í leiknum voru aðeins þrír markaskorarar. Hannah Eurlings opnaði markareikninginn á 11. mínútu en það var eina markið hennar í leiknum. Jill Janssens skoraði tvö mörk með aðeins tveggja mínútna millibili og Tessa Wullaert náði þrennu í leiknum.

Á sama tíma og Belgía spilar seinni leikinn sinn á móti Lúxemborg spilar Skotland á móti Ísrael. Gengi þeirra hefur ekki verið gott í riðlinum en eina liðið sem Ísrael hefur unnið er Lúxemborg.

Elísabet og félagar í Belgíu eru því tryggð í umspilið um að komast á HM næsta sumar. Belgía vill samt ná fyrsta sæti riðilsins þar sem þá fær Belgía lið í lægri styrkleikaflokki í umspilinu.

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