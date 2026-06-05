Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar Andri Broddason skrifar 5. júní 2026 20:50 Elísabet Gunnarsdóttir, landsliðsþjálfari Belgíu, vann stórsigur á Lúxemborg í kvöld. Vísir/Getty Elísabet Gunnarsdóttir þjálfari belgíska kvennalandsliðsins í fótbolta fagnaði góðum sigri á Lúxemborg í kvöld. Þetta var vægast sagt stórsigur þar sem Belgía vann leikinn 6-0. Belgía er sem stendur í öðru sæti síns riðils og er með jafn mörg stig og Skotland í fyrsta sæti. Markatala Skota er betri þrátt fyrir að Belgía hafi unnið sinn leik 6-0. Lúxemborg er sem stendur ekki búið að vinna leik í undankeppninni. Í fimm leikjum riðilsins er Lúxemborg búið að fá á sig 27 mörk og aðeins búið að skora eitt. Belgar geta þá huggað sig við það að síðasti leikur þeirra í riðlinum er gegn Lúxemborg og því kjörið tækifæri til að vinna aftur stórt til að geta tekið fyrsta sætið af Skotlandi. Þrátt fyrir að skora sex mörk í leiknum voru aðeins þrír markaskorarar. Hannah Eurlings opnaði markareikninginn á 11. mínútu en það var eina markið hennar í leiknum. Jill Janssens skoraði tvö mörk með aðeins tveggja mínútna millibili og Tessa Wullaert náði þrennu í leiknum. Á sama tíma og Belgía spilar seinni leikinn sinn á móti Lúxemborg spilar Skotland á móti Ísrael. Gengi þeirra hefur ekki verið gott í riðlinum en eina liðið sem Ísrael hefur unnið er Lúxemborg. Elísabet og félagar í Belgíu eru því tryggð í umspilið um að komast á HM næsta sumar. Belgía vill samt ná fyrsta sæti riðilsins þar sem þá fær Belgía lið í lægri styrkleikaflokki í umspilinu. Mest lesið Uppgjörið: Úkraína - Ísland 0-1 | Stórt skref í átt að HM Fótbolti Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Íslenski boltinn Dæmdur í lífstíðarbann frá öllum NBA leikjum Körfubolti Guðjón Valur þjálfari ársins í Þýskalandi Handbolti Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Íslenski boltinn Furðu lostinn yfir brottrekstri Freys Fótbolti Aron Einar heim í Þorpið? Íslenski boltinn Vandræðaleg auglýsing og köld kveðja Sport Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ Íslenski boltinn Heimsmeistari hélt að hún væri með tíðaverki en endaði á sjúkrahúsi Sport Fleiri fréttir Heimsmeistararnir lögðu Evrópumeistarana Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar „Markmiðinu er náð“ Uppgjörið: Úkraína - Ísland 0-1 | Stórt skref í átt að HM Aron Einar heim í Þorpið? Náðu miðum á HM án þess að borga fyrir þá Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Lið Íslands gegn Úkraínu: Thelma, Sandra og Emilía fremstar Furðu lostinn yfir brottrekstri Freys Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Hjóluðu á HM frá Argentínu til Bandaríkjanna Þurfa að borga tvo milljarða til að fá José Mourinho Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Stuðningsmannahópar Celtic vilja ekki fá Keane Ekki Andabæjarútgáfa af norskri menningu HM-minning: Tapið sem fékk alla Brasilíu til að gráta og banna búninginn Tækifæri bjóðist í fjarveru Sveindísar í lykilleik dagsins Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Allur leikmannahópurinn saman í þjóðsöngvunum Þrjár opnunarhátíðir á HM og stórstjörnur á þeim öllum Grikkir gerðu Svíum grikk á lokasekúndum leiksins Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Óvíst hver tekur við af Schmeichel Sara Björk snýr heim í Hauka FIFA tók U-beygju og bannar vatnsflöskur „Eins og fjölskylda í sólarlandaferð“ Stelpurnar okkar hálfa leið á HM með sigri „Þetta voru ótrúlegir dagar, en líka alveg magnaðir dagar“ Sjá meira