Slot rekinn frá Liverpool

Arne Slot hefur verið rekinn úr starfi knattspyrnustjóra Liverpool. Þetta fullyrti ítalski blaðamaðurinn, Fabrizio Romano, fyrstu manna í færslu á samfélagsmiðlinum X. Liverpool hefur núna staðfest tíðindin með yfirlýsingu.
Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation.— Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026
„Liverpool getur staðfest að Arne Slot hefur verið leystur undan starfi sínu sem knattspyrnustjóri Liverpool. Leit að nýjum knattspyrnustjóra er þegar hafin,“ segir í fréttatilkynningu frá Liverpool.
Er Slot þakkað fyrir góð störf. Hann hafi með sínu framlagi haft mikil og góð áhrif á félagið.
„Á sama tíma er það sameiginleg niðurstaða okkar að breytinga sé þörf svo að félagið geti haldið áfram að sækja fram. Þetta er okkur ekki léttvæg ákvörðun.“
Slot þakkar fyrir sig:
„Þetta hefur verið frábært ferðalag með ykkur í Liverpool. Ég er svo þakklátur fyrir það að við höfum unnið ensku úrvalsdeildina saman á sínum tíma.“
🚨 EXCL: Arne Slot says goodbye to Liverpool fans.“It’s been an amazing ride together with Liverpool, I am so grateful that we were able to win the league last season”. ❤️ pic.twitter.com/AONbxY9m38— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026
Slot tók við stjórnartaumunum hjá Liverpool af Jurgen Klopp fyrir tímabilið 2024/25 og gerði liðið að Englandsmeisturum á sínu fyrsta tímabili.
Gengi liðsins á nýafstöðnu tímabili stóðst hins vegar ekki væntingar. Engir titlar skiluðu sér í hús þrátt fyrir að keyptir hafi verið inn leikmenn fyrir stórar fjárhæðir og var gengi liðsins erfitt um langt skeið í ensku úrvalsdeildinni.
Svo fór að Liverpool endaði í 5.sæti ensku úrvalsdeildarinnar og tryggði sér Meistaradeildarsæti í lokaumferðinni. Liðið halaði aðeins inn 60 stigum á nýafstöðnu tímabili sem er það lægsta hjá liðinu í yfir áratug.
Samkvæmt Romano er Andoni Iraola, stjóri sem gerði magnaða hluti með lið Bournemouth, sá sem þykir líklegastur til þess að taka við Liverpool.
Mikil óánægja hafði verið uppi með störf Slot upp á síðkastið og hafði kastast í kekki milli hans og Liverpool goðsagnarinnar Mohamed Salah sem yfirgaf Liverpool eftir nýafstaðið tímabil.
Salah talaði um að Liverpool þyrfti að byrja að spila aftur „þungarokks sóknarbolta“ og átti þá við það hvernig liðið spilaði undir stjórn Jurgen Klopp, áður en Slot tók við. Klárt skot frá Egyptanum á Hollendinginn.
Áður en hann tók við Liverpool hafði Slot verið þjálfari í Hollandi hjá liðum á borð við Cambuur, AZ Alkmaar og síðast Feyenoord þar sem að liðið varð hollenskur meistari undir stjórn Slot.
Hollendingurinn virtist fullviss um að hann yrði áfram stjóri Liverpool komandi inn í næsta tímabil og höfðu borist af því sögusagnir að hróflað yrði við þjálfarateymi hans hjá félaginu.
Tíðindin koma því nokkuð á óvart núna í morgunsárið en líkt og segir í yfirslýsingu Liverpool töldu forráðamenn félagsins að breytinga væri þörf svo Liverpool gæti sótt fram á ný.