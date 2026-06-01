Keegan með fjórða stigs krabbamein Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. júní 2026 13:32 Kevin Keegan á dögum sínum sem knattspyrnustjóri Newcastle United þar sem hann var nálægt því að gera liðið að Englandsmeisturum. Getty/ Jamie McDonal Kevin Keegan, fyrrverandi fyrirliði og knattspyrnustjóri enska landsliðsins, hefur greint frá því að hann sé með krabbamein á fjórða stigi. Fjórða stig er alvarlegasta stig krabbameins og þýðir að sjúkdómurinn hefur dreift sér til annarra líkamshluta. Fjölskylda Keegan greindi upphaflega frá því í janúar að hann væri að berjast við krabbamein, eftir að hinn 75 ára gamli fór í „frekari rannsóknir vegna viðvarandi einkenna í kviðarholi" á sjúkrahúsi. View this post on Instagram A post shared by BBC SPORT (@bbcsport) Knattspyrnuheimurinn hefur síðan þá sýnt tvöföldum knattspyrnumanni ársins í Evrópu stuðning, en hann hefur verið í meðferð undanfarna mánuði. Í einni af sínum fyrstu opinberu framkomum frá því að fréttirnar bárust fékk Keegan tilfinningaþrungnar móttökur þegar hann sneri aftur til Newcastle á viðburð. „Ég lenti í bílslysi og vegna þess þurfti ég að fara í aðgerð," sagði fyrrverandi framherji og knattspyrnustjóri Newcastle United á sviði í Tyne Theatre and Opera House. „Við myndatöku fyrir aðgerðina kom í ljós að ég væri með krabbamein. Þeir sögðu að þeir væru með algeran topplækni til að berjast við það sem þú ert með, sem er krabbamein á fjórða stigi," sagði Keegan. „Svo ég fór að hitta hann. Hann er stuðningsmaður Liverpool svo ég vissi að ég myndi ekki ganga einn. Hann sagði: ‚Kevin, þessi nýja meðferð, ég er með frábæra árangurstíðni.' Ég sagði: ‚Hver er árangurstíðni þín?' Hann sagði: ‚33%'. Ég hélt að hún yrði 80%, 90%. 33%!" sagði Keegan. „Ég er enn hér í augnablikinu," sagði Keegan. Keegan lék með Scunthorpe United, Liverpool, Hamburg, Southampton og Newcastle á glæstum ferli sínum. Hann varð þrisvar Englandsmeistari og einu sinni Evrópumeistari meistaraliða með Liverpool. Hann fékk Gullknöttinn tvö ár í röð sem leikmaður þýska liðsins Hamburger SV. Síðar tók hann við stjórnartaumunum hjá Newcastle, Fulham, enska landsliðinu og Manchester City sem knattspyrnustjóri.