Keegan með fjórða stigs krabba­mein

Kevin Keegan á dögum sínum sem knattspyrnustjóri Newcastle United þar sem hann var nálægt því að gera liðið að Englandsmeisturum. Getty/ Jamie McDonal

Kevin Keegan, fyrrverandi fyrirliði og knattspyrnustjóri enska landsliðsins, hefur greint frá því að hann sé með krabbamein á fjórða stigi.

Fjórða stig er alvarlegasta stig krabbameins og þýðir að sjúkdómurinn hefur dreift sér til annarra líkamshluta.

Fjölskylda Keegan greindi upphaflega frá því í janúar að hann væri að berjast við krabbamein, eftir að hinn 75 ára gamli fór í „frekari rannsóknir vegna viðvarandi einkenna í kviðarholi“ á sjúkrahúsi.

Knattspyrnuheimurinn hefur síðan þá sýnt tvöföldum knattspyrnumanni ársins í Evrópu stuðning, en hann hefur verið í meðferð undanfarna mánuði.

Í einni af sínum fyrstu opinberu framkomum frá því að fréttirnar bárust fékk Keegan tilfinningaþrungnar móttökur þegar hann sneri aftur til Newcastle á viðburð.

„Ég lenti í bílslysi og vegna þess þurfti ég að fara í aðgerð,“ sagði fyrrverandi framherji og knattspyrnustjóri Newcastle United á sviði í Tyne Theatre and Opera House.

„Við myndatöku fyrir aðgerðina kom í ljós að ég væri með krabbamein. Þeir sögðu að þeir væru með algeran topplækni til að berjast við það sem þú ert með, sem er krabbamein á fjórða stigi,“ sagði Keegan.

„Svo ég fór að hitta hann. Hann er stuðningsmaður Liverpool svo ég vissi að ég myndi ekki ganga einn. Hann sagði: ‚Kevin, þessi nýja meðferð, ég er með frábæra árangurstíðni.‘ Ég sagði: ‚Hver er árangurstíðni þín?‘ Hann sagði: ‚33%‘. Ég hélt að hún yrði 80%, 90%. 33%!“ sagði Keegan.

„Ég er enn hér í augnablikinu,“ sagði Keegan.

Keegan lék með Scunthorpe United, Liverpool, Hamburg, Southampton og Newcastle á glæstum ferli sínum. Hann varð þrisvar Englandsmeistari og einu sinni Evrópumeistari meistaraliða með Liverpool. Hann fékk Gullknöttinn tvö ár í röð sem leikmaður þýska liðsins Hamburger SV.

Síðar tók hann við stjórnartaumunum hjá Newcastle, Fulham, enska landsliðinu og Manchester City sem knattspyrnustjóri.

