William Saliba, miðvörður Arsenal og franska landsliðsins, er mjög tæpur fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta en hann meiddist á baki fyrir nokkrum vikum.
Hinn 25 ára gamli Saliba fór í myndatöku í dag til að kanna alvarleika meiðslanna en óttast er að hann þurfi langan tíma í hvíld og meðferð og muni því missa af heimsmeistaramótinu með franska landsliðinu.
Það yrðu gríðarleg vonbrigði fyrir hann að missa af keppninni þar sem landslið hans er meðal þeirra sigurstranglegustu. Það yrði einnig mikið áfall fyrir Didier Deschamps og Les Bleus að missa einn besta varnarmann heims.
🇫🇷🚨 Coup de tonnerre absolu pour l'équipe de France ! Blessé lors de la finale de la Ligue des Champions, William Saliba est grandement incertain pour la Coupe du Monde ! Le timing catastrophique pour les Bleus !📰 Retrouvez l'article complet juste en dessous 👇 pic.twitter.com/uNDJBvMOf9— Onze Mondial (@OnzeMondial) June 1, 2026
🇫🇷🚨 Coup de tonnerre absolu pour l'équipe de France ! Blessé lors de la finale de la Ligue des Champions, William Saliba est grandement incertain pour la Coupe du Monde ! Le timing catastrophique pour les Bleus !📰 Retrouvez l'article complet juste en dessous 👇 pic.twitter.com/uNDJBvMOf9
Aðrir varnarmenn sem Frakkar hafa kallað til eru Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernández, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix og Dayot Upamecano. Það vakti athygli að miðjumaður Real Madrid, Eduardo Camavinga, var ekki valinn.
Frakkar eru í I-riðli á heimsmeistaramótinu og munu mæta Senegal, Írak og Noregi.
Saliba spilaði 50 af 63 leikjum Arsenal í öllum keppnum á þessu tímabili og var lykilmaður í liðinu sem vann ensku úrvalsdeildina og komst í úrslitaleik Meistaradeildarinnar. Arsenal tapaði í vítaspyrnukeppni gegn Paris Saint-Germain eftir 1-1 jafntefli í úrslitaleiknum í Búdapest.
En nú horfa Frakkar fram á að þurfa að stefna að heimsmeistaratitlinum án Saliba.