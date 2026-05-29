Tottenham bætir í vörnina Valur Páll Eiríksson skrifar 29. maí 2026 13:17 Senesi og Robertson virðast báðir vera á leið til Tottenham. Samsett/Getty Tottenham bætir við vörn liðsins eftir að liðið bjargaði sér frá falli á lokadegi ensku úrvalsdeildarinnar. Útlit er fyrir að tveir reynsluboltar úr ensku úrvalsdeildinni komi frítt til liðsins. Spurs er sagt nálægt því að ganga frá samkomulagi við Marcos Senesi, argentínskan varnarmann Bournemouth, en samningur hans er að renna út á suðurströndinni. Senesi hefur einnig verið orðaður við Barcelona meðal annarra en samkvæmt breskum miðlum er samkomulag um skipti hans til Tottenham gott sem í höfn. Tottenham sé þá einnig að fá Andrew Robertson frá Liverpool. Robertson hefur verið máttarstólpi í frábæru Liverpool-liði síðasta áratuginn eða svo en hlutverk hans fór minnkandi á nýliðinni leiktíð eftir komu Milos Kerkez frá Bournemouth. Greint var frá því fyrir þónokkrum vikum að Robertson færi til Tottenham, en þó aðeins ef liðið héldi sér uppi í deildinni. Celtic og Juventus hafa einnig verið orðuð við skoska bakvörðinn en hann er sagður hafa þegar náð samkomulagi við Spurs fyrr í vor. Robertson er 32 ára gamall vinstri bakvörður og mun leiða Skotland sem fyrirliði á komandi heimsmeistaramóti í Norður-Ameríku. Senesi er 29 ára gamall miðvörður sem hefur leikið einkar vel í vörn Bournemouth frá komu hans frá Feyenoord árið 2022. Hann missti af sæti í landsliðshópi Argentínu fyrir komandi heimsmeistaramót. Tottenham Hotspur Enski boltinn Liverpool FC AFC Bournemouth