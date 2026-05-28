Bruno Fernandes sló stoðsendingamet ensku úrvalsdeildarinnar en átti hann flottustu stoðsendingu tímabilsins? Dæmi hver fyrir sig en allar bestu stoðsendingarnar má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.
Engum ætti að bregða þó Bruno Fernandes komi við sögu í myndbandinu en hann gaf heila 21 stoðsendingu fyrir Manchester United.
Rayan Cherki hjá Manchester City var með næstflestar stoðsendingar eða 12 talsins og nokkrar glæsilegar sem má sjá hér. Phil Foden átti líka alveg yndislega hælsendingu í myndbandinu.
Svo endaði Mohamed Salah tímabilið með einni glæsilegustu stoðsendingu sem hann hefur gefið fyrir Liverpool.
Sjón er sögu ríkari.
Bruno Fernandes gaf sína 21. stoðsendingu á tímabilinu í ensku úrvalsdeildinni um helgina, stoðsendingin var umdeild en hún hefur nú verið staðfest af dómnefnd.