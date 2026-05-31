Taka gleði sína á ný í meistararútu í London Sindri Sverrisson skrifar 31. maí 2026 14:34 David Raya átti ríkan þátt í Englandsmeistaratitlinum - öryggið uppmálað í marki Arsenal í allan vetur. Getty/Stuart MacFarlane Þrátt fyrir nístingssárt tap í vítaspyrnukeppni gegn PSG í gærkvöld, í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu, þá hafa Arsenal-menn ærna ástæðu til að fagna eftir afar vel heppnað keppnistímabil. Leikmenn óku um Norður-London í dag í opinni meistararútu og fögnuðu með aðdáendum. Sigurhátíðin í dag var skipulögð eftir að Arsenal varð Englandsmeistari fyrir 12 dögum, í fyrsta sinn í 22 ár. Sigur gegn PSG í gærkvöld hefði vissulega tvöfaldað ástæðuna til að fagna í dag en engu að síður var bros á hverju andliti þegar stuðningsmenn klöppuðu fyrir hetjunum sínum á ferð þeirra götur London. Þúsundir mættu til að sjá Arsenal-liðið og fagna með því og viðbrögð stuðningsmanna voru á einn veg. „Ég varð að vera hérna því ég hef beðið eftir þessu í 22 ár. Þetta er einn besti dagur ævinnar," sagði einn stuðningsmaður við BBC en hann var aðeins níu ára þegar Arsenal vann titilinn síðast. Hér að neðan má sjá nokkrar myndir frá meistarafögnuðinum í dag. Fyrirliðinn Martin Ödegaard hefur í nógu að snúast því eftir leikinn í Búdapest í gærkvöld og sigurhátíðina í London í dag þá heldur hann svo til Noregs og þaðan til Bandaríkjanna á HM.Getty/David Price Stuðningsfólk Arsenal fyllti götur Norður-Lundúna í dag og gleðin var við völd.Getty/David Davies Menn beittu öllum brögðum til að sjá hetjurnar sínar sem best, í hitanum í London í dag.Getty/David Davies Kvennalið Arsenal tók þátt í fögnuðinum í dag. Arsenal-konur unnu Meistaradeild Evrópu í fyrra, í annað sinn, en eru hér með bikarinn sem þær fengu svo fyrir að vinna HM félagsliða.Getty/Alex Burstow Mikel Arteta var búinn að finna brosið sitt á ný eftir sjálfsagt erfiða nótt eftir tapið í Búdapest í gær.Getty/Shaun Botterill