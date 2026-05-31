Enski boltinn

Taka gleði sína á ný í meistararútu í London

Sindri Sverrisson skrifar
David Raya átti ríkan þátt í Englandsmeistaratitlinum - öryggið uppmálað í marki Arsenal í allan vetur. Getty/Stuart MacFarlane

Þrátt fyrir nístingssárt tap í vítaspyrnukeppni gegn PSG í gærkvöld, í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu, þá hafa Arsenal-menn ærna ástæðu til að fagna eftir afar vel heppnað keppnistímabil. Leikmenn óku um Norður-London í dag í opinni meistararútu og fögnuðu með aðdáendum.

Sigurhátíðin í dag var skipulögð eftir að Arsenal varð Englandsmeistari fyrir 12 dögum, í fyrsta sinn í 22 ár.

Sigur gegn PSG í gærkvöld hefði vissulega tvöfaldað ástæðuna til að fagna í dag en engu að síður var bros á hverju andliti þegar stuðningsmenn klöppuðu fyrir hetjunum sínum á ferð þeirra götur London.

Þúsundir mættu til að sjá Arsenal-liðið og fagna með því og viðbrögð stuðningsmanna voru á einn veg. „Ég varð að vera hérna því ég hef beðið eftir þessu í 22 ár. Þetta er einn besti dagur ævinnar,“ sagði einn stuðningsmaður við BBC en hann var aðeins níu ára þegar Arsenal vann titilinn síðast.

Hér að neðan má sjá nokkrar myndir frá meistarafögnuðinum í dag.

Fyrirliðinn Martin Ödegaard hefur í nógu að snúast því eftir leikinn í Búdapest í gærkvöld og sigurhátíðina í London í dag þá heldur hann svo til Noregs og þaðan til Bandaríkjanna á HM.Getty/David Price

Stuðningsfólk Arsenal fyllti götur Norður-Lundúna í dag og gleðin var við völd.Getty/David Davies
Menn beittu öllum brögðum til að sjá hetjurnar sínar sem best, í hitanum í London í dag.Getty/David Davies
Kvennalið Arsenal tók þátt í fögnuðinum í dag. Arsenal-konur unnu Meistaradeild Evrópu í fyrra, í annað sinn, en eru hér með bikarinn sem þær fengu svo fyrir að vinna HM félagsliða.Getty/Alex Burstow
Mikel Arteta var búinn að finna brosið sitt á ný eftir sjálfsagt erfiða nótt eftir tapið í Búdapest í gær.Getty/Shaun Botterill
Enski boltinn Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Arsenal FC

Sjáðu vítakeppnina og mörkin í sigri PSG

PSG varð Evrópumeistari annað árið í röð í kvöld en tæpara gat það vart staðið. Úrslitin réðust í fimmtu umferð vítaspyrnukeppni og má sjá hana og mörkin úr venjulegum leiktíma á Vísi.

„Hann vildi taka fimmtu spyrnuna“

Mikel Arteta segist hafa verið meðvitaður um að ef úrslitin réðust í vítaspyrnukeppni í kvöld, í úrslitaleik PSG og Arsenal í Meistaradeild Evrópu, þá yrðu helstu vítaskyttur Arsenal farnar af velli.

Eng­lands­meistara­klipping á Sel­fossi: „Dá­sam­legir tímar“

Tuttugu og tveggja ára bið Arsenal eftir Eng­lands­meistara­titli í fót­bolta er lokið titlinum væntan­lega hvergi meira fangað heldur en á rakara­stofu Björns og Kjartans þar sem að ræður ríkjum Kjartan Björns­son einn af stofn­meðlimum Arsenalklúbbsins á Ís­landi.

Fögnuðu fram á morgun: „Þeir hlæja ekki lengur“

Leikmenn Arsenal fögnuðu Englandsmeistaratitlinum langt fram á nótt og voru raunar enn að fagna þegar þeir yfirgáfu Emirates-leikvanginn loks klukkan 5 í morgun, eftir langa bið eftir titlinum stóra.

