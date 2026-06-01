Slot segist skilja Liverpool eftir nákvæmlega þar sem liðið á heima Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. júní 2026 12:00 Arne Slot fékk aðeins að stýra Liverpool-liðinu í tvö tímabil en hann var rekinn um helgina. Getty/Robbie Jay Barratt Arne Slot, fráfarandi knattspyrnustjóri Liverpool, hefur sent frá sér opið bréf þar sem hann segir að það hafi verið ánægjulegt að vinna með leikmönnum og starfsfólki Liverpool. Arne Slot segist skilja Liverpool eftir „nákvæmlega þar sem liðið á heima: meðal elítu Evrópu“ eftir að hann var rekinn sem aðalþjálfari á laugardag. Þessi 47 ára gamli Hollendingur vann ensku úrvalsdeildina á sínu fyrsta tímabili en var rekinn af stjórn félagsins eftir að Liverpool endaði í fimmta sæti deildarinnar á þessu tímabili, 25 stigum á eftir meisturum Arsenal. Liverpool mun hefja formlegar viðræður við Andoni Iraola, fyrrverandi stjóra Bournemouth, í þessari viku um að verða nýr aðalþjálfari liðsins. Í tilfinningaþrungnu opnu bréfi sem birt var í Liverpool Echo, sagði Slot að stuðningsmenn hefðu látið honum líða velkomnum frá upphafi og hjálpað honum á leiðinni. „Það er eitthvað sem ég kann að meta,“ bætti hann við. Mörg ógleymanleg augnablik „Ég fer með fullu trausti á það sem fram undan er. Leikmennirnir sem hafa gefið svo mikið til þessa félags, sem hafa haldið gildum þess í heiðri og hjálpað til við að skapa svo mörg ógleymanleg augnablik, hafa byggt grunn sem mun endast,“ skrifaði Slot. Þrátt fyrir að hafa tapað tuttugu leikjum í öllum keppnum tryggði Slot Liverpool sæti í Meistaradeildinni á næsta tímabili. „Að tryggja sæti í Meistaradeildinni var mikilvægt og tryggir að Liverpool geti haldið áfram að keppa á hæsta stigi á næsta tímabili og þar fram eftir götunum. Breytingar eru hluti af fótboltanum en ég veit að þetta félag mun halda áfram að gera fólkið sitt stolt,“ skrifaði Slot. Vissi hvers þetta félag krafðist „Þegar ég stóð fyrst undir því skilti í göngunum á Anfield vissi ég hvers þetta félag krafðist. Ég fer vitandi að við hættum aldrei að sækjast eftir því,“ skrifaði Slot. Slot tók við af Jurgen Klopp sem stjóri Liverpool árið 2024 eftir að Þjóðverjinn hætti eftir níu ár sem stjóri félagsins. Hann átti draumabyrjun á stjóratíð sinni þegar hann tryggði félaginu 20. deildarmeistaratitilinn fyrir framan heimamenn á Anfield með fjórum leikjum til góða. Fenguð að njóta þess með okkur „Það varð enn þýðingarmeira vegna þess að þið fenguð að njóta þess með okkur. Syngjandi lögin okkar, fagnandi mörkunum. Og á þeim degi sem við lyftum bikarnum voruð þið þar – fylltuð göturnar fyrir utan völlinn, fylltuð Anfield af eftirvæntingu,“ skrifaði Slot. „Eftir að mikið af því var tekið frá ykkur árið 2020 gleymdi ég aldrei hversu mikið það skipti máli að þið væruð hluti af þessu öllu. Að sjá ykkur koma saman í hundruðum þúsunda á götum Liverpool í titilfögnuðinum styrkti aðeins þá hugmynd,“ skrifaði Slot. „20. deildarmeistaratitill Liverpool tilheyrir okkur öllum og hann mun áfram vera mikilvægur kafli í sögu þess. Fyrir það ættum við öll að vera stolt. Þetta félag mun alltaf dæma sig eftir stærstu titlunum. Þannig á það að vera,“ skrifaði Slot. Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið Setti nýtt heimsmet örfáum dögum eftir svekkelsið á Steraleikunum Sport HM ferðalagi Suður-Afríku frestað: „Verið að hafa okkur að fíflum“ Fótbolti Flugu með Herðubreið á HM Fótbolti Freyr rekinn frá Brann Fótbolti FIFA fengið nóg og herðir tökin fyrir HM Fótbolti Aðeins framúrskarandi stjóri hefði getað lagað Liverpool Enski boltinn Plataði líka myndatökumanninn upp úr skónum Íslenski boltinn Hættir með vefinn sinn Handbolti.is Handbolti Kjánaleg hegðun og stælar sem verðskuldi rautt spjald Íslenski boltinn Fékk hræðilegar fréttir nokkrum dögum fyrir HM Fótbolti Fleiri fréttir Slot segist skilja Liverpool eftir nákvæmlega þar sem liðið á heima Milner hættur í fótbolta Aðeins framúrskarandi stjóri hefði getað lagað Liverpool Taka gleði sína á ný í meistararútu í London Van Dijk sendi Slot kveðju Arftaki Slot hjá Liverpool fundinn Slot rekinn frá Liverpool Tottenham bætir í vörnina Sjáðu allar bestu stoðsendingar tímabilsins í enska boltanum Vilja ráða Iraola eða Lampard Vann tvo Evróputitla sama vorið Í keppni sem þeim var vísað út úr: „Ævintýri sem átti að enda svona“ Barcelona búið að landa Gordon Ederson nálgast Manchester United Stórlið slást um Gordon Siggi Bond með besta stjörnuliðið en Ragnar hætti snemma Tottenham leitar að rót meiðslavandans Nuno verður áfram stjóri West Ham Arteta valinn þjálfari ársins í fyrsta sinn Rúrik hafði rétt fyrir sér um Wirtz City að vinna United í slagnum um Anderson Stoðsending Bruno staðfest og metið í hans eigu Óeining innan stjórnar West Ham um næstu skref eftir krísufund United bætti sig mest en Liverpool hrakaði Ætlar að hringja í Keane og leiðrétta „lygar“ hans Liði 92 strákanna mistókst að komast upp Flottustu mörk tímabilsins í enska boltanum Mörkin úr lokaumferðinni og tárvotar kveðjustundir Bruno bætti metið eða hvað? Bolton flaug upp en Benoný og félagar sátu eftir Sjá meira