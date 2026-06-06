Fótbolti

„Við nutum þess í botn að vera þarna“

Andri Broddason skrifar
Sara Björk er ánægð að vera komin heim í Hauka en dvöl hennar í Sádí-Arabíu var heillt yfir góð.
Sara Björk er ánægð að vera komin heim í Hauka en dvöl hennar í Sádí-Arabíu var heillt yfir góð. vísir / vilhelm

Sara Björk Gunnarsdóttir er snúin aftur heim til Hauka úr atvinnumennskunni. Hún hefur verið valin Íþróttamaður ársins tvisvar og er sigursælasti íslenski leikmaður sögunnar. Hún fékk móttöku við hæfi í knatthúsi Hauka.

Sara Björk Gunnarsdóttir segist hafa fundið að hún var tilbúin að flytja heim eftir langa dvöl erlendis í atvinnumennsku. Hún var ekki viss um hvort að hún myndi spila þegar hún kæmi heim en líkaminn er nógu góður til að spila að hennar mati.

„Mér líður enn þá ótrúlega vel í líkamanum. Ég er sjálf eins og lítill krakki þó að líkamanum líði ekki þannig,“ sagði Sara Björk og útskýrir að það hafi ekki alltaf staðið til að hún myndi spila fyrir félagið. Hún ætlar þó að spila fyrir félagið á meðan líkaminn hennar leyfir.

„Stelpurnar eru búnar að standa sig frábærlega og það verður gaman að koma inn í þetta.“

Sara Björk hefur spilað í hinum ýmsu löndum en síðast spilaði hún í Sádí-Arabíu en endalok hennar þar voru heldur skrítin. Bandaríkin hófu innrás í Íran í febrúar og gerði það dvölina í Sádí-Arabíu heldur óþægilega.

„Þetta var mjög óhugnalegt. Okkur fannst óþægilegt að vera þarna úti,“ segir hún um átökin sem voru í nágrannaríkjunum. Yfirvöld í Sádí-Arabíu brýndu fyrir henni að það væri engin hætta á ferðum sökum góðs loftvarnakerfis.

Þrátt fyrir að vera öllum vörnum búin hafði stríðið mikil áhrif, „við fundum alveg fyrir sprengjunum, eldflaugunum og drónunum. Það var ekkert sem lenti nálægt okkur en við vorum bara of nálægt þessu.“

Sara Björk nefnir að tíminn eftir innrás Bandaríkjanna hafi verið óþægilegur en að það sé ekki lýsandi fyrir Sádí-Arabíudvöl hennar í heild sinni.

„Fyrir utan það var þetta yndislegur tími og við nutum þess í botn að vera þarna.“

Sara Björk mun koma sér vel fyrir í Hafnarfirðinum hjá Haukum enda minni líkur á loftárásum þar.

Viðtalið í heild sinni má sjá í spilaranum að neðan.

Klippa: Sara Björk komin heim í Hauka
Lengjudeild kvenna Haukar

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