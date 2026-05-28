Vilja ráða Iraola eða Lampard Valur Páll Eiríksson skrifar 28. maí 2026 13:01 Andoni Iraola náði glimrandi árangri sem stjóri Bournemouth. Robin Jones / Getty Images Crystal Palace leitar nýs knattspyrnustjóra í kjölfar sigurs liðsins í Sambandsdeildinni í gærkvöld. Oliver Glasner er á förum og Andoni Iraola sagður efstur á lista. Iraola hefur gert frábæra hluti með Bournemouth undanfarin ár og félagið er á leið í Evrópukeppni á komandi leiktíð í fyrsta sinn í sögu félagsins. Þjóðverjinn Marco Rose tekur við Bournemouth en framtíð Iraola er óráðin. Glasner hefur stýrt Palace í nýjar hæðir undanfarin ár. Félag sem hafði ekki unnið einn einasta titil alla sína tíð hefur nú unnið þrjá á einu ári; FA-bikarinn síðasta vor, Samfélagsskjöldinn í haust og síðast Sambandsdeild Evrópu í gær. Óvíst er hvort Iraola hafi áhuga á því að færa sig til Lundúna en breska ríkisútvarpið greinir frá því að spænski Baskinn sé efstur á lista hjá stjórnendum Crystal Palace. Palace þyrfti að hafa fyrir því að sannfæra Iraola um að taka við liðinu en stærri félög eru sögð hafa augu á honum. Hann hefur verið orðaður við þjálfarastöðuna hjá AC Milan á Ítalíu og Bayer Leverkusen í Þýskalandi. Einnig er hann orðaður við Liverpool, fari það svo að Rauði herinn losi sig við Hollendinginn Arne Slot. Frank Lampard, sem stýrði Coventry City til B-deildartitils í vor, er sagður plan B. Hann eigi aðdáendur í stjórn Palace og sé meðvitaður um áhuga frá Lundúnaliðinu. Ekki sé útilokað að hann sé klár í að stökkva frá borði í Coventry til að flytja í heimaborgina. Palace þyrfti þá hins vegar að borga upp samning hans við Coventry. Kieran McKenna, stjóri Ipswich Town, Pierre Sage, Sean Dyche og Thomas Frank hafa einnig verið til umræðu til að taka við liði Crystal Palace. Crystal Palace FC Enski boltinn Mest lesið „Íslenska eldfjallið“ sem átti að vera varaskeifa en vann svo titilinn Handbolti „Það er algjör geðbilun að spila í þessum hita“ Sport Ósátt með HSÍ eftir að hafa orðið fyrir fordómum: „Hreint út sagt ömurlegt“ Handbolti Hættu leik þegar flugeldum var skotið inn á völlinn Handbolti Carlsen í neðsta sæti í Noregi Sport Neitaði að taka í hönd hennar: „Væri til skammar að svindla svona“ Sport Í keppni sem þeim var vísað út úr: „Ævintýri sem átti að enda svona“ Enski boltinn FH-ingar boða til blaðamannafundar Handbolti Sér ekkert að því að senda leikmönnum bara tölvupóst Fótbolti Olga dæmd í tveggja leikja bann fyrir „ofsafengna framkomu“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Vilja ráða Iraola eða Lampard Vann tvo Evróputitla sama vorið Í keppni sem þeim var vísað út úr: „Ævintýri sem átti að enda svona“ Barcelona búið að landa Gordon Ederson nálgast Manchester United Stórlið slást um Gordon Siggi Bond með besta stjörnuliðið en Ragnar hætti snemma Tottenham leitar að rót meiðslavandans Nuno verður áfram stjóri West Ham Arteta valinn þjálfari ársins í fyrsta sinn Rúrik hafði rétt fyrir sér um Wirtz City að vinna United í slagnum um Anderson Stoðsending Bruno staðfest og metið í hans eigu Óeining innan stjórnar West Ham um næstu skref eftir krísufund United bætti sig mest en Liverpool hrakaði Ætlar að hringja í Keane og leiðrétta „lygar“ hans Liði 92 strákanna mistókst að komast upp Flottustu mörk tímabilsins í enska boltanum Mörkin úr lokaumferðinni og tárvotar kveðjustundir Bruno bætti metið eða hvað? Bolton flaug upp en Benoný og félagar sátu eftir Tottenham bjargaði sér og Liverpool tók eina lausa sætið Svona er lokaumferðin: Fall upp á 43 milljarða og hvaða lið fá Evrópusæti? Dramatík er McBurnie skaut Hull í úrvalsdeildina Éderson á leið til Manchester United Kæra ef þeir tapa Fernandes og O'Reilly bestir í deildinni „Sorglegt að sjá hvernig er komið fyrir mínum klúbbi“ Sjáðu allt það besta sem Guardiola hefur gert í enska boltanum Skilur pirring stuðningsmanna út í fyrirliðann Sjá meira