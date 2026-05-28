Enski boltinn

Vilja ráða Iraola eða Lampard

Valur Páll Eiríksson skrifar
Andoni Iraola náði glimrandi árangri sem stjóri Bournemouth. Robin Jones / Getty Images

Crystal Palace leitar nýs knattspyrnustjóra í kjölfar sigurs liðsins í Sambandsdeildinni í gærkvöld. Oliver Glasner er á förum og Andoni Iraola sagður efstur á lista.

Iraola hefur gert frábæra hluti með Bournemouth undanfarin ár og félagið er á leið í Evrópukeppni á komandi leiktíð í fyrsta sinn í sögu félagsins. Þjóðverjinn Marco Rose tekur við Bournemouth en framtíð Iraola er óráðin.

Glasner hefur stýrt Palace í nýjar hæðir undanfarin ár. Félag sem hafði ekki unnið einn einasta titil alla sína tíð hefur nú unnið þrjá á einu ári; FA-bikarinn síðasta vor, Samfélagsskjöldinn í haust og síðast Sambandsdeild Evrópu í gær.

Óvíst er hvort Iraola hafi áhuga á því að færa sig til Lundúna en breska ríkisútvarpið greinir frá því að spænski Baskinn sé efstur á lista hjá stjórnendum Crystal Palace.

Palace þyrfti að hafa fyrir því að sannfæra Iraola um að taka við liðinu en stærri félög eru sögð hafa augu á honum. Hann hefur verið orðaður við þjálfarastöðuna hjá AC Milan á Ítalíu og Bayer Leverkusen í Þýskalandi. Einnig er hann orðaður við Liverpool, fari það svo að Rauði herinn losi sig við Hollendinginn Arne Slot.

Frank Lampard, sem stýrði Coventry City til B-deildartitils í vor, er sagður plan B. Hann eigi aðdáendur í stjórn Palace og sé meðvitaður um áhuga frá Lundúnaliðinu. Ekki sé útilokað að hann sé klár í að stökkva frá borði í Coventry til að flytja í heimaborgina. Palace þyrfti þá hins vegar að borga upp samning hans við Coventry.

Kieran McKenna, stjóri Ipswich Town, Pierre Sage, Sean Dyche og Thomas Frank hafa einnig verið til umræðu til að taka við liði Crystal Palace.

