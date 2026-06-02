Arsenal-menn fögnuðu Englandsmeistaratitli sínum með stuðningsmönnum í skrúðgöngu um Islington-hverfið í Norður-London á sunnudaginn.
Skrúðgangan fór fram daginn eftir úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu sem Arsenal tapaði gegn PSG eftir vítaspyrnukeppni á Puskas-vellinum í Búdapest.
En tímabilið var frábært hjá Arsenal og fögnuðu leikmenn og stuðningsmenn fyrsta Englandsmeistaratitlinum í 22 ár.
En einn stuðningsmaður PSG var aftur á móti mættur á svæðið á sunnudaginn.
Hann var gripinn glóðvolgur í treyju Paris Saint Germain á svæðinu og sá lögregluþjónn ástæðu til að skipa drengnum að afklæðast og koma treyjunni úr augnsýn Arsenal-manna.
Þetta hefur vakið athygli á samfélagsmiðlum eins og sjá má hér að neðan.
Legend 🤣🤣 pic.twitter.com/62B8Kjtvep— Central (@WestHam_Central) June 1, 2026
