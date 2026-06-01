Stóru liðin á eftir Kroupi Stefán Árni Pálsson skrifar 1. júní 2026 20:15 Kroupi skoraði 13 mörk í deildinni í vetur. Vísir/Getty Einn eftirsóttasti ungi leikmaður Evrópu um þessar mundir er Frakkinn Junior Kroupi, leikmaður Bournemouth. Samkvæmt Fabrizio Romano hafa forsvarsmenn Paris Saint-Germain, Arsenal og Manchester City öll haft samband nýlega við Bournemouth til að fá upplýsingar um stöðu leikmannsins. 🚨⭐️ Paris Saint-Germain, Arsenal and Manchester City have all called recently to be informed on Eli Junior Kroupi.❗️ FC Bayern did the same in April, all clubs waiting for Bournemouth to indicate price.🎥 https://t.co/lDDfEjojtT pic.twitter.com/vkouyuaGOI— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026 Þá hafði Bayern München einnig samband við Bournemouth í apríl og eru öll félögin sögð bíða eftir því að enska félagið gefi vísbendingar um hvaða verðmiði verði settur á framherjann. Kroupi er aðeins 19 ára gamall en hann átti stórgott tímabil með Bournemouth. Hann skoraði 13 mörk á sínu fyrsta tímabili í ensku úrvalsdeildinni og varð þar með fyrsti táningurinn til að ná þeirri tölu á frumraunatímabili sínu í deildinni. Bournemouth virðist þó ekki vera tilbúið að selja gullmolann. Félagið vill halda bæði Kroupi og öðrum ungum lykilmönnum sínum eftir að hafa tryggt sér Evrópusæti á síðustu leiktíð.