Enski boltinn

Stóru liðin á eftir Kroupi

Stefán Árni Pálsson skrifar
Kroupi skoraði 13 mörk í deildinni í vetur. 
Kroupi skoraði 13 mörk í deildinni í vetur.  Vísir/Getty

Einn eftirsóttasti ungi leikmaður Evrópu um þessar mundir er Frakkinn Junior Kroupi, leikmaður Bournemouth.

Samkvæmt Fabrizio Romano hafa forsvarsmenn Paris Saint-Germain, Arsenal og Manchester City öll haft samband nýlega við Bournemouth til að fá upplýsingar um stöðu leikmannsins.

Þá hafði Bayern München einnig samband við Bournemouth í apríl og eru öll félögin sögð bíða eftir því að enska félagið gefi vísbendingar um hvaða verðmiði verði settur á framherjann.

Kroupi er aðeins 19 ára gamall en hann átti stórgott tímabil með Bournemouth. Hann skoraði 13 mörk á sínu fyrsta tímabili í ensku úrvalsdeildinni og varð þar með fyrsti táningurinn til að ná þeirri tölu á frumraunatímabili sínu í deildinni.

Bournemouth virðist þó ekki vera tilbúið að selja gullmolann. Félagið vill halda bæði Kroupi og öðrum ungum lykilmönnum sínum eftir að hafa tryggt sér Evrópusæti á síðustu leiktíð.

Enski boltinn AFC Bournemouth

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið