Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada

Kanada og Írland gerðu 1-1 jafntefli í síðasta æfingaleik Kanada fyrir HM. Heimamennirnir voru mun hættulegri en lærisveinar Heimis Hallgrímssonar náðu að setja jöfnunarmark gegn gangi leiksins.
Kanada er enn án fyrirliðans og besta leikmanns liðsins, Alphonso Davies. Í hans fjarveru er Stephen Eustaquio fyrirliði og spyrnumaður í föstum leikatriðum.
Eustaquio átti einmitt hornspyrnuna sem leiddi til opnunarmarksins. Boltanum var spyrnt fyrir og írski varnarmaðurinn Jake O‘Brien setti hann óvart í eigið net.
Kanada hafði síðan tögl og hagldir á leiknum en gáfu óvart frá sér klaufalega vítaspyrnu í seinni hálfleik.
Troy Parrott steig á punktinn en sýndi að hann er mannlegur í írsku landsliðstreyjunni. Vítið var varið en Chiedozie Ogbene fylgdi vel eftir og skoraði jöfnunarmarkið.
Landslið Kanada ferðast nú frá Montreal, þar sem leikurinn í nótt fór fram, til Toronto þar sem liðið leikur sinn fyrsta leik á HM gegn Bosníu 12. júní. Írarnir hans Heimis eru hins vegar komnir í sumarfrí.