Van Dijk sendi Slot kveðju Sindri Sverrisson skrifar 31. maí 2026 13:06 Virgil van Dijk og Arne Slot halda nú hvor í sína áttina. Getty/Robbie Jay Barratt Fyrirliðinn Virgil van Dijk hefur sent Arne Slot, nú fyrrverandi knattspyrnustjóra Liverpool, kveðju eftir að Slot var rekinn frá félaginu. Hollendingarnir Van Dijk og Slot fögnuðu saman Englandsmeistaratitli fyrir ári síðan, á fyrstu leiktíð Liverpool undir stjórn Slot, en í vetur gekk allt á afturfótunum og hafnaði Liverpool í 5. sæti ensku úrvalsdeildarinnar, án titils, og komst með naumindum inn í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð. Í aðdraganda brottrekstursins sendi Mohamed Salah Slot tóninn, óbeint, með skrifum um að Liverpool yrði að endurheimta þungarokksfótboltann sem kom liðinu í hæstu hæðir og að allir sem kæmu til félagsins yrðu að skilja það. Van Dijk birti hins vegar mynd af sér smeð Slot og skrifaði falleg orð til landa síns nú þegar ljóst er að þeirra leiðir skilja. „Við gleymum aldrei Englandsmeistaratitlinum sem við unnum á fyrsta tímabilinu okkar saman. Þakka þér, Þjálfi, og megi þér og fjölskyldu þinni vegna sem allra best í framtíðinni," skrifaði Van Dijk. Virgil van Dijk birti þessa kveðju á Instagram.@virgilvandijk Flest bendir til þess að næsti knattspyrnustjóri Liverpool verði Andoni Iraola sem náð hefur frábærum árangri með lið Bournemouth og komið því í Evrópukeppni í fyrsta sinn. Florian Plettenberg, blaðamaður Sky Sport í Þýskalandi, segir þó að Iraola hafi enn ekki alveg hafnað Bayer Leverkusen en að viðræður hans við Liverpool séu í gangi og þróist í rétta átt. 🚨⏳ Negotiations between Liverpool and Andoni Iraola are ongoing and advanced. #LFC Bayer 04 Leverkusen have been informed. However, they have not yet received a 100% rejection from Iraola. It now depends solely on Liverpool and Iraola reaching an agreement. @SkySportDE 🇪🇸 pic.twitter.com/SrgJ4mODXz— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 31, 2026 Enski boltinn Liverpool FC Tengdar fréttir Arftaki Slot hjá Liverpool fundinn Það bendir allt til þess að Andoni Iraola verði næsti knattspyrnustjóri Liverpool eftir að Arne Slot var fyrr í dag sagt upp störfum. Viðræður eru hafnar milli félagsins og fulltrúa Iraola. 30. maí 2026 12:54 Slot rekinn frá Liverpool Arne Slot hefur verið rekinn úr starfi knattspyrnustjóra Liverpool. Þetta fullyrti ítalski blaðamaðurinn, Fabrizio Romano, fyrstur manna í færslu á samfélagsmiðlinum X. Liverpool hefur núna staðfest tíðindin með yfirlýsingu. 30. maí 2026 11:20