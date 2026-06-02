Enski boltinn

Hefja form­legar við­ræður við Iraola

Valur Páll Eiríksson skrifar
Iraola á Anfield fyrr á tímabilinu. Hér gengur hann fram hjá fráfarandi knattspyrnustjóra Liverpool, Arne Slot.
Iraola á Anfield fyrr á tímabilinu. Hér gengur hann fram hjá fráfarandi knattspyrnustjóra Liverpool, Arne Slot. Vísir/Getty

Forráðamenn Liverpool hafa sett sig í samband og hafir formlegar viðræður við baskneska Spánverjann Andoni Iraola um að taka við sem knattspyrnustjóri félagsins.

The Athletic greinir frá.

Richard Hughes, íþróttastjóri Liverpool, leiðir leitina að arftaka Arne Slot sem var sagt upp störfum á laugardaginn var. Liverpool leitar manns sem getur skerpt á fótbolta liðsins, spilað beittari og ákefðarmeiri fótbolta en var á boðstólnum í tíð þess hollenska.

Iraola er efstur á lista eftir frábæran árangur með Bournemouth, sem hann stýrði í sjötta sæti ensku úrvalsdeildarinnar á nýliðinni leiktíð. Það er besti árangur í sögu félagsins og það á leið í Evrópukeppni í fyrsta sinn næsta haust.

Liverpool hyggur á að ráða stjóra áður en HM hefst þann 11. júní.

Fabrizio Romano greinir frá því að viðræðurnar hafi í raun gengið hratt fyrir sig og samkomulag sé gott sem í höfn. Ganga þurfi frá nokkrum lausum endum áður en Iraola tekur formlega við.

Liverpool FC Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið