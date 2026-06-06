Borinn grátandi af velli viku fyrir HM

Julio Enciso, stjörnuleikmaður Paragvæ, var með tárin í augunum þegar hann var borinn meiddur af velli í leik gegn Níkaragva í nótt. Paragvæ mætir Bandaríkjum á HM í fótbolta eftir minna en viku.
Paragvæ lauk undirbúningi sínum fyrir HM með 4-0 sigri gegn Níkaragva í nótt. Á 25. mínútu leiksins varð Paragvæ hins vegar fyrir miklu áfalli þegar Enciso meiddist.
„Julio lenti í tveimur meiðslum samtímis. Aftan í læri og í mjöðminni, sem hefur áhrif á stærra svæði. Hann varð hræddur og þess vegna kom hann út af
Þegar hann fékk fyrsta höggið bað hann um skiptinu og ég sagði honum að koma út af. Svo fékk hann annað högg áður en við náðum að skipta og hann fann vel fyrir því… Við vonum að það verði í lagi með Julio og hann geti spilað fyrsta leikinn,“ sagði Gustavo Alfaro, þjálfari Paragvæ, eftir leik.
Enciso átti frábært tímabil fyrir Strasbourg í Frakklandi, skoraði 12 mörk og gaf 9 stoðsendingar í 42 leikjum í öllum keppnum. Áður hafði hann spilað 57 leiki í ensku úrvalsdeildinni fyrir Brighton og Ipswich.
Framherjinn hefur skorað 4 mörk í 31 landsleik fyrir Paragvæ en miklar vonir eru bundnar við hann fyrir HM í sumar.
Paragvæ mætir Bandaríkjunum í fyrsta leik á HM næsta föstudag, 12. júní, og spilar svo einnig við Tyrkland og Ástralíu í riðlakeppninni.