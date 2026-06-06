HM-minning: „Leyfið þeim að kyssast“

Austurríki gegn Alsír virkar kannski ekki eins og mest spennandi leikurinn á HM. Þar fá Alsíringar hins vegar tækifæri til að hefna fyrir einn stærsta skandal fótboltasögunnar, þegar Austurríki tapaði viljandi á HM 1982 til að senda Alsír heim.
Tuttugasta og þriðja heimsmeistaramótið í fótbolta hefst eftir fimm daga. Vísir telur niður í mótið með því að kafa ofan í sögubækur HM og í dag minnumst við „skandalsins í Gijon“.
Enginn bjóst við miklu af Alsíringum þegar þeir komust í fyrsta sinn á HM árið 1982. Mótið var þá stækkað úr 16 liðum í 24 lið og lið á borð við Alsír, Kamerún, Hondúras og Kúveit tóku þátt í fyrsta sinn.
Almennt voru afrísk lið ekki hátt skrifuð á þessum tíma en Alsíringum var sýnd mikil vanvirðing.
Ríkjandi Evrópumeistarar Vestur-Þýskalands mættu Alsír í fyrsta leik riðlakeppninnar. Fyrir leik sagði einn leikmaður Þjóðverja að sjöunda markið yrði tileinkað eiginkonum leikmanna og áttunda markið myndu þeir tileinka hundum sínum.
Þeir bjuggust semsagt við stórsigri en annað kom á daginn þegar Alsír mætti út á völl með sinn skemmtilega og fjöruga fótbolta. Öllum að óvörum tókst Alsír að vinna 2-1 sigur gegn Vestur-Þýskalandi. Þetta var í fyrsta sinn sem þjóð frá Afríku tókst að vinna þjóð frá Evrópu á HM og enn þann daginn í dag eru þetta einhver óvæntustu úrslit HM-sögunnar.
Vestur-Þjóðverjar náðu að bæta úr því í næsta leik með 4-1 stórsigri gegn Síle. Alsír tapaði næsta leik gegn Austurríki en náði síðan að vinna 3-2 sigur gegn Síle.
Á þessum tíma voru lokaleikir riðlakeppninnar ekki spilaðir allir á sama tíma. Alsír spilaði þess vegna gegn Síle, og fagnaði 3-2 sigri, degi áður en Austurríki og Vestur-Þýskaland mættust.
Þá var komin upp sú staða að Vestur-Þýskaland þurfti að vinna Austurríki í lokaleiknum, Austurríki hafði hins vegar efni á því að tapa, en ekki með meira en þremur mörkum.
Og það er akkúrat það sem gerðist. Vestur-Þýskaland komst 1-0 yfir eftir tíu mínútur og fagnaði sigri. Vestur-Þýskaland og Austurríki fóru því áfram á hagstæðri markatölu en Alsír sat eftir.
Leikur Vestur-Þýskalands og Austurríki var einhver allra mesti farsi sem fótboltinn hefur séð. Vestur-Þýskaland náði forystunni eftir tíu mínútna leik og síðustu áttatíu mínútur spiluðu liðin bara reitarbolta. Hvorki Vestur-Þjóðverjar né Austurríkismenn gerðu tilraun til að breyta stöðunni, vitandi að þau færu bæði áfram og Alsír yrði eftir.
„Que se besen [leyfið þeim að kyssast]” kölluðu spænskir áhorfendur úr stúkunni.
„SKAMMIST YKKAR“ var fyrirsögn þýska blaðsins Bild daginn eftir.
„Þegar ég sá einn leikmann rekja boltann upp völlinn, snúa við og senda alla leið til baka á markmanninn, vissi ég að eitthvað mikið væri að. Hann gerði enga tilraun til að setja boltann inn á teiginn eða í hættulega stöðu sóknarlega,“ sagði dómari leiksins, Bob Valentine, síðar.
Leikurinn er nú þekktur sem „skandallinn í Gijon“ og er megin ástæða þess að lokaleikirnir í riðlakeppninni fara nú fram á sama tíma.
Austurríki og Alsír munu því mætast í lokaleik J-riðilsins á HM 2026, á sama tíma og Argentína mætir Jordaníu. Þar fá Alsíringar loks tækifæri til að hefna fyrir einn stærsta skandal í sögu HM.
Brasilíumenn eru sigursælasta þjóð í sögu heimsmeistarakeppninnar með fimm heimsmeistaratitla og eru eina þjóðin sem hefur alltaf verið með. Tuttugasta og þriðja heimsmeistaramótið í fótbolta hefst eftir átta daga og Vísir ætlar að telja niður í mótið með því að kafa ofan í sögubækur heimsmeistaramóts karla í fótbolta og nú er komið að því að skoða mótið þegar Norður-Kórea náði betri árangri en Brasilía.
Það þarf ekki að fara mjög langt aftur í HM-söguna til að finna dæmi um gróf áhrif spillingar á úrslit heimsmeistaramóts í fótbolta. Tuttugasta og þriðja heimsmeistaramótið í fótbolta hefst eftir níu daga og Vísir ætlar að telja niður í mótið með því að kafa ofan í sögubækur heimsmeistaramóts karla í fótbolta.
Tuttugasta og þriðja heimsmeistaramótið í fótbolta hefst eftir tíu daga. Vísir ætlar að telja niður í mótið með því að kafa ofan í sögubækur heimsmeistaramóts karla í fótbolta og í dag minnumst við þess þegar Vestur-Þjóðverjar unnu sinn þriðja og síðasta heimsmeistaratitil undir nafni Vestur-Þýskalands. Hetja liðsins kom þá úr óvæntri átt.
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