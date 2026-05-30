Arf­taki Slot hjá Liverpool fundinn

Aron Guðmundsson skrifar
Iraola á Anfield fyrr á tímabilinu. Hér gengur hann fram hjá fráfarandi knattspyrnustjóra Liverpool, Arne Slot.
Það bendir allt til þess að Andoni Iraola verði næsti knattspyrnustjóri Liverpool eftir að Arne Slot var fyrr í dag sagt upp störfum. Viðræður eru hafnar milli félagsins og fulltrúa Iraola. 

Það er félagsskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano, sem greindi fyrstur frá starfslokum Slot í morgun, sem greinir frá þessum vendingum og segir hann viðræður milli Liverpool og Iraola ganga hratt fyrir sig. 

Forráðamenn Liverpool hafi gert upp hug sinn og vilji fá Iraola inn sem næsta knattspyrnustjóra liðsins. 

Þessi 43 ára gamli Spánverji er nýhættur sem knattspyrnustjóri Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni en hann gerði frábæra hluti með liðið og kom því í fyrsta sinn í sögunni í Evrópukeppni. 

Iraola tók við stjórnartaumunum hjá Bournemouth árið 2023 en þar áður hafði hann þjálfað lið Rayo Vallecano á Spáni sem og lið Mirandés. Þar áður var hann þjálfari AEK Larnaca. 

Sjálfur átti Iraola yfir leikmannaferli að skipa. Lengst af sem leikmaður Athletic Bilbao þar sem að hann spilaði yfir fjögur hundruð leiki. 

