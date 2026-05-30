Arftaki Slot hjá Liverpool fundinn Aron Guðmundsson skrifar 30. maí 2026 12:54 Iraola á Anfield fyrr á tímabilinu. Hér gengur hann fram hjá fráfarandi knattspyrnustjóra Liverpool, Arne Slot. Vísir/Getty Það bendir allt til þess að Andoni Iraola verði næsti knattspyrnustjóri Liverpool eftir að Arne Slot var fyrr í dag sagt upp störfum. Viðræður eru hafnar milli félagsins og fulltrúa Iraola. Það er félagsskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano, sem greindi fyrstur frá starfslokum Slot í morgun, sem greinir frá þessum vendingum og segir hann viðræður milli Liverpool og Iraola ganga hratt fyrir sig. Forráðamenn Liverpool hafi gert upp hug sinn og vilji fá Iraola inn sem næsta knattspyrnustjóra liðsins. 🚨💣 Andoni Iraola, set to become the next Liverpool manager as revealed earlier today!The negotiations will move forward quickly to get it done with formal steps but #LFC decision made……Iraola will be the next manager. 🛑🔜 pic.twitter.com/r4K1xRnxDP— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026 Þessi 43 ára gamli Spánverji er nýhættur sem knattspyrnustjóri Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni en hann gerði frábæra hluti með liðið og kom því í fyrsta sinn í sögunni í Evrópukeppni. Iraola tók við stjórnartaumunum hjá Bournemouth árið 2023 en þar áður hafði hann þjálfað lið Rayo Vallecano á Spáni sem og lið Mirandés. Þar áður var hann þjálfari AEK Larnaca. Sjálfur átti Iraola yfir leikmannaferli að skipa. Lengst af sem leikmaður Athletic Bilbao þar sem að hann spilaði yfir fjögur hundruð leiki. Liverpool FC Mest lesið Af hverju hefst úrslitaleikur Meistaradeildar Evrópu svona snemma? Fótbolti Slot rekinn frá Liverpool Enski boltinn Bergrós flutt á sjúkrahús: „Gat hvorki gengið né talað“ Sport Tárvotur Bjarki fékk hjartnæma kveðjustund Handbolti Arftaki Slot hjá Liverpool fundinn Enski boltinn Þrír líklegustu dottnir úr leik Sport Óvíst hvað Hilmar Smári gerir: „Fyrstu símtölin voru í þá“ Körfubolti „Betra liðið tapaði” Fótbolti „Vissi bara ekki hvað var að gerast hérna“ Íslenski boltinn „Arfaslakir og undir í öllum þáttum leiksins“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Arftaki Slot hjá Liverpool fundinn Slot rekinn frá Liverpool Tottenham bætir í vörnina Sjáðu allar bestu stoðsendingar tímabilsins í enska boltanum Vilja ráða Iraola eða Lampard Vann tvo Evróputitla sama vorið Í keppni sem þeim var vísað út úr: „Ævintýri sem átti að enda svona“ Barcelona búið að landa Gordon Ederson nálgast Manchester United Stórlið slást um Gordon Siggi Bond með besta stjörnuliðið en Ragnar hætti snemma Tottenham leitar að rót meiðslavandans Nuno verður áfram stjóri West Ham Arteta valinn þjálfari ársins í fyrsta sinn Rúrik hafði rétt fyrir sér um Wirtz City að vinna United í slagnum um Anderson Stoðsending Bruno staðfest og metið í hans eigu Óeining innan stjórnar West Ham um næstu skref eftir krísufund United bætti sig mest en Liverpool hrakaði Ætlar að hringja í Keane og leiðrétta „lygar“ hans Liði 92 strákanna mistókst að komast upp Flottustu mörk tímabilsins í enska boltanum Mörkin úr lokaumferðinni og tárvotar kveðjustundir Bruno bætti metið eða hvað? Bolton flaug upp en Benoný og félagar sátu eftir Tottenham bjargaði sér og Liverpool tók eina lausa sætið Svona er lokaumferðin: Fall upp á 43 milljarða og hvaða lið fá Evrópusæti? Dramatík er McBurnie skaut Hull í úrvalsdeildina Éderson á leið til Manchester United Kæra ef þeir tapa Sjá meira