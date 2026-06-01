Jamie Carragher, sparkspekingur og fyrrverandi leikmaður Liverpool fékk sjokk er hann las að Arne Slot hefði verið sagt upp störfum sem knattspyrnustjóri Liverpool en segir að framúrskarandi knattpyrnustjóri hefði geta lagað vandamál liðsins á nýafstöðnu tímabili.
Greint var frá starfslokum Arne Slot í gærmorgun en gengi Liverpool á nýafstöðnu tímabili stóðst ekki væntingar og endaði liðið í 5. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 60 stig sem er dræmasta stigasöfnun liðsins í deildinni í áratug.
Enginn titill skilaði sér í hús hjá Liverpool en á sínu fyrsta tímabili undir stjórn Slot varð liðið Englandsmeistari. Mat forráðamanna félagsins er að breytinga sé þörf svo Liverpool geti tekið fleiri framfaraskref og er talið að Andoni Iraola, fyrrverandi stjóri Bournemouth muni taka við stjórnartaumunum í Bítlaborginni.
Carragher segist hafa séð bæði góðar og slæmar hliðar í stjóratíð Slot með Liverpool en segir tíðindin vera sjokk.
„Framúrskarandi knattpyrnustjóri hefði geta lagað vandamál Liverpool á nýafstöðnu tímabili en Slot var ekki veitt hjálparhönd ef við skoðum þá leikmenn sem voru fengnir inn.“
Aðeins Hugo Ekitike hafi spilað vel af þeim nýju leikmönnum sem keyptur voru til Liverpool á fúlgur fjár.
„Við getum kannski skrifað það á stjórann. Hefði hann geta náð meiru út úr þeim? Hefðu þessir leikmenn átt að gera betur sjálfir?“
Gagnrýni Liverpool goðsagnarinnar Mohamed Salah á leikstíl liðsins hafi síðan ekki hjálpað til í tilfelli Slot.
„Og ég er ekki ánægður með það mál. Ég mun aldrei vilja að Liverpool verði félag þar sem leikmenn hafa þessi völd, leikmenn sem tala opinberlega um stjóra sinn sem hafði gert liðið að Englandsmeisturum árið áður.“
Carragher lýst vel á næsta væntanlega stjóra Liverpool, Andoni Iraola sem gerði frábæra hluti með lið Bournemouth. Þó séu vissulega spurningamerki á lofti varðandi slíka ráðningu.
„Hann vill þó að lið sín spili fótbolta sem Liverpool mun vilja fara spila aftur. Fótbolti með hárri ákefð, hann er frábær í því.“