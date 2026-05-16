Guardiola: „Ég er fyndinn gaur“

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, var að vonum ánægður eftir að hans menn unnu Chelsea, 1-0, í bikarúrslitaleiknum á Englandi í dag. Eftir leik gaf hann í skyn að hann yrði áfram með City-liðið.
Antoine Semenyo skoraði eina mark bikarúrslitaleiksins á Wembley á 72. mínútu. Hann stýrði þá boltanum í netið með hælnum eftir sendingu frá Erling Haaland.
Þetta er í þriðja sinn sem Guardiola stýrir City til sigurs í ensku bikarkeppninni. Undir hans stjórn hefur City einnig unnið ensku úrvalsdeildina sex sinnum, deildabikarinn fimm sinnum og Meistaradeild Evrópu einu sinni.
Miklar vangaveltur hafa verið um framtíð Guardiolas hjá City; hvort hann haldi áfram með liðið sem hann hefur stýrt frá 2016.
„Augnablikið sem eldurinn dofnar förum við heim. Ég er fyndinn gaur,“ sagði Guardiola eftir úrslitaleikinn í dag.
„Ég hef verið mjög góður á þessu ári. Síðasta tímabil var það erfiðasta af ýmsum ástæðum. Þetta tímabil snýst um hvernig við högum okkur á hverjum degi. Það tók okkur kannski tíma að finna stöðugleika. Enska úrvalsdeildin bíður ekki eftir þér.“
Nýkrýndu bikarmeistararnir fá ekki langa hvíld því á þriðjudaginn sækir City Bournemouth heim í næstsíðustu umferð ensku úrvalsdeildarinnar.
City er tveimur stigum á eftir toppliði Arsenal sem mætir nýliðum Burnley á mánudaginn. City þarf að treysta á að Arsenal misstígi sig í síðustu tveimur umferðunum til að verða Englandsmeistari í sjöunda sinn síðan Guardiola tók við liðinu.
