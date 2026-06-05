Verður hjá Celtic eitt ár í viðbót Andri Broddason skrifar 5. júní 2026 22:03 Martin O'Neill náði að vinna skosku deildina og skoska bikarinn á síðasta tímabili með Celtic Andrew Milligan/PA Images via Getty Images Martin O‘Neill hefur verið ráðinn þjálfari Celtic. Hann skrifar undir eins árs samning við félagið eftir að hafa þjálfað liðið á síðasta tímabili eftir brottför bæði Brendan Rodgers og Wilfried Nancy. Brendan Rodgers var þjálfari Celtic í byrjun tímabils en í október sagði hann upp starfi sínu sem þjálfari liðsins. Á meðan verið var að leita að nýjum þjálfara tók Martin O‘Neill við keflinu. O‘Neill var þjálfari félagsins á árunum 2000-2005 þannig hann var kunnur félaginu. Tveimur mánuðum eftir að Brendan Rodgers sagði af sér tilkynnir Celtic að Wilfried Nancy verði ráðinn næsti þjálfari liðsins. Sú ráðning entist ekki lengi þar sem Nancy var rekinn eftir aðeins 33 daga í starfi. Nancy vann aðeins tvo af átta leikjum sem hann þjálfaði og er sá þjálfari Celtic sem er með versta vinningshlutfall í sögu félagsins eða. Eftir hræðilegt gengi Nancy tók O‘Neill aftur við liðinu og þá út tímabilið. Hann náði að vinna skosku úrvalsdeildina og skoska bikarinn þrátt fyrir að vera kominn í slæma stöðu í deildinni vegna forvera hans. Deildin endaði á því að Celtic varð skoskur meistari á dramatískan hátt á lokadeginum eftir að Hearts voru búnir að vera í efsta sæti deildarinnar. Eftir þetta frábæra gengi hugsaði O‘Neill að Celtic myndi leita sér að yngri þjálfara en hann er 74 ára gamall. Robbie Keane var talinn líklegastur til að taka við liði Celtic á eftir O‘Neill og var hann í samningaviðræðum við félagið. Keane var að þjálfa Maccabi Tel Aviv í Ísrael og fékk gagnrýni eftir sprengjuárásir landsins á Palestínu. Hann var gagnrýndur fyrir að stíga ekki til hliðar sem þjálfari stærsta liðs Ísraels og voru stuðningsmenn Celtic óánægðir með þá ákvörðun. Vegna óvinsælda Robbie Keane var ákveðið að halda O‘Neill út næsta tímabil og síðan ætlar félagið að skoða hvaða þjálfarar eru lausir eftir næsta tímabil. Skoski boltinn Mest lesið Uppgjörið: Úkraína - Ísland 0-1 | Stórt skref í átt að HM Fótbolti Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Íslenski boltinn Dæmdur í lífstíðarbann frá öllum NBA leikjum Körfubolti Guðjón Valur þjálfari ársins í Þýskalandi Handbolti Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Íslenski boltinn Furðu lostinn yfir brottrekstri Freys Fótbolti Aron Einar heim í Þorpið? Íslenski boltinn Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar Fótbolti Vandræðaleg auglýsing og köld kveðja Sport Heimsmeistari hélt að hún væri með tíðaverki en endaði á sjúkrahúsi Sport Fleiri fréttir Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Hefur ekki áhyggjur af slæmum velli Myndasyrpa: Sara Björk snýr heim Verður hjá Celtic eitt ár í viðbót Markaveisla í Lengjudeildinni Heimsmeistararnir lögðu Evrópumeistarana Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar „Markmiðinu er náð“ Uppgjörið: Úkraína - Ísland 0-1 | Stórt skref í átt að HM Aron Einar heim í Þorpið? Náðu miðum á HM án þess að borga fyrir þá Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Lið Íslands gegn Úkraínu: Thelma, Sandra og Emilía fremstar Furðu lostinn yfir brottrekstri Freys Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Hjóluðu á HM frá Argentínu til Bandaríkjanna Þurfa að borga tvo milljarða til að fá José Mourinho Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Stuðningsmannahópar Celtic vilja ekki fá Keane Ekki Andabæjarútgáfa af norskri menningu HM-minning: Tapið sem fékk alla Brasilíu til að gráta og banna búninginn Tækifæri bjóðist í fjarveru Sveindísar í lykilleik dagsins Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Allur leikmannahópurinn saman í þjóðsöngvunum Þrjár opnunarhátíðir á HM og stórstjörnur á þeim öllum Grikkir gerðu Svíum grikk á lokasekúndum leiksins Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Óvíst hver tekur við af Schmeichel Sjá meira