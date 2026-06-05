Fótbolti

Verður hjá Celtic eitt ár í við­bót

Andri Broddason skrifar
Martin O'Neill náði að vinna skosku deildina og skoska bikarinn á síðasta tímabili með Celtic
Martin O'Neill náði að vinna skosku deildina og skoska bikarinn á síðasta tímabili með Celtic Andrew Milligan/PA Images via Getty Images

Martin O‘Neill hefur verið ráðinn þjálfari Celtic. Hann skrifar undir eins árs samning við félagið eftir að hafa þjálfað liðið á síðasta tímabili eftir brottför bæði Brendan Rodgers og Wilfried Nancy.

Brendan Rodgers var þjálfari Celtic í byrjun tímabils en í október sagði hann upp starfi sínu sem þjálfari liðsins. Á meðan verið var að leita að nýjum þjálfara tók Martin O‘Neill við keflinu. O‘Neill var þjálfari félagsins á árunum 2000-2005 þannig hann var kunnur félaginu.

Tveimur mánuðum eftir að Brendan Rodgers sagði af sér tilkynnir Celtic að Wilfried Nancy verði ráðinn næsti þjálfari liðsins. Sú ráðning entist ekki lengi þar sem Nancy var rekinn eftir aðeins 33 daga í starfi. Nancy vann aðeins tvo af átta leikjum sem hann þjálfaði og er sá þjálfari Celtic sem er með versta vinningshlutfall í sögu félagsins eða.

Eftir hræðilegt gengi Nancy tók O‘Neill aftur við liðinu og þá út tímabilið. Hann náði að vinna skosku úrvalsdeildina og skoska bikarinn þrátt fyrir að vera kominn í slæma stöðu í deildinni vegna forvera hans. Deildin endaði á því að Celtic varð skoskur meistari á dramatískan hátt á lokadeginum eftir að Hearts voru búnir að vera í efsta sæti deildarinnar.

Eftir þetta frábæra gengi hugsaði O‘Neill að Celtic myndi leita sér að yngri þjálfara en hann er 74 ára gamall.

Robbie Keane var talinn líklegastur til að taka við liði Celtic á eftir O‘Neill og var hann í samningaviðræðum við félagið. Keane var að þjálfa Maccabi Tel Aviv í Ísrael og fékk gagnrýni eftir sprengjuárásir landsins á Palestínu. Hann var gagnrýndur fyrir að stíga ekki til hliðar sem þjálfari stærsta liðs Ísraels og voru stuðningsmenn Celtic óánægðir með þá ákvörðun.

Vegna óvinsælda Robbie Keane var ákveðið að halda O‘Neill út næsta tímabil og síðan ætlar félagið að skoða hvaða þjálfarar eru lausir eftir næsta tímabil.

Skoski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið