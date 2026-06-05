Myndasyrpa: Sara Björk snýr heim Andri Broddason skrifar 5. júní 2026 22:03 Sara Björk Gunnarsdóttir með Ragnari Frank syni sínum Vilhelm/Vísir Sara Björk Gunnarsdóttir er að snúa heim til Hauka úr atvinnumennsku. Hún mun verða leikmaður Hauka sem og sinna afreksþjálfun félagsins. Haldinn var blaðamannafundur í knatthúsi Hauka þar sem okkar maður Vilhelm Gunnarsson var með myndavélina á lofti. Sara Björk sátt við undirskriftinaVilhelm/Vísir Fyrrverandi bæjarstjóri Hafnarfjarðar Rósa Guðbjartsdóttir var á svæðinuVilhelm/Vísir Halldór Jón Garðarson og Brynjar Viggóson taka í hendur Söru Bjarkar eftir að hafa undirritað samninginn.Vilhelm/Vísir Vilhelm/Vísir Vilhelm/Vísir Árni Vilhjálmsson maður Söru Bjarkar var mætturVilhelm/Vísir Sara Björk spilar í treyju númer 77Vilhelm/Vísir Vilhelm/Vísir Góð mæting í HaukahöllinaVilhelm/Vísir Haukar Mest lesið Uppgjörið: Úkraína - Ísland 0-1 | Stórt skref í átt að HM Fótbolti Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Íslenski boltinn Dæmdur í lífstíðarbann frá öllum NBA leikjum Körfubolti Guðjón Valur þjálfari ársins í Þýskalandi Handbolti Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Íslenski boltinn Furðu lostinn yfir brottrekstri Freys Fótbolti Aron Einar heim í Þorpið? Íslenski boltinn Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar Fótbolti Vandræðaleg auglýsing og köld kveðja Sport Heimsmeistari hélt að hún væri með tíðaverki en endaði á sjúkrahúsi Sport Fleiri fréttir Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Hefur ekki áhyggjur af slæmum velli Myndasyrpa: Sara Björk snýr heim Verður hjá Celtic eitt ár í viðbót Markaveisla í Lengjudeildinni Heimsmeistararnir lögðu Evrópumeistarana Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar „Markmiðinu er náð“ Uppgjörið: Úkraína - Ísland 0-1 | Stórt skref í átt að HM Aron Einar heim í Þorpið? Náðu miðum á HM án þess að borga fyrir þá Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Lið Íslands gegn Úkraínu: Thelma, Sandra og Emilía fremstar Furðu lostinn yfir brottrekstri Freys Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Hjóluðu á HM frá Argentínu til Bandaríkjanna Þurfa að borga tvo milljarða til að fá José Mourinho Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Stuðningsmannahópar Celtic vilja ekki fá Keane Ekki Andabæjarútgáfa af norskri menningu HM-minning: Tapið sem fékk alla Brasilíu til að gráta og banna búninginn Tækifæri bjóðist í fjarveru Sveindísar í lykilleik dagsins Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Allur leikmannahópurinn saman í þjóðsöngvunum Þrjár opnunarhátíðir á HM og stórstjörnur á þeim öllum Grikkir gerðu Svíum grikk á lokasekúndum leiksins Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Óvíst hver tekur við af Schmeichel Sjá meira