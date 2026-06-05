Fótbolti

Mynda­syrpa: Sara Björk snýr heim

Andri Broddason skrifar
Sara Björk Gunnarsdóttir með Ragnari Frank syni sínum
Sara Björk Gunnarsdóttir með Ragnari Frank syni sínum Vilhelm/Vísir

Sara Björk Gunnarsdóttir er að snúa heim til Hauka úr atvinnumennsku. Hún mun verða leikmaður Hauka sem og sinna afreksþjálfun félagsins. Haldinn var blaðamannafundur í knatthúsi Hauka þar sem okkar maður Vilhelm Gunnarsson var með myndavélina á lofti.

Sara Björk sátt við undirskriftinaVilhelm/Vísir
Fyrrverandi bæjarstjóri Hafnarfjarðar Rósa Guðbjartsdóttir var á svæðinuVilhelm/Vísir
Halldór Jón Garðarson og Brynjar Viggóson taka í hendur Söru Bjarkar eftir að hafa undirritað samninginn.Vilhelm/Vísir
Vilhelm/Vísir
Vilhelm/Vísir
Árni Vilhjálmsson maður Söru Bjarkar var mætturVilhelm/Vísir
Sara Björk spilar í treyju númer 77Vilhelm/Vísir
Vilhelm/Vísir
Góð mæting í HaukahöllinaVilhelm/Vísir
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