Hefur ekki áhyggjur af slæmum velli Andri Broddason skrifar 5. júní 2026 22:32 Tuchel ætlar ekki að breyta liðinu sínu þrátt fyrir meiðslahættu leikmanna. Judit Cartiel/Getty Images Thomas Tuchel landsliðsþjálfari Englands ætlar ekki að láta völlinn hafa áhrif á liðaval sitt í upphitunarleikjum fyrir HM. Völlurinn er aðeins tímabundinn og eru einhverjir hræddir um auknar líkur á að leikmenn meiðist á vellinum. Vináttulandsleikur milli Englands og Nýja-Sjálands mun fara fram í Flórída á velli Tampa Bay Buccaneers sem leika í NFL. Flestir NFL vellir eru spilaðir á gervigrasi en lagt var tímabundið gras yfir völlinn svo hægt væri að spila fótbolta á vellinum. Grasið yfir vellinum er aðeins tímabundið og sáust á vellinum laus samskeyti þar sem grasið var byrjað að færast til. Þetta vakti áhyggjur hjá fólki þar sem þetta getur aukið líkur á að leikmenn meiðist. Tuchel segir þetta ekki hafa áhrif á leikmannaval sitt fyrir æfingaleikinn og hann ætlar að spila með sama liði og hann ætlaði. „Planið er að spila 45 mínútur með tveimur mismunandi liðum. Þá fá allir jafn mikinn spilatíma,“ segir Tuchel og bætir við að það sé alltaf hægt að breyta þegar á völlinn er komið. Leikurinn gegn Nýja-Sjálandi er á morgun og er það næstsíðasti leikur Englands áður en HM hefst. Síðasti leikur þeirra er gegn Kosta Ríka daginn áður en HM byrjar. England er í L-riðli á HM með Króatíu, Gana og Panama. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Uppgjörið: Úkraína - Ísland 0-1 | Stórt skref í átt að HM Fótbolti Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Íslenski boltinn Dæmdur í lífstíðarbann frá öllum NBA leikjum Körfubolti Guðjón Valur þjálfari ársins í Þýskalandi Handbolti Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Íslenski boltinn Furðu lostinn yfir brottrekstri Freys Fótbolti Aron Einar heim í Þorpið? Íslenski boltinn Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar Fótbolti Vandræðaleg auglýsing og köld kveðja Sport Heimsmeistari hélt að hún væri með tíðaverki en endaði á sjúkrahúsi Sport Fleiri fréttir Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Hefur ekki áhyggjur af slæmum velli Myndasyrpa: Sara Björk snýr heim Verður hjá Celtic eitt ár í viðbót Markaveisla í Lengjudeildinni Heimsmeistararnir lögðu Evrópumeistarana Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar „Markmiðinu er náð“ Uppgjörið: Úkraína - Ísland 0-1 | Stórt skref í átt að HM Aron Einar heim í Þorpið? Náðu miðum á HM án þess að borga fyrir þá Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Lið Íslands gegn Úkraínu: Thelma, Sandra og Emilía fremstar Furðu lostinn yfir brottrekstri Freys Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Hjóluðu á HM frá Argentínu til Bandaríkjanna Þurfa að borga tvo milljarða til að fá José Mourinho Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Stuðningsmannahópar Celtic vilja ekki fá Keane Ekki Andabæjarútgáfa af norskri menningu HM-minning: Tapið sem fékk alla Brasilíu til að gráta og banna búninginn Tækifæri bjóðist í fjarveru Sveindísar í lykilleik dagsins Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Allur leikmannahópurinn saman í þjóðsöngvunum Þrjár opnunarhátíðir á HM og stórstjörnur á þeim öllum Grikkir gerðu Svíum grikk á lokasekúndum leiksins Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Óvíst hver tekur við af Schmeichel Sjá meira