Fótbolti

Hefur ekki á­hyggjur af slæmum velli

Andri Broddason skrifar
Tuchel ætlar ekki að breyta liðinu sínu þrátt fyrir meiðslahættu leikmanna.
Tuchel ætlar ekki að breyta liðinu sínu þrátt fyrir meiðslahættu leikmanna. Judit Cartiel/Getty Images

Thomas Tuchel landsliðsþjálfari Englands ætlar ekki að láta völlinn hafa áhrif á liðaval sitt í upphitunarleikjum fyrir HM. Völlurinn er aðeins tímabundinn og eru einhverjir hræddir um auknar líkur á að leikmenn meiðist á vellinum.

Vináttulandsleikur milli Englands og Nýja-Sjálands mun fara fram í Flórída á velli Tampa Bay Buccaneers sem leika í NFL. Flestir NFL vellir eru spilaðir á gervigrasi en lagt var tímabundið gras yfir völlinn svo hægt væri að spila fótbolta á vellinum.

Grasið yfir vellinum er aðeins tímabundið og sáust á vellinum laus samskeyti þar sem grasið var byrjað að færast til. Þetta vakti áhyggjur hjá fólki þar sem þetta getur aukið líkur á að leikmenn meiðist.

Tuchel segir þetta ekki hafa áhrif á leikmannaval sitt fyrir æfingaleikinn og hann ætlar að spila með sama liði og hann ætlaði.

„Planið er að spila 45 mínútur með tveimur mismunandi liðum. Þá fá allir jafn mikinn spilatíma,“ segir Tuchel og bætir við að það sé alltaf hægt að breyta þegar á völlinn er komið.

Leikurinn gegn Nýja-Sjálandi er á morgun og er það næstsíðasti leikur Englands áður en HM hefst. Síðasti leikur þeirra er gegn Kosta Ríka daginn áður en HM byrjar.

England er í L-riðli á HM með Króatíu, Gana og Panama.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið