Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta vann mikilvægan 0-1 sigur er liðið mætti Úkraínu í undankeppni HM 2027 í dag.
Ljóst var að íslenska liðið ætlaði að pressa það úkraínska frá upphafi, þó það hafi hins vegar gengið misvel.
Framan af fyrri hálfleiknum voru íslensku stelpurnar þó líklegri aðilinn og einstaka sinnum skilaði pressan ágætis hálffærum.
Fyrsta alvöru færið kom svo á 25. mínútu þegar Cecilía Rán Rúnarsdóttir hengdi einn langan bolta fram. Sandra María Jessen vann skallaboltann og flikkaði honum inn fyrir vörnina þar sem Thelma Karen Pálmadóttir mætti á sprettinum, lagði boltann snyrtilega fyrir sig og skilaði honum í netið.
Thelma Karen var heilt yfir hættulegasti leikmaður Íslands í fyrri hálfleik og kom sér nokkrum sinnum í ákjósanlegar stöður. Það voru þó þær úkraínsku sem fengu betri færi sem eftir lifði hálfleiks. Hins vegar náðu þær ekki að finna netmöskvana og staðan í hálfleik því 0-1, Íslandi í vil, þegar liðin gengu til búningsherbergja.
Íslenska liðið átti það svo til að koma sér í vandræði í upphafi seinni hálfleiks. Tapaðir boltar á slæmum stöðum urðu til þess að úkraínska liðið náði að skapa sér fínustu stöður.
Þær úkraínsku náðu þó ekki að nýta sér þær og Cecilía Rán greip inn i þegar íslenska liðið þurfti á henni að halda.
Thelma Karen fékk svo algjört dauðafæri á 66. mínútu til að tvöfalda forystu Íslands, en setti boltann yfir. Karólina Lea Vilhjálmsdóttir átti þá hörkusprett áður en hún lagði boltann á Thelmu, sem var komin ein í gegn.
Úkraínska liðið herti tökin eftir því sem leið á leikinn og bankaði nokkuð oft á hurðina að íslenska markinu. Þær bönkuðu hins vegar ekkert ofboðslega fast og Cecilía Rán, í samstarfi við íslensku vörnina, var í raun aldrei nálægt því að hleypa þeim inn.
Hvorugu liðinu tókst því að skora í seinni hálfleik og niðurstaðan varð 0-1 sigur Íslands, sem er þar með búið að tryggja sér þriðja sæti riðilsins. Það gæti reynst dýrmætt því þetta þýðir að íslensku stelpurnar fá mun viðráðanlegri leið inn á HM í Brasilíu á næsta ári. Þar að auki hefur íslenska liðið tryggt sér áframhaldandi veru í A-deild.
Ætli megi ekki segja að það hafi verið áhugavert þegar Inna Hlushchenko kom inn á sem varamaður eftir tæplega klukkutíma leik, en hún rann til í grasinu og datt þegar hún var að skokka í sína stöðu. Kemur leiknum sjálfum kannski ekki beint við, en í það minnsta skondið.
Thelma Karen Pálmadóttir var hættulegasti leikmaður Íslands í dag og kom liðinu í forystu um miðjan fyrri hálfleikinn. Hún veit það svo líklega manna best sjálf að hún hefði átt að gera miklu betur í algjöru dauðafæri sem hún fékk í seinni hálfleik.
Sandra María Jessen átti líka hörkuleik fyrir íslenska liðið í dag. Var úti um allan völl að setja pressu, vinna bolta og reyna að skapa fyrir liðsfélaga sína.
Búlgarska dómarateymið gerði vel í dag og leyfði leikmönnum ekki að komast upp með neitt múður. Þurftu svo sem ekki að taka neinar mjög stórar ákvarðanir, en skiluðu sínu vel.