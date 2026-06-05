Íslenski boltinn

Bjóða Söru vel­komna heim með gæsa­húðar­mynd­bandi

Sindri Sverrisson skrifar
Sara Björk Gunnarsdóttir snýr nú aftur heim í Hauka.
Sara Björk Gunnarsdóttir snýr nú aftur heim í Hauka. Skjáskot/Haukar fótbolti

Sara Björk Gunnarsdóttir er mætt aftur í uppeldisfélagið sitt Hauka og mun klæðast treyju númer 77 í Lengjudeildinni í sumar, eftir afar farsælan feril í atvinnumennsku og með íslenska landsliðinu.

Haukar hafa nú staðfest komu Söru með sannkölluðu gæsahúðarmyndbandi á samfélagsmiðlum sínum. Hún verður svo á blaðamannafundi í knatthúsi Hauka klukkan 15 í dag.

Í myndbandinu að ofan eru rifjuð upp nokkur fræg augnablik frá mögnuðum ferli Söru sem er einstakur í sögu Íslands. Hún er eina íslenska fótboltakonan sem unnið hefur Meistaradeild Evrópu en það gerði hún tvisvar, árin 2020 og 2022 með Lyon. Áður hafði hún einnig komist í úrslitaleikinn með öðru stórveldi; Wolfsburg.

Sara skoraði í úrslitaleiknum 2020, gegn sínu gamla liði Wolfsburg, þegar hún varð Evrópumeistari í fyrra skiptið.

Hún varð einnig Frakklandsmeistari með Lyon, vann tvöfalt í Þýskalandi með Wolfsburg fjögur ár í röð og hafði áður einnig orðið Svíþjóðarmeistari fjórum sinnum með Rosengård. Þá varð hún bikarmeistari með Juventus 2023 áður en hún fór svo til Al Qadsiah í Sádi-Arabíu þar sem hún hefur spilað síðustu tvö ár.

Sara Björk á að baki 145 A-landsleiki og átti leikjametið þar til að Glódís Perla Viggósdóttir sló það fyrr á þessu ári. Hún var um tíma landsliðsfyrirliði og var fyrst valin í A-landsliðið áður en hún var komin með bílpróf, þá aðeins 16 ára og leikmaður Haukaliðsins sem hún snýr nú aftur til.

Sara, sem er 35 ára, mun ekki geta spilað með Haukum fyrr en eftir miðjan júlí þegar félagaskiptaglugginn opnast. Liðið er á toppi Lengjudeildarinnar með fullt hús stiga eftir fimm umferðir.

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