Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Sindri Sverrisson skrifar 5. júní 2026 11:06 Sara Björk Gunnarsdóttir snýr nú aftur heim í Hauka. Skjáskot/Haukar fótbolti Sara Björk Gunnarsdóttir er mætt aftur í uppeldisfélagið sitt Hauka og mun klæðast treyju númer 77 í Lengjudeildinni í sumar, eftir afar farsælan feril í atvinnumennsku og með íslenska landsliðinu. Haukar hafa nú staðfest komu Söru með sannkölluðu gæsahúðarmyndbandi á samfélagsmiðlum sínum. Hún verður svo á blaðamannafundi í knatthúsi Hauka klukkan 15 í dag. Í myndbandinu að ofan eru rifjuð upp nokkur fræg augnablik frá mögnuðum ferli Söru sem er einstakur í sögu Íslands. Hún er eina íslenska fótboltakonan sem unnið hefur Meistaradeild Evrópu en það gerði hún tvisvar, árin 2020 og 2022 með Lyon. Áður hafði hún einnig komist í úrslitaleikinn með öðru stórveldi; Wolfsburg. Sara skoraði í úrslitaleiknum 2020, gegn sínu gamla liði Wolfsburg, þegar hún varð Evrópumeistari í fyrra skiptið. Hún varð einnig Frakklandsmeistari með Lyon, vann tvöfalt í Þýskalandi með Wolfsburg fjögur ár í röð og hafði áður einnig orðið Svíþjóðarmeistari fjórum sinnum með Rosengård. Þá varð hún bikarmeistari með Juventus 2023 áður en hún fór svo til Al Qadsiah í Sádi-Arabíu þar sem hún hefur spilað síðustu tvö ár. Sara Björk á að baki 145 A-landsleiki og átti leikjametið þar til að Glódís Perla Viggósdóttir sló það fyrr á þessu ári. Hún var um tíma landsliðsfyrirliði og var fyrst valin í A-landsliðið áður en hún var komin með bílpróf, þá aðeins 16 ára og leikmaður Haukaliðsins sem hún snýr nú aftur til. Sara, sem er 35 ára, mun ekki geta spilað með Haukum fyrr en eftir miðjan júlí þegar félagaskiptaglugginn opnast. Liðið er á toppi Lengjudeildarinnar með fullt hús stiga eftir fimm umferðir. Lengjudeild kvenna Haukar Fótbolti Mest lesið Dæmdur í lífstíðarbann frá öllum NBA leikjum Körfubolti Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Íslenski boltinn Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ Íslenski boltinn Ekki Andabæjarútgáfa af norskri menningu Fótbolti Heimsmeistari hélt að hún væri með tíðaverki en endaði á sjúkrahúsi Sport Tækifæri bjóðist í fjarveru Sveindísar í lykilleik dagsins Fótbolti Andrea býr hjá breskri fjölskyldu sem styður hana til sigurs Golf Vandræðaleg auglýsing og köld kveðja Sport Eftirspurnin sprengir skalann: Ódýrasti miðinn kostar hátt í milljón Körfubolti Þrjár opnunarhátíðir á HM og stórstjörnur á þeim öllum Fótbolti Fleiri fréttir Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ Sara Björk snýr heim í Hauka „Það vill enginn í hópnum sjá hann fara“ Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ „Allar spár kolrangar og vitlausar“ Þróttarar með mikilvægan sigur á Grindvíkingum Eini grasleikurinn kom í veg fyrir markamet Plataði líka myndatökumanninn upp úr skónum Emilsþruma, þrenna, fjórtán ára með stoðsendingu og markaveislur út um allt Kjánaleg hegðun og stælar sem verðskuldi rautt spjald „Eins gott að ég setti ekki Óskar á bekkinn“ „Fúlt að fara með þennan skell inn í hléið“ Afturelding á toppinn eftir stórsigur á Fylki Umfjöllun og viðtöl: KR - KA 5-3 | Markaveisla á Meistaravöllum Uppgjörið: Valur - Víkingur 1-5 | Sakbitinn Óskar lék við hvurn sinn fingur í glæsilegum sigri Víkings „Engan bilbug á okkur að finna“ Umfjöllun: Þór - Stjarnan 1-3 | Lífsnauðsynlegur sigur Garðbæinga „Ákvað að kontra hann í samúel“ Gerði sínu gamla liði mikinn grikk Leik lokið: ÍBV – Keflavík 6-1 | Flugeldasýning í fyrsta sigri Eyjamanna Grótta í toppbaráttu, Ægir vann aftur og Vestri fagnaði í Breiðholti Öll mörkin: Sjáðu þrennu varamannsins og sturlunina á Akureyri Þór/KA - Víkingur 4-6 | Víkingur Reykjavík á sigurbraut Óskar Smári: „ Ánægður með varnarleikinn, stigin og úrslitin“ Uppgjörið: FH - Fram 6-2 | FH-liðið hrökk í gang í seinni hálfleik með Niu í broddi fylkingar Sjö marka veisla og Skagasigur gegn lánlausum FH-ingum Gri/Nja - Breiðablik 0-5 | Blikar refsuðu heimakonum grimmilega Sjá meira