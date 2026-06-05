Fótbolti

Heimsmeistararnir lögðu Evrópumeistarana

Andri Broddason skrifar
Alexia Putellas átti stórleik þegar Spánn vann England 4-0.
Alexia Putellas átti stórleik þegar Spánn vann England 4-0. Rafa Babot/Getty Images

Ríkjandi heimsmeistarar Spánar og ríkjandi Evrópumeistarar Englands áttust við í kvöld en þessi lið eru í sama riðli og Ísland í undankeppni HM. Leikurinn var ekki jafn og unnu Spánverjar stórsigur 4-0.

Leikurinn í kvöld var mikilvægur fyrir bæði lið en með sigri eða jafntefli gat England tryggt sér sæti á HM. Fyrri leikur liðanna endaði með sigri Englands 1-0. Því mættu ensku stelpurnar í leikinn fullar sjálfstrausts.

Það entist ekki lengi þar sem Spánverjar byrjuðu leikinn strax sem sterkari aðilinn og komust í forystuna á 19. mínútu leiksins. Um sex mínútum fyrir lok fyrri hálfleiks bætti Alexia Putellas öðru marki við og staðan var 2-0 í hálfleik.

Putellas átti stórleik í kvöld og bætti öðru marki sínu við á 56. mínútu eftir að England bjargaði á línu. Claudia Pina skoraði svo lokamark heimsmeistaranna á 78. mínútu og innsiglaði sigurinn fyrir Spán. Þegar Putellas fór út af vellinum á 76. mínútu mátti heyra standandi lófatak frá áhorfendum.

England og Spánn standa nú jöfn að stigum í riðlinum en Spánn heldur fyrsta sætinu á betri markatölu. Spánn tekur á móti Íslandi í næsta leik og tryggir sæti á HM með sigri. England þarf að fá fleiri stig en Spánn til að vinna riðilinn. Sá sem lendir í öðru sæti riðilsins þarf að fara í umspil.

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