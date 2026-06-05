Heimsmeistararnir lögðu Evrópumeistarana Andri Broddason skrifar 5. júní 2026 21:20 Alexia Putellas átti stórleik þegar Spánn vann England 4-0. Rafa Babot/Getty Images Ríkjandi heimsmeistarar Spánar og ríkjandi Evrópumeistarar Englands áttust við í kvöld en þessi lið eru í sama riðli og Ísland í undankeppni HM. Leikurinn var ekki jafn og unnu Spánverjar stórsigur 4-0. Leikurinn í kvöld var mikilvægur fyrir bæði lið en með sigri eða jafntefli gat England tryggt sér sæti á HM. Fyrri leikur liðanna endaði með sigri Englands 1-0. Því mættu ensku stelpurnar í leikinn fullar sjálfstrausts. Það entist ekki lengi þar sem Spánverjar byrjuðu leikinn strax sem sterkari aðilinn og komust í forystuna á 19. mínútu leiksins. Um sex mínútum fyrir lok fyrri hálfleiks bætti Alexia Putellas öðru marki við og staðan var 2-0 í hálfleik. Putellas átti stórleik í kvöld og bætti öðru marki sínu við á 56. mínútu eftir að England bjargaði á línu. Claudia Pina skoraði svo lokamark heimsmeistaranna á 78. mínútu og innsiglaði sigurinn fyrir Spán. Þegar Putellas fór út af vellinum á 76. mínútu mátti heyra standandi lófatak frá áhorfendum. England og Spánn standa nú jöfn að stigum í riðlinum en Spánn heldur fyrsta sætinu á betri markatölu. Spánn tekur á móti Íslandi í næsta leik og tryggir sæti á HM með sigri. England þarf að fá fleiri stig en Spánn til að vinna riðilinn. Sá sem lendir í öðru sæti riðilsins þarf að fara í umspil. HM 2027 í Brasilíu Mest lesið Uppgjörið: Úkraína - Ísland 0-1 | Stórt skref í átt að HM Fótbolti Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Íslenski boltinn Dæmdur í lífstíðarbann frá öllum NBA leikjum Körfubolti Guðjón Valur þjálfari ársins í Þýskalandi Handbolti Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Íslenski boltinn Furðu lostinn yfir brottrekstri Freys Fótbolti Aron Einar heim í Þorpið? Íslenski boltinn Vandræðaleg auglýsing og köld kveðja Sport Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ Íslenski boltinn Heimsmeistari hélt að hún væri með tíðaverki en endaði á sjúkrahúsi Sport Fleiri fréttir Heimsmeistararnir lögðu Evrópumeistarana Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar „Markmiðinu er náð“ Uppgjörið: Úkraína - Ísland 0-1 | Stórt skref í átt að HM Aron Einar heim í Þorpið? Náðu miðum á HM án þess að borga fyrir þá Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Lið Íslands gegn Úkraínu: Thelma, Sandra og Emilía fremstar Furðu lostinn yfir brottrekstri Freys Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Hjóluðu á HM frá Argentínu til Bandaríkjanna Þurfa að borga tvo milljarða til að fá José Mourinho Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Stuðningsmannahópar Celtic vilja ekki fá Keane Ekki Andabæjarútgáfa af norskri menningu HM-minning: Tapið sem fékk alla Brasilíu til að gráta og banna búninginn Tækifæri bjóðist í fjarveru Sveindísar í lykilleik dagsins Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Allur leikmannahópurinn saman í þjóðsöngvunum Þrjár opnunarhátíðir á HM og stórstjörnur á þeim öllum Grikkir gerðu Svíum grikk á lokasekúndum leiksins Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Óvíst hver tekur við af Schmeichel Sara Björk snýr heim í Hauka FIFA tók U-beygju og bannar vatnsflöskur „Eins og fjölskylda í sólarlandaferð“ Stelpurnar okkar hálfa leið á HM með sigri „Þetta voru ótrúlegir dagar, en líka alveg magnaðir dagar“ Sjá meira