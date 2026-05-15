John McGinn, fyrirliði Aston Villa, var kampakátur eftir að liðið tryggði sig formlega inn í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð með 4-2 sigri gegn Liverpool í kvöld.
Það eru svo sannarlega spennandi tímar hjá Villa sem á fyrir höndum úrslitaleik Evrópudeildarinnar gegn Freiburg í Istanbúl á miðvikudagskvöld. Þar gæti liðið landað fyrsta Evróputitlinum síðan árið 1982.
Sigurinn gegn Liverpool sér til þess að Villa-menn fara með gott sjálfstraust í úrslitaleikinn.
„Við urðum að klára þetta, við höfum tapað síðustu leikjum í deildinni,“ sagði McGinn en Villa hafði aðeins fengið eitt stig úr síðustu þremur deildarleikjum. Nú eru menn hins vegar sjálfsöruggir.
„Við verðum að vera það. Hvernig getum við ekki verið það? Þetta gerir okkur kleift að vera spenntir og njóta miðvikudagsins almennilega.“
McGinn var spurður sérstaklega út í Ollie Watkins sem skoraði tvennu í kvöld og vill greinilega sýna Thomas Tuchel að hann eigi skilið sæti í HM-hópnum eftir að hafa ekki verið valinn í enska landsliðshópinn í mars.
„Ég vildi að hann væri skoskur,“ sagði Skotinn McGinn léttur í bragði. „Hann var augljóslega vonsvikinn í mars en ef það gaf honum spark í rassinn þá hefur hann svo sannarlega brugðist við á besta mögulega hátt. Við erum svo heppnir að hafa hann, það sem hann hefur gert fyrir þetta félag undanfarin tímabil hefur verið ótrúlegt. Ég held að hann gæti hafa laumað sér um borð í þá flugvél. Vonandi getur hann haldið því áfram í næstu viku,“ sagði McGinn, staðráðinn í að njóta á miðvikudaginn.
„Stuðningsmennirnir verða að njóta þess. Við erum taldir örlítið sigurstranglegri en í úrslitaleikjum getur allt gerst. Við verðum að halda einbeitingu. Þetta er það sem mann dreymir um þegar maður er ungur. Maður verður að njóta þess en líka að hafa gaman.“