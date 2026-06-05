Furðu lostinn yfir brottrekstri Freys Sindri Sverrisson skrifar 5. júní 2026 13:59 Freyr Alexandersson náði eftirtektarverðum árangri með Brann en gekk ekki nógu vel á þessari leiktíð. Getty/Alessandro Sabattini Á meðal þeirra sem urðu steinhissa á mánudaginn, þegar Freyr Alexandersson var rekinn frá Brann, er norski landsliðsmaðurinn David Møller Wolfe sem mættur er á HM í Bandaríkjunum. Wolfe lék með Wolves í ensku úrvalsdeildinni í vetur en er uppalinn í Bergen og lék með Brann árin 2021-23. Hann fylgist því náið með Brann, jafnvel núna þegar fyrsta stórmót Noregs frá árinu 2000 er að hefjast. Spurður út í brotthvarf Freys sagði Wolfe við Nettavisen: „Ég varð mjög hissa eins og margir aðrir. Þetta kom flestum líklega á óvart.“ Brann hefur tapað síðustu þremur leikjum í norsku deildinni og er í ellefta sæti, tveimur stigum frá fallsvæðinu. Freyr tók við starfinu hjá Brann í janúar 2025 og kom liðinu í Evrópudeildina á sínu fyrsta tímabili við stjórnvölinn. Þar náði Brann góðum árangri en datt út í umspilinu. Liðið náði líka langt í norska bikarnum en tapaði síðan úrslitaleiknum gegn Bodo/Glimt í vor, eftir framlengingu og vítaspyrnukeppni. Sýnir hve miskunnarlaus fótboltinn getur verið „Tímabilið í fyrra var auðvitað mjög gott. Í ár hefur þetta ekki byrjað eins og Bergenbúar og Brann-menn sjálfir höfðu vonast eftir og búist við. Svo áttu þeir mjög góðan bikarúrslitaleik. Hefðu þeir unnið hann, þá hefði allt örugglega litið öðruvísi út núna. Þannig að það segir svolítið um hversu miskunnarlaus afreksfótbolti getur verið og hversu mikilvægt það er að hafa heppnina með sér,“ sagði Wolfe. Nú er hlé á norsku úrvalsdeildinni vegna HM og næsti leikur Brann ekki fyrr en 12. júlí. „Tímasetningin gæti verið góð, að gera þetta rétt fyrir langt sumarhlé og allt það. Nú hef ég ekki verið í búningsklefanum og veit ekki hvernig hlutirnir hafa verið þar, en fyrir okkur sem stöndum fyrir utan þá kom það verulega á óvart að félagið skyldi taka þessa ákvörðun,“ sagði Wolfe. Norski boltinn Mest lesið Dæmdur í lífstíðarbann frá öllum NBA leikjum Körfubolti Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Íslenski boltinn Guðjón Valur þjálfari ársins í Þýskalandi Handbolti Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ Íslenski boltinn Heimsmeistari hélt að hún væri með tíðaverki en endaði á sjúkrahúsi Sport Vandræðaleg auglýsing og köld kveðja Sport Ekki Andabæjarútgáfa af norskri menningu Fótbolti Tækifæri bjóðist í fjarveru Sveindísar í lykilleik dagsins Fótbolti Andrea býr hjá breskri fjölskyldu sem styður hana til sigurs Golf Eftirspurnin sprengir skalann: Ódýrasti miðinn kostar hátt í milljón Körfubolti Fleiri fréttir Hjóluðu á HM frá Argentínu til Bandaríkjanna Þurfa að borga tvo milljarða til að fá José Mourinho Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Stuðningsmannahópar Celtic vilja ekki fá Keane Ekki Andabæjarútgáfa af norskri menningu HM-minning: Tapið sem fékk alla Brasilíu til að gráta og banna búninginn Tækifæri bjóðist í fjarveru Sveindísar í lykilleik dagsins Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Allur leikmannahópurinn saman í þjóðsöngvunum Þrjár opnunarhátíðir á HM og stórstjörnur á þeim öllum Grikkir gerðu Svíum grikk á lokasekúndum leiksins Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Óvíst hver tekur við af Schmeichel Sara Björk snýr heim í Hauka FIFA tók U-beygju og bannar vatnsflöskur „Eins og fjölskylda í sólarlandaferð“ Stelpurnar okkar hálfa leið á HM með sigri „Þetta voru ótrúlegir dagar, en líka alveg magnaðir dagar“ „Það vill enginn í hópnum sjá hann fara“ Stelpurnar okkar ekki sammála um hverjir vinna HM Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val HM-minning: Leið yfir móður hans þegar hún fékk fréttirnar Jelena kölluð inn í landsliðið Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Sjá meira