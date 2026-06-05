Fótbolti

Furðu lostinn yfir brott­rekstri Freys

Sindri Sverrisson skrifar
Freyr Alexandersson náði eftirtektarverðum árangri með Brann en gekk ekki nógu vel á þessari leiktíð.
Freyr Alexandersson náði eftirtektarverðum árangri með Brann en gekk ekki nógu vel á þessari leiktíð. Getty/Alessandro Sabattini

Á meðal þeirra sem urðu steinhissa á mánudaginn, þegar Freyr Alexandersson var rekinn frá Brann, er norski landsliðsmaðurinn David Møller Wolfe sem mættur er á HM í Bandaríkjunum.

Wolfe lék með Wolves í ensku úrvalsdeildinni í vetur en er uppalinn í Bergen og lék með Brann árin 2021-23.

Hann fylgist því náið með Brann, jafnvel núna þegar fyrsta stórmót Noregs frá árinu 2000 er að hefjast. 

Spurður út í brotthvarf Freys sagði Wolfe við Nettavisen:

„Ég varð mjög hissa eins og margir aðrir. Þetta kom flestum líklega á óvart.“

Brann hefur tapað síðustu þremur leikjum í norsku deildinni og er í ellefta sæti, tveimur stigum frá fallsvæðinu.

Freyr tók við starfinu hjá Brann í janúar 2025 og kom liðinu í Evrópudeildina á sínu fyrsta tímabili við stjórnvölinn. Þar náði Brann góðum árangri en datt út í umspilinu.

Liðið náði líka langt í norska bikarnum en tapaði síðan úrslitaleiknum gegn Bodo/Glimt í vor, eftir framlengingu og vítaspyrnukeppni.

Sýnir hve miskunnarlaus fótboltinn getur verið

„Tímabilið í fyrra var auðvitað mjög gott. Í ár hefur þetta ekki byrjað eins og Bergenbúar og Brann-menn sjálfir höfðu vonast eftir og búist við. Svo áttu þeir mjög góðan bikarúrslitaleik. Hefðu þeir unnið hann, þá hefði allt örugglega litið öðruvísi út núna. Þannig að það segir svolítið um hversu miskunnarlaus afreksfótbolti getur verið og hversu mikilvægt það er að hafa heppnina með sér,“ sagði Wolfe.

Nú er hlé á norsku úrvalsdeildinni vegna HM og næsti leikur Brann ekki fyrr en 12. júlí.

„Tímasetningin gæti verið góð, að gera þetta rétt fyrir langt sumarhlé og allt það. Nú hef ég ekki verið í búningsklefanum og veit ekki hvernig hlutirnir hafa verið þar, en fyrir okkur sem stöndum fyrir utan þá kom það verulega á óvart að félagið skyldi taka þessa ákvörðun,“ sagði Wolfe.

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