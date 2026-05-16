Hælspyrna Semenyo tryggði City FA bikarinn

Manchester City er FA bikarmeistari eftir 1-0 sigur gegn Chelsea í úrslitaleik. Antoine Semenyo skoraði eina mark leiksins með afar laglegri hælspyrnu.
City varð þar með FA bikarmeistari í þriðja sinn undir stjórn Pep Guardiola en alls var þetta tuttugasti stóri titill liðsins undir hans stjórn. Chelsea hefur aftur á móti tapað þremur bikarúrslitaleikjum í röð og má muna fífil sinn fegurri.
City var hættulegri aðilinn í fyrri hálfleik og sýndi vígtennurnar eftir tæpan hálftíma. Erling Haaland kom boltanum í netið en markið var dæmt af vegna rangstöðu á Matheus Nunes sem gaf boltann fyrir markið.
City hélt áfram að ógna en Chelsea komst í góða sókn undir lok fyrri hálfleiks. Joao Pedro var við það að sleppa í gegn þegar hann var felldur í vítateignum. Ekkert dæmt og Chelsea átti aftur eftir að upplifa vonbrigði í garð dómarans í seinni hálfleiks.
Eftir frekar lokaðan fyrri hálfleik færðist meira fjör í leikinn í þeim seinni. City gerði breytingu á sínu liði og setti hinn spræka Rayan Cherki inn á. Chelsea ógnaði í nokkur skipti og skalli Moises Caicedo var hvað hættulegastur en þar tókst Rodri að koma sér fyrir boltann.
Antoine Semenyo skoraði eina mark leiksins með snyrtilegri hælspyrnu á 72. mínútu, eftir sendingu inn á teiginn frá Erling Haaland.
Chelsea reyndi síðan að setja jöfnunarmarkið. Enzo Fernandez fékk fínt færi strax eftir mark City en skaut rétt yfir. Jorrel Hato vildi síðan vítaspyrnu skömmu eftir það en líkt og Pedro í fyrri hálfleik fékk hann ekkert fyrir sinn snúð.
Liam Delap átti síðan hættulegustu marktilraun Chelsea í uppbótartímanum en skallinn flaug framhjá.