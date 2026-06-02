„Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Lovísa Arnardóttir skrifar 2. júní 2026 23:32 Þóra Jóhanna er nýr yfirdýralæknir Matvælastofnunar. Vísir Þóra Jóhanna Jónasdóttir, yfirdýralæknir hjá Matvælastofnun, MAST, segir aðgerðir manns á Reykjabúi aðfaranótt mánudags ekki hafa neitt með dýravelferð að gera. Maðurinn braust inn og flutti einhverja fugla út. Í stefnuyfirlýsingu hafi hann lýst aðgerðum sínum eiga að stuðla að dýravelferð. Þóra segir að þvert á móti valdi slíkar aðgerðir ótta, þjáningu og jafnvel dauða sem sé algjörlega andstætt dýravelferð. Þóra var til viðtals í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í dag auk Jóns Magnúsar Jónssonar bónda á Reykjabúi. Þóra sagði slík mál oft tilkynnt til þeirra en þetta tiltekna mál hafi ekki verið það. Þau vilji gjarnan fá tilkynningar og vera í sambandi við þolendur og lögreglu. Í svona innbroti sé illilega brotið á dýrum. „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr, það er verið að valda dýrum óþarfa ótta, þjáningu, sársauka, meiðslum og jafnvel á stóran hóp af dýrum að valda alvarlegum sjúkdómum,“ segir Þóra. Það séu miklar smitvarnir á svona búum og það sé ástæða fyrir því. Á Íslandi sé staðan einstök hvað varði sjúkdóma og miklu sé varið í að verja dýrin utanaðkomandi smitefnum. „Það er gríðarlega mikilvægt fyrir gott heilsufar,“ segir hún og að svona innbrot geti haft mjög alvarlegar afleiðingar á heilsu dýranna. Vond þróun Þóra segir þetta slæmar fréttir og slæma þróun. Það megi aldrei bitna á saklausum dýrum að fólk segi eitthvað um þessa búskaparhætti eða dýrahald. „Það verður að beina því áliti eða skoðun í annan farveg. Þetta er mjög vond þróun, að einhverjum detti virkilega í hug að koma svona fram við dýr sem eru í haldi.“ Spurð hvort hún óttist að þetta verði algengara segir Þóra þessi tvö tilvik eiga sér stað með stuttu millibili og þó svo að vel geti verið um sama einstakling að ræða í báðum tilvikum sé þetta eitthvað sem þurfi að beina sjónum að. „Þetta er mjög vond þróun ef það er að fara þessa leið,“ segir hún og að þetta sé ekki rétta leiðin til að berjast fyrir betri velferð dýranna. Þetta valdi þeim ótta, þjáningu og dauða í sumum tilfellum. Þóra segir það fest í lög að tryggja velferð dýra á slíkum búum og í lögum sé til dæmis talað um smitvarnir, umönnun og aðbúnað og MAST þrýsti á að sem best sé tekið mið af velferð dýranna þannig að þau hafi það pláss sem þau þurfa, umhverfisauðgun og aðbúnað sem uppfyllir þeirra þarfir. Þóra segir virkt eftirlit, sem sé áhættumiðað, og það sé þannig mest þar sem sé minni sjáanleiki eins og á fugla- og svínabúum. Erfiðara sé til dæmis að treysta á ábendingar frá almenningi um aðbúnað þessara dýra vegna þess að búin eru lokuð. Hún segir að í tilfelli svína myndi MAST til dæmis vilja sjá að þau hefðu meira pláss en að ekki sé hægt að ganga lengra en reglugerðir sem snúi að þessum búskap ganga. Fljótur að verki Jón Magnús, bóndi á Reykjabúi, sagði í viðtali sínu við Reykjavík síðdegis að maðurinn sem stóð að innbrotinu hafi verið fljótur að verki. Hann hafi farið inn í öll húsin og reynt að reka fuglana úr húsinu um miðja nótt. Hann hafi reynt að halda á þeim og svo skilið eftir bréfið þar sem hann vísaði í dýravelferð. Jón segir aðgerðir hans ekki eiga neitt skylt við dýravelferð. Hann segir að í bréfinu hafi hann talað um að dýrin ættu að vera úti. Bréfið hafi verið tætt af kalkúnunum því það hafi verið skilið eftir þar. Jón segir að vegna umgengnisreglna hafi þurft að aflífa fuglana og ekki hafi verið hægt að setja þá aftur inn. Það séu strangar reglur um skóbúnað og klæðnað vegna þess að um er að ræða matvælaframleiðslu. Hann segir að þau hafi verið rétt á eftir honum á staðnum og reynt að skapa ró. Hættan sé á að maðurinn hafi borið einhverja sjúkdóma inn til fuglanna og þá þurfi þeir allir að fara „á haugana“ og hann átti sig eflaust ekki á því. Endurskoða varnir Jón segir líklega um sama aðila að ræða og braust inn til Stjörnugríss. Lögregla hafi fengið myndböndin og málið sé til rannsóknar hjá þeim. Það hafi verið til umræðu hjá fyrirtækinu að birta þau í hverfagrúppu á Facebook til að kanna hvort einhver þekki til mannsins. Annars sé málið til rannsóknar hjá lögreglunni. Hann segir að fyrirtækið endurskoði nú varnir sínar í kjölfar þessa innbrots. Hann segir starfsfólk og fjölskylduna eyðilagða yfir þessu. 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