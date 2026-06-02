Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Bjarki Sigurðsson skrifar 2. júní 2026 19:32 Hildur Björnsdóttir er nýr borgarstjóri Reykjavíkur. Vísir/Vilhelm Hildur Björnsdóttir tók formlega við sem borgarstjóri í dag. Hún segir starfinu fylgja mikil ábyrgð og að hún muni skera niður í stjórnkerfinu. Samkvæmt heimildum fréttastofu stendur til að leggja niður bæði mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráð. Í tillögum nýs meirihluta er gert ráð fyrir að lengja opnunartíma sundlauga um helgar á sumrin til miðnættis og afnema reglur um hámarksfjölda bílastæða við nýbyggingar. Fundur borgarstjórnar átti að hefjast klukkan tólf en fyrir lá að þar myndu Hildur Björnsdóttir og Björg Magnúsdóttir vera valdar af kollegum sínum í embætti borgarstjóra og forseta borgarstjórnar. Fundurinn tafðist þó um nokkrar mínútur þar sem fráfarandi borgarstjóri var seinn á svæðið vegna viðtals sem hún var í. Björg Magnúsdóttir er nýr forseti borgarstjórnar. Hún mun gegna því embætti í eitt ár og færa sig svo yfir í formannsstól borgarráðs.Vísir/Vilhelm Borgarfulltrúar kusu því næst borgarstjóra og forseta. Hildur og Björg fengu 12 atkvæði hvor í sitt embætti og skiluðu fulltrúar minnihlutans auðu. Heiða heldur áfram í ráðhúsinu Við lyklaskiptin færði Heiða Björg Hildi blómvönd og mynd af Vigdísi Finnbogadóttur. Hún er mikil fyrirmynd bæði Heiðu og Hildar. „Það var auðvitað heiður lífs míns að vera borgarstjóri. Það er búið að vera ótrúlega gaman og ég er stolt af þeim verkum sem við náðum að gera á þessum fimmtán mánuðum. En ég held mínum verkefnum áfram sem borgarfulltrúi. Það er af nægu að taka og margt sem er hægt að bæta í borginni okkar þannig ég hlakka til að takast á við það,“ segir Heiða og kveður niður orðróm um að hún ætli sér ekki að sitja sem borgarfulltrúi þetta kjörtímabilið. Hildur og Heiða föðmuðust þegar búið var að skipa þá fyrrnefndu formlega sem borgarstjóri. Vísir/Vilhelm Hildur segir það sérstaka tilfinningu að vera orðin borgarstjóri. „Þessu fylgir mikil ábyrgð. Ég finn fyrir því og mun gera mitt besta til að standa undir þeirri ábyrgð,“ segir Hildur. Fjöldi verkefna á fjórum árum Meirihlutinn birti í dag 190 verkefna lista. Verkefnunum á ýmist að ljúka á hundrað dögum, tólf mánuðum eða fjórum árum. Meðal verkefna er að afnema reglur um hámarksfjölda bílastæða við nýbyggingar, fækka millistjórnendum hjá borginni, hafa sundlaugar opnar til miðnættis um helgar á sumrin, styðja við hinsegin fræðslu í grunnskólum, þrýsta á stjórnvöld um lagabreytingu svo fækka megi borgarfulltrúum og hefja framkvæmdir bæði á Sundabraut og mislægum gatnamótum við Reykjanesbraut og Bústaðarveg. Þá verði fitan skorin af innan veggja ráðhússins. „Við ætlum okkur líka að yfirfara samþykkt um kjör og starfsaðstæður borgarfulltrúa. Það er margt sem má laga þar. Helsta fitulagið er auðvitað í stjórnkerfinu sjálfu. Borgarfulltrúarnir eru bara lítill hluti af því, þó að það sé margt sem má taka þar til. Helsta fitulagið er í stjórnkerfinu og það er þar sem við ætlum að taka til,“ segir Hildur. Heiða afhenti Hildi lykilinn að borginni. Lykillinn er þó í raun bara táknrænn og gengur að skáp á skrifstofu borgarstjóra. Vísir/Lýður Valberg Mannréttindaskrifstofa og -ráð hverfa Samkvæmt heimildum fréttastofu stendur til að leggja niður bæði mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráð borgarinnar. Hildur vildi ekki staðfesta þá ákvörðun. „Hún mun liggja fyrir á næstu misserum. Við höfum auðvitað talað um stjórnkerfisbreytingar og að leggja niður skrifstofur. Þetta munum við allt kynna þegar það er klárt, vonandi á næstu vikum,“ segir Hildur. Borgarstjórn Sjálfstæðisflokkurinn Samfylkingin Reykjavík Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sveitarstjórnarmál Rekstur hins opinbera Stjórnsýsla Mannréttindi Sundabraut Bílastæði Húsnæðismál Sundlaugar og baðlón Hinsegin Grunnskólar Vegagerð Mest lesið „Þetta er mikið áfall fyrir okkur fjölskylduna“ Innlent Kourani gæti losnað eftir þrjá mánuði eftir lagabreytingu Innlent Ari missti af fyrsta fundinum Innlent Steinsofandi þegar drunurnar riðu yfir: „Er þetta kjarnorkusprengja?“ Erlent Fleiri bitnir af hundunum Innlent Nýtt og mikið golfsvæði í Hafnarfirði komið á veg Innlent Áttu ekki von á að þurfa að fara með málið fyrir dóm Innlent Fasteignamat lækkar að raunvirði Innlent Sex úr sömu fjölskyldu skotnir til bana Erlent Faldi rúmar þrjátíu milljónir í peningaskáp Innlent Fleiri fréttir Baldur og Herjólfur sigla til Eyja Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Dýrum stefnt í hættu Unnur Brá sveitarstjóri í Borgarbyggð og Skorradalshreppi Beri skylda að skila Dananum hugsanlega á Þingvöllum Tímamót í borginni, innbrot í kjúklingabú og forritari á barnsaldri „Ávirðingarnar sem þetta fólk lét út úr sér eru því sjálfu til skammar“ Sumaráætlun Herjólfs frestað Leit að eftirmanni Höllu Bergþóru hafin Fær annan skóla undir sinn væng Faldi rúmar þrjátíu milljónir í peningaskáp Skjálftahrinan mallar enn Ari missti af fyrsta fundinum Kourani gæti losnað eftir þrjá mánuði eftir lagabreytingu Situr rúma viku á þingi fyrir sumarfrí „Heiður lífs míns að vera borgarstjóri“ Fordæma innbrot í Reykjabú Mun örugglega leita ráða hjá Heiðu „Greiddi smyglurum verulegar upphæðir til að komast á leiðarenda“ Ljósið fékk langtímasamning Ætlar ekki í varaformannsframboð Verði hægt að sækja um skilnað án þess að gefa upp ástæðu Yfir 70 þúsund horfðu á kappræðurnar á Sýn Áttu ekki von á að þurfa að fara með málið fyrir dóm Bein útsending: Lyklaskipti í borginni Horfði á gamla fundi til að undirbúa sig „Góður dagur fyrir nýja tíma í Reykjavík“ Fyrsti fundur borgarstjórnar, ný rannsóknarnefnd og bein Jónasar Rannsóknarnefnd mun skoða aðstæður barna á einkaheimilum Furðar sig á því að þeir sem vildu minnka báknið fjölgi ráðum Sjá meira