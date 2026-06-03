Mörg hundruð mótmælendur söfnuðust saman við lögreglustöð í Southampton á Bretlandseyjum í gær, til að lýsa óánægju sinni með framgöngu lögreglu gagnvart Henry Nowak. Þá kom til átaka milli mótmælenda og lögreglu við heimili morðingja Nowak.
Nowak var myrtur af síkanum Vickrum Digwa, sem var dæmdur í lífstíðarfangelsi í gær. Digwa stakk Nowak, 18 ára, til bana en laug að lögreglu á vettvangi að Nowak hefði ráðist á sig með kynþáttaníð. Lögreglumenn trúðu Nowak ekki þegar hann sagðist hafa verið stunginn og handjárnuðu hann þar sem honum blæddi út á jörðinni.
Fjölskylda Nowak hafði kallað eftir því að morðið yrði ekki notað til að sá sundrung í samfélaginu en öfgahægrimenn segja það til marks um að hvítt fólk sé hið raunverulegt fórnarlamb kynþáttafordóma.
Hinn umdeildi Tommy Robinson, sem heitir í raun Stephen Yaxley-Lennon, var meðal þeirra sem ávörpuðu fjöldann fyrir utan lögreglustöðina, þar sem kallað var eftir því að lögreglumennirnir sem handtóku Nowak yrðu látnir sæta ábyrgð.
„Ef Henry hefði ekki verið hvítur hefði hann ekki verið handtekinn,“ sagði Robinson. Hann sagði ekki nóg að einn lögreglumannanna hefði sagt af sér; hann ætti að vera í fangelsi. Þá sagði hann málið til marks um að „hvít forréttindi“ væri mýta.
Fyrir utan heimili Digwa köstuðu mótmælendur flöskum og dósum að lögreglu.
Forsætisráðherrann Keir Starmer segir framgöngu lögreglu í málinu vekja „alvarlegar spurningar“ en innanríkisráðherrann Shabana Mahmood sagði mótmælin í Southampton og aðför gegn lögreglu „fullkomlega óásættanlega“.
Starmer útilokar ekki að málið verði rannsakað sérstaklega.