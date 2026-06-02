Ari missti af fyrsta fundinum

Ari Edwald, oddviti Miðflokksins í Reykjavík, var fjarverandi á fyrsta fundi nýrrar borgarstjórnar í dag þar sem hann var erlendis. Hann segist eiga eftir að ákveða hvort hann þiggi boð nýs borgarstjórnarmeirihluta um að gerast stjórnarformaður í Orkuveitu Reykjavíkur, en hann væntir þess að taka þá ákvörðun í næstu viku, þegar búið verður að tilnefna í stjórn.
Ný borgarstjórn kom saman á sínum fyrsta formlega fundi og voru þar allir oddvitar nema Ari Edwald.
Í svari til Vísis skrifar Ari að það hafi hist þannig á að hann sé erlendis í nokkra daga og því hafi varamaður hans setið fundinn í hans stað, sem er Hlédís Maren Guðmundsdóttir.
Eins og fram kom við myndun nýs meirihluta Framsóknar, Viðreisnar og Sjálfstæðisflokks hefur Ara verið boðið að gerast stjórnarformaður í Orkuveitu Reykjavíkur.
Í svari sínu segir Ari að borgarráð, sem kosið var í dag með Einar Þorsteinsson í fararbroddi, muni skipa tilnefningarnefnd sem geri svo tillögu um skipan stjórnar Orkuveitunnar.
„[S]vo það hefur ekki legið á minni ákvörðun,“ skrifar hann. „Hún mun væntanlega liggja fyrir í næstu viku.“
Ari var ekki einn um það að vera fjarverandi en Guðný María Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, var ekki heldur viðstödd.