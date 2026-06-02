Þórkatla slökkvi vonarneistann með nýjum samningi Lovísa Arnardóttir skrifar 2. júní 2026 21:29 Ómar mun sem bæjarfulltrúi funda á morgun með stjórn Þórkötlu. Aðsend og Vísir/Vilhelm Fasteignafélagið Þórkatla vinnur nú að uppfærslu hollvinasamninga og gistiviðauka þeirra sem gerir ráð fyrir að frá og með 1. september geti hollvinir ekki gist fleiri en tólf nætur á mánuði í eignunum. Bæjarfulltrúi er ósáttur en bæjarstjórn fundar með stjórn Þórkötlu á morgun. Í pósti til hollvina í dag kom fram að þrátt fyrir skýr ákvæði í samningnum um gistiákvæði hafi hluti hollvina farið gegn ákvæðum samnings og haft fasta búsetu í húsnæðinu. Því sé verið að endurskoða samningana. Í póstinum kemur fram að frá því þetta tilraunaverkefni hófst fyrir um tveimur árum hafi verið gerðir um 290 hollvinasamningar um eignir félagsins og þar af hafi um 150 þeirra gistiheimild sem hafi fyrst verið boðið upp á vorið 2025 og sú heimild hafi verið framlengd nokkrum sinnum, síðast til 31. ágúst 2026. „Því miður hefur nokkuð borið á því að hollvinir virði ekki takmörkun gistiheimildar og hafi þrátt fyrir skýr ákvæði haft fasta búsetu í eignum félagsins,“ segir í póstinum og að í nýjum samningum verði skýr ákvæði um bann við fastri búsetu en einnig afmörkuð með skýrari hætti heimild til að gista í eignunum. „Vinna við útfærslu takmarkananna er í vinnslu en gengið er út frá því að hollvinir gisti að jafnaði ekki fleiri en 12 nætur í hverjum mánuði í eignum Þórkötlu. Til þess að efla öryggi og yfirsýn við rýmingu eignanna verður sett upp skráningargátt á heimasíðu Þórkötlu þar sem hollvinir skulu merkja við hvaða nætur þeir gista í húsum félagsins,“ segir enn fremur í póstinum. Ómar Davíð Ólafsson bæjarfulltrúi í Grindavík segir hollvini komna með nóg af forsjárhyggju yfirvalda og að hann muni ekki láta af baráttu sinni í þágu hollvina fyrr en ásættanleg niðurstaða fæst í málið. Sjá einnig: Enginn meirihluti í Grindavík Tilkynnt var í dag að ný bæjarstjórn væri tekin til starfa og að þau hefðu undirritað samfélagssáttmála um endurreisn bæjarins. Ómar Davíð segir í færslu á Facebook-síðu sinni að eitt af fyrstu verkum nýrrar bæjarstjórnar verði að funda með stjórn Þórkötlu á morgun. Hann ætli að „tala beint úr pokanum“ við stjórnina. „Þeir eru bara að reyna að kæfa okkur alveg,“ segir Ómar Davíð í samtali við fréttastofu. Hann segir fjölda búa í bænum í húsum sem Þórkatla hafi ekki keypt, um 250 manns, og enginn hafi afskipti af þeim eða að því að þau séu flutt aftur heim. Á sama tíma eigi nú eigi að endurskoða hollvinasamningana og takmarka gistinætur þeirra í tólf daga á mánuði. Hann er verulega ósáttur við það og í athugasemdum við færslu hans um málið á Facebook má sjá að fleiri hollvinir eru það líka. Ómar Davíð segir þetta flókið mál fyrir marga. Allir sem eru með hollvinasamning séu með annan samastað en á sama tíma sé fólk að máta sig við bæinn á ný og mögulega búsetu því tilkynnt hafi verið að skólahald eigi að hefjast næsta haust. Slökkva síðasta vonarneistann Hann segir óskýrt í samningi hvað nákvæmlega föst búseta þýðir og er verulega ósáttur við það að þrengja eigi svo að þeim í haust með dagatali, sérstaklega þegar fólk er að hugsa um að koma börnum sínum í skóla í bænum. „Þá erum við náttúrulega alveg að skrúfa fyrir skólagöngu hjá börnum. Þetta er rosalega erfið staða og þeir eru svona eiginlega að slökkva ljósin hérna hjá okkur hægt og bítandi, og slökkva þennan vonarneista sem var hjá fólki að fara að koma heim og hugsa um húsin og slá garðana.“ Ómar segir Hollvini ítrekað hafa kallað eftir því að fá að greiða leigu af húsunum en ekki hafi fengist leyfi fyrir því og að vísað sé til áhættumats. Hann segir Járngerði, hagsmunasamtök Grindvíkinga, með það til skoðunar að leita réttar Grindvíkinga í þessari stöðu. Á vef Grindavíkur kemur fram að nýtt áhættumat hafi verið birt í dag vegna jarðhræringa á Reykjanesi. Þar er áhætta metin með tilliti til ólíkra hópa og í Grindavík er til dæmis áhættan metin há fyrir nýja íbúa og fólk í viðkvæmri stöðu og ytri aðila og ferðamenn að nóttu til. Annars er áhætta almennt metin meðal í Grindavík. Áhættustig er óbreytt frá fyrra mati. Til að viðhalda tengslum Um hollvinasamninga segir á heimasíðu Þórkötlu að þeir sem geri slíkan samning hafi afnot af húsinu og hafi þá heimild til að nota húsin innan þeirra marka sem eru sett í samningi, meðal þess er heimild til að geyma lausafé í eigninni og sinna viðhaldi og umhirðu eftir hentugleika. Þannig geta seljendur viðhaldið tengslum sínum við húsið og í raun „gætt þess“. Gert er ráð fyrir því að á samningstíma heimsæki hollvinur eignina og sjái hann ekki fram á að gera það lengur en í tólf vikur þurfi hann að láta vita. Þá kemur fram að forsenda viðauka um gistingu er að hollvinasamningur sé í gildi, að öruggt sé talið að gista í eigninni og að eignin sé ekki staðsett á fyrir fram skilgreindu svæði innan Grindavíkur þar sem hætta er talin mikil. Í pósti til hollvina í dag kemur fram að samhliða nýjum samningum í haust muni Þórkatla, í samráði við slökkvilið Grindavíkur, auka öryggis- og eldvarnareftirlit eigna félagsins sem svar við þeim kröfum sem gerðar eru á félagið í tengslum við dvöl hollvina í þeim. Auka aðgengi starfsmanna að íbúðum Þá kemur fram að til skoðunar sé að takmarka heimild hollvina til rafrænnar vöktunar á eignum, með eftirlitsmyndavélum, samhliða því að auka aðgengi starfsmanna Þórkötlu að þeim eignum sem félagið hefur gert hollvinasamning um. Í póstinum kemur í lokin fram að Þórkatla stefni enn á að bjóða fyrrum eigendum að kaupa eignir sínar til baka og að unnið sé að því að gera endurkaupasamninga. Grindavík Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Eldgos og jarðhræringar Eldgos á Reykjanesskaga Skóla- og menntamál Húsnæðismál Börn og uppeldi Tengdar fréttir Landris langt umfram það sem við þekktum hæst áður Páll Einarsson jarðeðlisfræðingur segir allt stefna í nýtt eldgos á Sundhnúksgígaröðinni. 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