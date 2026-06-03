Bandaríkjamenn gerðu árásir á eyjuna Qeshm í Hormússundi í nótt en samkvæmt CNN er um að ræða einar umfangsmestu aðgerðir í deilu Bandaríkjanna og Íran síðan samið var um vopnahlé. Þá segja heimildamenn að Donald Trump Bandaríkjaforseti og Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels hafi rifist harkalega í síma í gærkvöldi.
Vart var við sprengingar á Qeshm eyju í Hormússundi seint í gærkvöldi en þá höfðu Bandaríkjamenn skotið Hellfire eldflaug að olíuskipi sem var á leið til hafnar á Kharg eyju í Íran. Bandaríski herinn hefur lokað höfnum Írana og í tilkynningu hersins segir að olíuskipið hafi ekki farið að fyrirmælum um lokunina.
Íranir svöruðu með því að skjóta eldflaugum að líbönsku skipi og eftir árásir Bandaríkjamanna á Qeshm eyju, sem CNN segja þær stærstu síðan samið var um vopnahlé, sendu Íranir eldflaugar og dróna til Kúvæt og Barein þar sem bandarískar herstöðvar eru staðsettar. Samkvæmt yfirvöldum í Kúvæt urðu skemmdir á alþjóðaflugvelli landsins sem opnaði á ný á mánudag eftir að hafa orðið fyrir skemmdum í árásum Írana í febrúar.
Árásirnar í nótt og síðustu daga hafa verið gerðar þrátt fyrir að vopnahlé sé í gildi á milli deiluaðila og það er nú sagt hanga á bláþræði. Samkvæmt írönskum fjölmiðlum eru þó í gangi viðræður á milli ráðamanna í Tehran og Washington en í gær bárust fregnir af því að Íranir hefðu gert hlé á samningaviðræðum.
Þá ræddu þeir Donald Trump Bandaríkjaforseti og Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, saman í síma í gærkvöldi. Þar á Netanyahu að hafa tilkynnt Trump að ísraelski herinn myndi halda áfram árásum sínum á suðurhluta Líbanon en fyrr í gær hafði Trump tilkynnt að Ísraelar myndu ekki gera árásir á Beirút, höfuðborg Líbanon, eftir hótanir Netanyahu þar að lútandi.
Það varð til þess að Íranir hótuðu að hætta friðarviðræðum.
Samkvæmt heimildamönnum fréttastofu ABC á Trump að hafa orðið verulega ósáttur við Netanyahu í símtalinu, sagði hann vanþakklátan og að Trump hefði komið ísraelska forsætisráðherranum undan fangelsisvist.
Stríðið í Íran hefur verið afar óvinsælt í Bandaríkjunum allt frá upphafi og ekki síst eftir árangurslausar friðarviðræður síðustu vikna.