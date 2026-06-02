Innlent

Þing­nefnd breytir ekki for­gangs­röð jarð­ganga

Kristján Már Unnarsson skrifar
Ása Berglind Hjálmarsdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, er framsögumaður álits stjórnarmeirihlutans í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis.
Ása Berglind Hjálmarsdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, er framsögumaður álits stjórnarmeirihlutans í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis. Bjarni Einarsson

Stjórnarmeirihlutinn í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis leggur til í nefndaráliti um samgönguáætlun að staðið verði við þá forgangsröðun jarðganga að Fljótagöng verði í fyrsta sæti en Súðavíkurgöng og Fjarðagöng í öðru til þriðja sæti. Talsmaður meirihlutans segir kaflaskil framundan í samgöngumálum á Íslandi.

Í kvöldfréttum Sýnar var fjallað um samgönguáætlun fyrir árin 2026 til 2030 en með henni er verið að ráðstafa 360 milljörðum króna, þar af 277 milljörðum til vegaframkvæmda.

„Þetta er aukning um 157 milljarða frá síðustu samgönguáætlun. Þannig að það er verið að gefa verulega í hvað varðar fjármögnun,“ segir Ása Berglind Hjálmarsdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar og framsögumaður álits stjórnarmeirihlutans í þingnefndinni, sem lagt hefur verið fram á Alþingi.

Hún segir mestu muna um aukið fé til viðhalds á vegakerfinu.

„Við höfum verið að láta það grotna mjög mikið niður síðustu ár, með því að vera ekki að fjárfesta í viðhaldi. Þannig að þetta er bara forgangsröðun sem er alveg skýr. Við ætlum að rjúfa þennan vítahring varðandi viðhald vega.“

Þingnefndin gerir óvenju litlar breytingar frá tillögu ráðherra. Sú helsta er að flýta uppbyggingu fjallvegarins um Öxi, milli Djúpavogs og Egilsstaða, með því að færa til 800 milljóna króna framlag sem ætlað var í nýja vegtengingu við Egilsstaði.

Horft niður í Berufjörð af veginum um Öxi.Egill Aðalsteinsson

Eitt heitasta málið er hvar eigi að grafa næstu jarðgöng. Þingnefndin heldur sig við tillögu innviðaráðherra. Ása Berglind segir jarðgangastopp verða rofið.

„Við hefjumst handa við Fljótagöng á næsta ári, 2027, en þá eru tíu ár síðan síðast var byrjað að bora.

Forgangsröðun ráðherra liggur fyrir og við erum ekki að gera breytingar á henni. Þannig að þá eru í öðru til þriðja sæti Súðavíkurgöng og Fjarðagöng.“

Í flugvallarmálum er gert ráð fyrir 1.200 milljónum króna til byggingar flugstöðvar í Reykjavík.

„Það er hugsað sem svona samvinnuverkefni með einkaaðilum.“

Hugmynd að útliti nýrrar flugstöðvar í Reykjavík, samkvæmt teikningu sem Icelandair lét gera fyrir sex árum.Mynd/Kurtogpí.

Skoða á nýtt flugvallarstæði fyrir Ísafjörð.

„Flugvöllurinn á Ísafirði felur í sér ákveðnar takmarkanir, til dæmis varðandi stærð flugvéla og annað slíkt. Þannig að þetta er vinna sem við viljum sjá að verði farið í.“

Sex ár eru frá því samgönguáætlun var síðast samþykkt á Alþingi. Fyrri áætlanir undanfarinna ára hafa setið fastar í þingnefnd. 

Ása Berglind kveðst sannfærð um að samgönguáætlun klárist núna og segir stjórnarliðið stolt af henni, eins og heyra má hér:

„Við erum ákaflega stolt af þessu. Þarna er verið að bæta við heilmiklu fjármagni, byrja að vinna á innviðaskuldinni, stórauka við viðhald og við erum auðvitað bara rétt að byrja.

Við munum sjá Innviðafélagið fara í gang. Það verður líka samþykkt á þessu vori og við munum vonandi sjá það fara í gang á næsta sumri. Og þá held ég að við munum sjá alvöru kaflaskil í samgöngumálum á Íslandi,“ segir Ása Berglind Hjálmarsdóttir.

Hér má heyra rök innviðaráðherra fyrir breyttri jarðgangaröð:

Jarðgöng á Íslandi Samgönguáætlun Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Samgöngumál Vegagerð

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