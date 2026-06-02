Þingnefnd breytir ekki forgangsröð jarðganga Kristján Már Unnarsson skrifar 2. júní 2026 23:05 Ása Berglind Hjálmarsdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, er framsögumaður álits stjórnarmeirihlutans í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis. Bjarni Einarsson Stjórnarmeirihlutinn í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis leggur til í nefndaráliti um samgönguáætlun að staðið verði við þá forgangsröðun jarðganga að Fljótagöng verði í fyrsta sæti en Súðavíkurgöng og Fjarðagöng í öðru til þriðja sæti. Talsmaður meirihlutans segir kaflaskil framundan í samgöngumálum á Íslandi. Í kvöldfréttum Sýnar var fjallað um samgönguáætlun fyrir árin 2026 til 2030 en með henni er verið að ráðstafa 360 milljörðum króna, þar af 277 milljörðum til vegaframkvæmda. „Þetta er aukning um 157 milljarða frá síðustu samgönguáætlun. Þannig að það er verið að gefa verulega í hvað varðar fjármögnun,“ segir Ása Berglind Hjálmarsdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar og framsögumaður álits stjórnarmeirihlutans í þingnefndinni, sem lagt hefur verið fram á Alþingi. Hún segir mestu muna um aukið fé til viðhalds á vegakerfinu. „Við höfum verið að láta það grotna mjög mikið niður síðustu ár, með því að vera ekki að fjárfesta í viðhaldi. Þannig að þetta er bara forgangsröðun sem er alveg skýr. Við ætlum að rjúfa þennan vítahring varðandi viðhald vega.“ Þingnefndin gerir óvenju litlar breytingar frá tillögu ráðherra. Sú helsta er að flýta uppbyggingu fjallvegarins um Öxi, milli Djúpavogs og Egilsstaða, með því að færa til 800 milljóna króna framlag sem ætlað var í nýja vegtengingu við Egilsstaði. Horft niður í Berufjörð af veginum um Öxi.Egill Aðalsteinsson Eitt heitasta málið er hvar eigi að grafa næstu jarðgöng. Þingnefndin heldur sig við tillögu innviðaráðherra. Ása Berglind segir jarðgangastopp verða rofið. „Við hefjumst handa við Fljótagöng á næsta ári, 2027, en þá eru tíu ár síðan síðast var byrjað að bora. Forgangsröðun ráðherra liggur fyrir og við erum ekki að gera breytingar á henni. Þannig að þá eru í öðru til þriðja sæti Súðavíkurgöng og Fjarðagöng.“ Í flugvallarmálum er gert ráð fyrir 1.200 milljónum króna til byggingar flugstöðvar í Reykjavík. „Það er hugsað sem svona samvinnuverkefni með einkaaðilum.“ Hugmynd að útliti nýrrar flugstöðvar í Reykjavík, samkvæmt teikningu sem Icelandair lét gera fyrir sex árum.Mynd/Kurtogpí. Skoða á nýtt flugvallarstæði fyrir Ísafjörð. „Flugvöllurinn á Ísafirði felur í sér ákveðnar takmarkanir, til dæmis varðandi stærð flugvéla og annað slíkt. Þannig að þetta er vinna sem við viljum sjá að verði farið í.“ Sex ár eru frá því samgönguáætlun var síðast samþykkt á Alþingi. Fyrri áætlanir undanfarinna ára hafa setið fastar í þingnefnd. Ása Berglind kveðst sannfærð um að samgönguáætlun klárist núna og segir stjórnarliðið stolt af henni, eins og heyra má hér: „Við erum ákaflega stolt af þessu. Þarna er verið að bæta við heilmiklu fjármagni, byrja að vinna á innviðaskuldinni, stórauka við viðhald og við erum auðvitað bara rétt að byrja. Við munum sjá Innviðafélagið fara í gang. Það verður líka samþykkt á þessu vori og við munum vonandi sjá það fara í gang á næsta sumri. Og þá held ég að við munum sjá alvöru kaflaskil í samgöngumálum á Íslandi,“ segir Ása Berglind Hjálmarsdóttir. Hér má heyra rök innviðaráðherra fyrir breyttri jarðgangaröð: Jarðgöng á Íslandi Samgönguáætlun Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Samgöngumál Vegagerð Tengdar fréttir Segir fyrri ríkisstjórn ekki hafa treyst sér í Fjarðarheiðargöng Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir ástæðu sex ára jarðgangastopps vera þá að síðasta ríkisstjórn hafi ekki treyst sér til þess að fara í Fjarðarheiðargöng vegna gríðarlegs kostnaðar. Hann segir Vegagerðina telja að framkvæmdir við Fljótagöng geti hafist sumarið 2027. 19. mars 2026 20:20 Hyggst reisa nýja flugstöð og festa flugvöllinn í sessi Innviðaráðherra hyggst festa Reykjavíkurflugvöll í sessi og byggja nýja flugstöð. Forsætisráðherra segir ekki hægt að láta flugvöllinn grotna niður meðan ekki finnist aðrir kostir. Forstjóri Icelandair segir að ekki muni standa á félaginu að fara í samstarf við stjórnvöld um uppbyggingu. 9. desember 2025 20:20 Langþráð verk í vegagerð bíða fram á næsta áratug Breikkun Suðurlandsvegar meðfram Rauðavatni og Norðlingaholti frestast fram á næsta áratug, sem og breikkun Reykjanesbrautar milli Njarðvíkur og Leifsstöðvar. Endurbætur á Reykjanesbraut um Hafnarfjörð bíða og einnig gerð mislægra gatnamót við Bústaðaveg. 8. desember 2025 23:36 Mjófirðingar í skýjunum og sjá fjörðinn sinn rísa á ný „Mjófirðingar og allir sem hafa einhverja tengingu við Mjóafjörð eru náttúrulega bara í skýjunum. Þetta breytir hreinlega öllu fyrir Mjóafjörð. Núna mun hann rísa úr ösku sinni og verða aftur að byggilegum stað innan fjórðungsins,“ segir Mjófirðingurinn Erlendur Magnús Jóhannsson eftir tilkynningu ríkisstjórnarinnar um breytta forgangsröðun jarðganga. 4. desember 2025 22:30 Mest lesið „Þetta er mikið áfall fyrir okkur fjölskylduna“ Innlent Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Innlent Kourani gæti losnað eftir þrjá mánuði eftir lagabreytingu Innlent Ari missti af fyrsta fundinum Innlent Steinsofandi þegar drunurnar riðu yfir: „Er þetta kjarnorkusprengja?“ Erlent Faldi rúmar þrjátíu milljónir í peningaskáp Innlent Fleiri bitnir af hundunum Innlent Nýtt og mikið golfsvæði í Hafnarfirði komið á veg Innlent Áttu ekki von á að þurfa að fara með málið fyrir dóm Innlent Fasteignamat lækkar að raunvirði Innlent Fleiri fréttir Þórkatla slökkvi vonarneistann með nýjum samningi Lilja Björg ráðin sveitarstjóri Dalabyggðar Kærð fyrir að draga sér ríflega tólf milljónir úr dánarbúi Sjálfstæðismenn formenn sjö ráða af átta Baldur og Herjólfur sigla til Eyja Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Dýrum stefnt í hættu Unnur Brá sveitarstjóri í Borgarbyggð og Skorradalshreppi Beri skylda að skila Dananum hugsanlega á Þingvöllum Tímamót í borginni, innbrot í kjúklingabú og forritari á barnsaldri „Ávirðingarnar sem þetta fólk lét út úr sér eru því sjálfu til skammar“ Sumaráætlun Herjólfs frestað Leit að eftirmanni Höllu Bergþóru hafin Fær annan skóla undir sinn væng Faldi rúmar þrjátíu milljónir í peningaskáp Skjálftahrinan mallar enn Ari missti af fyrsta fundinum Kourani gæti losnað eftir þrjá mánuði eftir lagabreytingu Situr rúma viku á þingi fyrir sumarfrí „Heiður lífs míns að vera borgarstjóri“ Fordæma innbrot í Reykjabú Mun örugglega leita ráða hjá Heiðu „Greiddi smyglurum verulegar upphæðir til að komast á leiðarenda“ Ljósið fékk langtímasamning Ætlar ekki í varaformannsframboð Verði hægt að sækja um skilnað án þess að gefa upp ástæðu Yfir 70 þúsund horfðu á kappræðurnar á Sýn Áttu ekki von á að þurfa að fara með málið fyrir dóm Bein útsending: Lyklaskipti í borginni Horfði á gamla fundi til að undirbúa sig Sjá meira