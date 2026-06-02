„Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. júní 2026 22:11 Það er snurða á þræði sambands þessara tveggja annars yfirleitt samstilltra leiðtoga. Getty Donald Trump Bandaríkjaforseti og Benjamín Netanjahú forsætisráðherra Ísraels munnhjuggust ansi harkalega í símtali sín á milli að sögn heimildarmanna. Trump mun hafa sagt Netanjahú að hann sé „fokking klikkaður“ og að allir hati hann. Trump svoleiðis urðaði yfir kollega sinn og bandamann í stríðinu illleysanlega við Íran samkvæmt umfjöllun Axios. Stríðið hefur verið gífurlega óvinsælt í Bandaríkjunum allt frá upphafi þess og ekki hefur það orðið vinsælla eftir því sem friðarviðræður dragast að því er virðist árangurslaust á langinn. Tilefni símtalsins mun hafa verið árásir Ísraela á bandamenn Írana í Líbanon. Netanjahú hótaði á dögunum að gera loftárásir á Beirút, höfuðborg Líbanons, þrátt fyrir vopnahlé. Það varð til þess að Íranar hótuðu að hætta friðarviðræðum. Samkvæmt heimildarmönnum Axios og ABC News sagði Trump Netanjahú vanþakklátan og að hann hefði komið Netanjahú undan fangelsisvist. Þar vísar hann væntanlega til ákæranna á hendur forsætisráðherranum fyrir spillingu. „Þú ert fokking klikkaður. Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig. Ég er að bjarga þér. Það hata þig allir núna. Allir hata Ísrael út af þessu,“ haðfi einn heimildarmannanna aðra hlið samræðunnar í samtali við Axios. Bandaríkin Ísrael Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Mest lesið „Þetta er mikið áfall fyrir okkur fjölskylduna“ Innlent Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Innlent Kourani gæti losnað eftir þrjá mánuði eftir lagabreytingu Innlent Ari missti af fyrsta fundinum Innlent Steinsofandi þegar drunurnar riðu yfir: „Er þetta kjarnorkusprengja?“ Erlent Faldi rúmar þrjátíu milljónir í peningaskáp Innlent Fleiri bitnir af hundunum Innlent Nýtt og mikið golfsvæði í Hafnarfirði komið á veg Innlent Áttu ekki von á að þurfa að fara með málið fyrir dóm Innlent Fasteignamat lækkar að raunvirði Innlent Fleiri fréttir „Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Steinsofandi þegar drunurnar riðu yfir: „Er þetta kjarnorkusprengja?“ Sundrung í Bretlandi vegna viðbragða lögreglu við drápi á ungmenni Fjarlægja mælitæki sem fylgist með AMOC nærri Íslandi Frítt til tannlæknis, skattalækkanir og gamall stórhátíðardagur endurvakinn Nýr El niño gæti orðið sá sterkasti sem sögur fara af Ætla að senda fleiri hælisleitendur á brott Skaðabótasjóður Trumps í hættu Ellefu látnir í umfangsmiklum árásum Rússa Sex úr sömu fjölskyldu skotnir til bana Áframhaldandi átök í Líbanon þrátt fyrir samkomulag Flugeldaverksmiðja sprakk í loft upp Miðvinstristjórn mynduð í Danmörku Hafnar ásökunum um nýtt hernaðarbrölt Japana Styttir ferðina vegna veikinda krónprinsessunnar Mótmæltu flutningi á ebólusmituðum Bandaríkjamönnum til Kenía Umdeildum vinstrimönnum meinuð koman til Bretlands Evrópskir og bandarískir öfgamenn lögðu saman á ráðin um fjöldabrottvísanir Frakkar tóku skuggaskip á Atlantshafi Deila í dómsal um hvort réttarhöldin verði opin Íranar gera árásir á Kúveit og Ísraelar sækja dýpra inn í Líbanon Veita sextán milljarða evra til Ungverjalands Hundruð handtekin vegna átaka í kjölfar sigurs PSG SAS fellir niður allt flug til Grænlands Norskur maður grunaður í máli Anne Elisabeth Hagen Margrét Þórhildur útskrifuð af sjúkrahúsi Krabbameinssjúkir gætu sloppið við lyfjameðferð Fjórir menn komnir út úr hellinum í Laos Flugumferð stöðvuð í München vegna mögulegs drónaflugs Buckingham-höll hafi fengið tölvupósta um misferli Andrews fyrir sex árum Sjá meira