Erlent

„Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Það er snurða á þræði sambands þessara tveggja annars yfirleitt samstilltra leiðtoga.
Það er snurða á þræði sambands þessara tveggja annars yfirleitt samstilltra leiðtoga. Getty

Donald Trump Bandaríkjaforseti og Benjamín Netanjahú forsætisráðherra Ísraels munnhjuggust ansi harkalega í símtali sín á milli að sögn heimildarmanna. Trump mun hafa sagt Netanjahú að hann sé „fokking klikkaður“ og að allir hati hann.

Trump svoleiðis urðaði yfir kollega sinn og bandamann í stríðinu illleysanlega við Íran samkvæmt umfjöllun Axios. Stríðið hefur verið gífurlega óvinsælt í Bandaríkjunum allt frá upphafi þess og ekki hefur það orðið vinsælla eftir því sem friðarviðræður dragast að því er virðist árangurslaust á langinn.

Tilefni símtalsins mun hafa verið árásir Ísraela á bandamenn Írana í Líbanon. Netanjahú hótaði á dögunum að gera loftárásir á Beirút, höfuðborg Líbanons, þrátt fyrir vopnahlé. Það varð til þess að Íranar hótuðu að hætta friðarviðræðum.

Samkvæmt heimildarmönnum Axios og ABC News sagði Trump Netanjahú vanþakklátan og að hann hefði komið Netanjahú undan fangelsisvist. Þar vísar hann væntanlega til ákæranna á hendur forsætisráðherranum fyrir spillingu.

„Þú ert fokking klikkaður. Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig. Ég er að bjarga þér. Það hata þig allir núna. Allir hata Ísrael út af þessu,“ haðfi einn heimildarmannanna aðra hlið samræðunnar í samtali við Axios.

Bandaríkin Ísrael Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran

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