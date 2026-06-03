Steingrímur Ari Arason, hagfræðingur og fyrrverandi forstjóri Sjúkratrygginga og Lánasjóðs íslenskra námsmanna, er látinn, 72 ára að aldri.
Greint er frá andlátinu í Morgunblaðinu í morgun, en Steingrímur Ari lést 1. júní.
Steingrímur Ari fæddist í Reykjavík 31. desember 1953, sonur Hjördísar Úllu Zebitz og Þorvaldar A. Arasonar lögfræðings.
Steingrímur tók stúdentspróf frá MR árið 1973, viðskiptafræðipróf frá Háskóla Íslands 1979 og lauk mastersprófi í hagfræði árið 1983 í Háskólanum í Uppsölum í Svíþjóð.
Hann starfaði sem grunnskólakennari í Ólafsvík og síðar við Verzlunarskóla Íslands frá 1978 til 1979.
Steingrímur Ari var svo ráðinn hagfræðingur Verslunarráðs Íslands, nú Viðskiptaráðs, og starfaði þar til 1991, þegar hann tók við stöðu aðstoðarmanns Friðriks Sophussonar fjármálaráðherra.
Hann gegndi þeirri stöðu til ársins 1998 og tók þá við stöðu framkvæmdastjóra Lánasjóðs íslenskra námsmanna, LÍN. Steingrímur var hjá LÍN þar til hann var skipaður forstjóri Sjúkratrygginga Íslands haustið 2008. Hann lét af því embætti árið 2018.
Steingrímur starfaði síðustu árin meðal annars í fjármálaráðuneytinu og var stjórnarformaður Vigdísarholts, sem rekur hjúkrunarheimilin Sunnuhlíð í Kópavogi, Seltjörn á Seltjarnarnesi og Skjólgarð á Höfn í Hornafirði.
Eftirlifandi eiginkona Steingríms Ara er Linda Rós Michaelsdóttir, fyrrverandi framhaldsskólakennari, fædd 1951. Börn þeirra eru Herdís, fædd 1980, Valborg, fædd 1982, og Vilhjálmur, fæddur 1985. Barnabörnin eru sjö talsins.