Innlent

Leita Ís­lendings í Taí­landi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Sindri Freyr dvaldi í Pattaya í Taílandi.
Sindri Freyr dvaldi í Pattaya í Taílandi. Getty

Lögreglan í Taílandi leitar að Sindra Frey Jenssyni, þrjátíu ára, sem sást síðast þann 23. maí. Hann sást síðast í borginni Pattaya.

Mynd af Sindra Frey var birt í Facebook-hópnum Pattaya News. Hann er 184 sentimetrar á hæð með blá augu og stutt ljóst hár. Auk þess er hann með einkennandi húðflúr á hálsinum.

Hann sást síðast í tveimur verslunum 7-Eleven í borginni og á veitingastaðnum Bull Dog Pattaya.

„Við biðlum til allra í Pattya og nágrenni um hjálp. Ástvinur okkar er týndur og við þurfum alla mögulega hjálp við leitina,“ stendur í færslunni.

Notendur hópsins eru beðnir um að deila plakati með helstu upplýsingum um Sindra Frey. 

„Hver deiling eykur líkurnar á að hann finnist. Takk fyrir stuðninginn.“

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