Leita Íslendings í Taílandi Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 3. júní 2026 09:25 Sindri Freyr dvaldi í Pattaya í Taílandi. Getty Lögreglan í Taílandi leitar að Sindra Frey Jenssyni, þrjátíu ára, sem sást síðast þann 23. maí. Hann sást síðast í borginni Pattaya. Mynd af Sindra Frey var birt í Facebook-hópnum Pattaya News. Hann er 184 sentimetrar á hæð með blá augu og stutt ljóst hár. Auk þess er hann með einkennandi húðflúr á hálsinum. Hann sást síðast í tveimur verslunum 7-Eleven í borginni og á veitingastaðnum Bull Dog Pattaya. „Við biðlum til allra í Pattya og nágrenni um hjálp. Ástvinur okkar er týndur og við þurfum alla mögulega hjálp við leitina,“ stendur í færslunni. Notendur hópsins eru beðnir um að deila plakati með helstu upplýsingum um Sindra Frey. „Hver deiling eykur líkurnar á að hann finnist. Takk fyrir stuðninginn.“ Íslendingar erlendis Taíland Mest lesið „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Innlent „Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Erlent Mótmæli og átök vegna dauða Henry Nowak Erlent Steingrímur Ari Arason er látinn Innlent Gerðu árásir á eyju í Hormússundi í nótt Erlent Ari missti af fyrsta fundinum Innlent Þingnefnd breytir ekki forgangsröð jarðganga Innlent Þórkatla slökkvi vonarneistann með nýjum samningi Innlent Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Innlent Leita Íslendings í Taílandi Innlent Fleiri fréttir Leita Íslendings í Taílandi Steingrímur Ari Arason er látinn Fjögurra flokka meirihluti í Norðurþingi „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Þingnefnd breytir ekki forgangsröð jarðganga Þórkatla slökkvi vonarneistann með nýjum samningi Lilja Björg ráðin sveitarstjóri Dalabyggðar Kærð fyrir að draga sér ríflega tólf milljónir úr dánarbúi Sjálfstæðismenn formenn sjö ráða af átta Baldur og Herjólfur sigla til Eyja Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Dýrum stefnt í hættu Unnur Brá sveitarstjóri í Borgarbyggð og Skorradalshreppi Beri skylda að skila Dananum hugsanlega á Þingvöllum Tímamót í borginni, innbrot í kjúklingabú og forritari á barnsaldri „Ávirðingarnar sem þetta fólk lét út úr sér eru því sjálfu til skammar“ Sumaráætlun Herjólfs frestað Leit að eftirmanni Höllu Bergþóru hafin Fær annan skóla undir sinn væng Faldi rúmar þrjátíu milljónir í peningaskáp Skjálftahrinan mallar enn Ari missti af fyrsta fundinum Kourani gæti losnað eftir þrjá mánuði eftir lagabreytingu Situr rúma viku á þingi fyrir sumarfrí „Heiður lífs míns að vera borgarstjóri“ Fordæma innbrot í Reykjabú Mun örugglega leita ráða hjá Heiðu „Greiddi smyglurum verulegar upphæðir til að komast á leiðarenda“ Ljósið fékk langtímasamning Ætlar ekki í varaformannsframboð Sjá meira