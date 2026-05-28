Kona sem Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, var árið 2023 dæmdur fyrir að brjóta á kynferðislega er nú til rannsóknar hjá dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna. E Jean Carroll höfðaði mál gegn Trump og sakaði hann um nauðgun og ærumeiðingar en það mál endaði á því að honum var gert að greiða henni fimm milljónir dala. Honum var í öðru máli gert að greiða henni 83 milljónir dala.
Carroll sakaði Trump um að hafa nauðgað sér í mátunarklefa í fatabúð í New York árið 1996 og um ærumeiðingar með því að hafa sakað hana um lygar þegar hún skrifaði um atvikið í bók. Trump neitaði sök.
Kviðdómendur í málinu höfnuðu ásökun Carroll um að Trump hefði nauðgað henni en töldu hann sekan um að hafa misnotað hana kynferðislega. Hann var einnig fundinn sekur um ærumeiðingar.
Samkvæmt heimildum CNN er Carroll nú til rannsóknar hjá dómsmálaráðuneytinu, þar sem margir af pólitískum andstæðingum Trumps og fólk sem forsetanum er illa við hafa verið til rannsóknar. Trump hefur krafist þess opinberlega að ráðuneytið rannsaki og ákæri andstæðinga sína.
James Comey, fyrrverandi yfirmaður Alríkislögreglu Bandaríkjanna, og Letitia James, dómsmálaráðherra New York-ríkis, voru ákærð af ráðuneytinu nokkrum vikum eftir að Trump krafðist þess fyrst opinberlega að Pam Bondi, fyrrverandi ráðherra sem starfaði áður sem einkalögmaður Trumps, beitti sér gegn andstæðingum sínum. Bæði þau mál voru felld niður en Comey hefur verið ákærður aftur.
Fleiri hafa verið til rannsóknar hjá ráðuneytinu.
Rannsóknin gegn Carroll er sögð snúast um það hvort hún hafi framið meinsæri í tengslum við tvö dómsmál hennar gegn forsetanum.
Hún sagði við vitnaleiðslur árið 2022 að hún hefði ekki fengið utanaðkomandi fjárhagslega hjálp við lögsóknir sínar en seinna kom þó í ljós að auðjöfurinn Reid Hoffman greiddi einhverja reikninga hennar.
Rannsóknin er sögð á höndum alríkissaksóknara í Chicago, samkvæmt frétt New York Times. Dómsmál Carroll gegn Trump fóru fram í New York. Hoffmann rekur þó óhagnaðardrifið félag í Chicago sem mun hafa verið notað til að veita Carroll fé.
Árið 2022 sagði Carroll við vitnisburð að hún hefði enga fjárhagsaðstoð fengið við lögsóknirnar gegn Trump. Tveimur vikum áður en réttarhöldin hófust sögðu lögmenn hennar bæði dómaranum og lögmönnum Trumps að þau hefðu fengið fjármagn frá félagi Hoffmanns en þeir sögðu hana aldrei hafa rætt við neinn sem tengdist því félagi.
Þá héldu lögmenn Trumps því fram að Carroll og hennar fólk hefðu reynt að hylma yfir sannleikann í um sex mánuði. Aðrar vitnaleiðslur fóru þá fram en þær hafa ekki verið opinberaðar. Þegar réttarhöldin hófust svo lýsti dómarinn því yfir að hann hefði enga ástæðu til að efast um trúverðugleika Carroll og meinaði lögmönnum Trumps að spyrja hana frekar út í peningana við réttarhöldin.
Forsetinn hefur beðið Hæstarétt Bandaríkjanna um að taka áfrýjanir sínar gegn Carroll til umfjöllunar. Áfrýjunum hans hefur verið hafnað á lægri stigum réttarkerfisins.
Todd Blanche, sem er nú starfandi dómsmálaráðherra og var einnig áður einkalögmaður Trumps, er sagður hafa haldið sér frá rannsókninni gegn Carroll. Hann hefur verið sakaður af þingmönnum og öðrum um að haga sér enn eins og einkalögmaður Trumps.
Hefur það sérstaklega verið sagt í tengslum við stofnun nýs skaðabótasjóðs sem nota á til að greiða bandamönnum Trumps skaðabætur fyrir meintar ofsóknir af vopnvæddu réttarkerfi.
Hann var stofnaður í tengslum við samkomulag sem dómsmálaráðuneytið, undir stjórn Blanche, gerði við forsetann sjálfan vegna lögsóknar hans gegn Skattinum. Blanche neitaði að útiloka í gær að fólk sem hefði gerst sekt um að beita lögregluþjóna ofbeldi myndi fá greitt úr sjóðnum.
