Á­fram­hald á á­rásum og Trump hefur í hótunum við Óman

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Það er löngu orðið ljóst að það er lítið að marka yfirlýsingar Trump og stjórnvalda vestanhafs um gang viðræðna við Írani.

Bandaríkjamenn gerðu frekari árásir á Íran í nótt, sem var svarað með árásum Írana á herstöð Bandaríkjanna í Kúvæt. Yfirvöld vestanhafs segja að um varnaraðgerðir hafi verið að ræða.

Samkvæmt embættismönnum innan bandaríska stjórnkerfisins voru fjórir drónar skotnir niður við Hormuz-sund og árás gerð á stjórnstöð í Bandar Abbas, þaðan sem til stóð að skjóta fimmta drónanum á loft. 

Tveimur klukkustundum síðar greindi íranski ríkismiðillinn IRIB að Íranir hefðu gert árás á herstöð Bandaríkjanna í Kúvæt í hefndarskyni. Miðillinn sagði einnig frá því að skotið hefði verið á fjögur skip sem freistuðu þess að sigla um Hormuz-sund.

Stjórnvöld vestanhafs hafa ítrekað sagt síðustu daga, vikur og mánuði að samkomulag milli Bandaríkjanna og Íran sé allt að því í höfn. Enn virðist þó langt á milli aðila og í gær hótaði Trump enn og aftur frekari aðgerðum ef Íranir gæfu sig ekki.

Þá hótaði hann því að „sprengja Óman í loft upp“ aðspurður um fréttir þess efnis að stjórnvöld í Íran og Óman vildu stjórna skipaumferð um Hormuz-sund og innheimta umferðartoll. Sagði forsetinn að sundið ætti að vera opið öllum og að ef stjórnvöld í Óman héldu sig ekki á teppinu myndu Bandaríkjamenn einfaldlega gera árásir á ríkið.

Þess ber að geta að Óman er bandamaður Bandaríkjanna.

Ísraelsmenn hafa haldið áfram árásum á skotmörk í Líbanon og hæft 550 skotmörk í vikunni, að sögn hersins. Íranir hafa sagt það forsendu vopnahlés að það gildi einnig um Líbanon.

