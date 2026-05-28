Bandaríkjamenn gerðu frekari árásir á Íran í nótt, sem var svarað með árásum Írana á herstöð Bandaríkjanna í Kúvæt. Yfirvöld vestanhafs segja að um varnaraðgerðir hafi verið að ræða.
Samkvæmt embættismönnum innan bandaríska stjórnkerfisins voru fjórir drónar skotnir niður við Hormuz-sund og árás gerð á stjórnstöð í Bandar Abbas, þaðan sem til stóð að skjóta fimmta drónanum á loft.
Tveimur klukkustundum síðar greindi íranski ríkismiðillinn IRIB að Íranir hefðu gert árás á herstöð Bandaríkjanna í Kúvæt í hefndarskyni. Miðillinn sagði einnig frá því að skotið hefði verið á fjögur skip sem freistuðu þess að sigla um Hormuz-sund.
Stjórnvöld vestanhafs hafa ítrekað sagt síðustu daga, vikur og mánuði að samkomulag milli Bandaríkjanna og Íran sé allt að því í höfn. Enn virðist þó langt á milli aðila og í gær hótaði Trump enn og aftur frekari aðgerðum ef Íranir gæfu sig ekki.
Þá hótaði hann því að „sprengja Óman í loft upp“ aðspurður um fréttir þess efnis að stjórnvöld í Íran og Óman vildu stjórna skipaumferð um Hormuz-sund og innheimta umferðartoll. Sagði forsetinn að sundið ætti að vera opið öllum og að ef stjórnvöld í Óman héldu sig ekki á teppinu myndu Bandaríkjamenn einfaldlega gera árásir á ríkið.
Þess ber að geta að Óman er bandamaður Bandaríkjanna.
Ísraelsmenn hafa haldið áfram árásum á skotmörk í Líbanon og hæft 550 skotmörk í vikunni, að sögn hersins. Íranir hafa sagt það forsendu vopnahlés að það gildi einnig um Líbanon.