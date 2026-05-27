„Okkur langar að koma Reykjavík í fremstu röð í skólamálum“, segir verðandi forseti borgarstjórnar og oddviti Viðreisnar. Oddviti Framsóknar ætlar við stjórn borgarinnar að leggja áherslu vilja almennings, Ari Edwald íhugar tilboð sem Líf Magneudóttir vildi fá.
Fram kom á blaðamannafundi nýs meirihluta í Viðey í morgun að nú eigi að láta verkin tala. Til að mynda á að lækka fasteignaskatta, auglýsa á eftir vinnustöðum um rekstur leikskóla, stytta á gjaldskyldutíma á bílastæðum, lengja opnunartíma sundlauga, breyta fyrirliggjandi skipulagi í Keldnalandi og Úlfarsárdal og ráðast í hagræðingu í stjórnkerfinu. Ítarlegur verkefnalisti verður kynntur 2. júní á fyrsta borgarstjórnarfundi meirihlutans og verður hægt að nálgast hann á vefsíðunni verkefnalisti.is.
Einar Þorsteinsson oddviti Framsóknarflokksins er afar sáttur við niðurstöðuna en hann var eini fulltrúi flokksins sem náði kjöri í nýliðnum sveitarstjórnarkosningum. Hann verður formaður borgarráðs og gegnir því embætti í eitt ár og skiptir þá við Björgu Magnúsdóttur sem verður forseti borgarstjórnar frá og með 2. júní.
„Það þarf að vinna málin í sátt. Þetta er spurning um áherslur, þ.e. að hætta því sem almenningur hefur ekki áhuga á og gera það sem fólk vill. Nú á að leggja áherslu á leik- og grunnskólamál þar sem árangur og vellíðan barna er í forgrunni. Samgöngumál og horfast í augu við að þar þarf að snúa kúrsinum við,“ segir Einar.
Viðreisn fékk tvo borgarfulltrúa í sveitarstjórnarkosningunum. Björg Magnúsdóttir oddviti segir mikilvægt að ráðast í verkefnin sem fyrst.
„Okkur langar að koma Reykjavík í fremstu röð í skólamálum. Við ætlum að auka traust og láta verkin tala,“ segir Björg.
Hildur Björnsdóttir verðandi borgarstjóri sagði í samtali við fréttastofu í morgun að það hafi ekki verið fyrr en á mánudaginn sem meirihlutaviðræður hófust fyrir alvöru. Hún hafi kannað alla kosti líka að mynda fjögurra flokka meirihluta, þá líka með Miðflokki. Björg segir að það hefði aldrei komið til greina.
„Það var of langt milli Miðflokks og Viðreisnar og við gáfum fyrirheit um að við myndum ekki mynda meirihluta með flokknum fyrir kosningar og stóðum við það,“ segir Björg.
Ari Edwald oddviti Miðflokksins segir að það hafi runnið upp fyrir sér um helgina að hann væri ekki inni í myndinni. Flokkurinn fékk þrjá borgarfulltrúa kjörna í nýliðnum sveitarstjórnarkosningum og margfaldaði fylgi sitt.
„Mér fannst blasa við þegar kosningaúrslitin lágu fyrir að Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur myndu vinna saman því þeir eru sigurvegarar kosninganna,“ segir hann.
Aðspurður um hvort hann sé svekktur með niðurstöðu dagsins svarar hann:
„Ég er ekkert svekktur persónulega. Mér hefur þótt gaman að taka þátt í þessu. Við erum komin til að láta muna um okkur. En ég er svekktur fyrir hönd borgarbúa.“
Hildur Björnsdóttir upplýsti á blaðamannafundinum í morgun að hún hefði ákveðið að bjóða Ara Edwald að taka að sér stjórnarformennsku í Orkuveitunni. Ari segist hafa frétt það stuttu fyrir fundinn. Hann íhugi tilboðið næstu daga.
„Þetta var góð tillaga hjá Hildi og ég þarf bara að íhuga hana,“ segir Ari.
Líf Magneudóttir borgarfulltrúi Vinstri grænna og verðandi borgarfulltrúi Vinstrisins hefði viljað fá slíkt tilboð.
„Mér finnst gengið fram hjá mér. Ég er reynslumesti borgarfulltrúinn. Ég gef setið sem formaður í stjórnum félaga í eigu Reykjavíkurborgar. Nú bíð ég bara eftir símtalinu,“ segir Líf.
Alls taka um sextán nýir borgarfulltrúar við á næsta borgarstjórnarfundi þann 2. júní. Þeir voru á nýliðanámskeiði í ráðhúsinu í dag. Meðal þeirra var Pétur Marteinsson oddviti Samfylkingar. Hann var spenntur fyrir störfunum fram undan.
„Ég hlakka til að taka til starfa í minnihluta og veita þeim aðhald. Ég held að ekki muni veita af. En svo munum við líka styðja góð mál,“ segir Pétur.
Honum líst illa á að taka svokallaðan Samgöngusáttmála upp eins og nefnt hefur verið af verðandi meirihluta.
„Mér líst ekkert á það,“ segir Pétur.
Þær Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir verðandi borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, Magnea Gná Jóhannsdóttir verðandi varaborgarfulltrúi Framsóknarflokksins, Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir verðandi borgarfulltrúi Samfylkingar og Þorvaldur Daði Kristjánsson varaborgarfulltrúi Viðreisnar voru á námskeiðinu í ráðhúsinu í dag. Þau hlakka til að hefja störf.
„Það er bjart framundan. Við erum svo spennt. Við erum svo til í þetta, við erum svo spennt,“ sagði Ragnhildur þegar fréttastofa hitti á hana í dag og hin voru á sama máli.