Stefnt er að því að hjólhýsabyggðin sem hefur staðið við Sævarhöfða í tvö ár færist í Gufunes. Reykjavíkurborg og forsvarsmenn óstofnaðs félags, Samtaka hjólabúa, hafa skrifað undir afnotasamning þess efnis. Um er að ræða 3.900 fermetra landspildu í Gufunesi sem er á milli afnotasvæðis Skemmtigarðsins og íbúðabyggðar við Jöfursbás.
Þetta kemur fram í fundargerð borgarráðs frá 16. apríl.
Íbúar og forsvarsaðilar fyrirtækja á svæðinu komu af fjöllum þegar að fréttastofa bar undir þau hvernig þeim litist á nýja staðsetningu hjólhýsabyggðarinnar. Hér fyrir neðan má sjá staðsetninguna sem hjólabúar hafa fengið afnot af.
Á fundi borgarráðs þann 16. apríl var lagt til að borgarráð samþykki afnotasamning í nafni fráfarandi borgarstjóra, Heiðu Bjargar Hilmisdóttur, við forsvarsaðila óstofnaðs félags, Samtaka hjólabúa, á landspildu í Gufunesi. Svæðið er við vegstæði Sundabrautar samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkurborgar.
Auglýst var eftir nýtingu borgarlands í Gufunesi á vefsíðu borgarinnar þann 24. mars og barst aðeins umsókn frá hjólabúum. Tillagan var samþykkt á fundinum en samningurinn er til tveggja ára með þriggja mánaða gagnkvæmum uppsagnarfresti. Leigugjaldið hljóðar upp á 202 þúsund krónur á ári.
Hildur Björnsdóttir og Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, og Einar Þorsteinsson, borgarráðsfulltrúi Framsóknarflokksins, sátu hjá við afgreiðslu málsins.
Einar lagði fram bókun á fundinum þar sem hann ítrekaði þá stefnu flokksins að tryggja húsnæðisöryggi íbúa án þess að borgin komi upp hjólhýsagarði sem sérstöku húsnæðisúrræði. Hann gagnrýnir jafnframt að ekki hafi verið haft samráð við aðila á svæðinu.
„Fyrirsjáanlegt er að fjöldi fólks muni vilja fá aðgang að svæðinu. Eðlilegra væri að þau sem vilja kjósa að búa í hjólhýsum óskuðu eftir og greiddu fyrir langtímastæði á þeim tjaldstæðum sem til boða standa á höfuðborgarsvæðinu. Í umsögn borgarlögmanns er gerð alvarleg athugasemd um að gengið sé til samninga við óstofnað félag og að tilgangur félagsins liggi því ekki fyrir. Þá er óljóst hvernig rekstri hjólhýsagarðsins verði háttað. Þessi ákvörðun hefur ekki verið grenndarkynnt og engin umsögn liggur fyrir frá umhverfis- og skipulagssviði,“ segir í bókun Einars.
Hildur og Ragnhildur lögðu einnig fram bókun þar sem segir að réttara hefði verið að huga að ábendingum í umsögn borgarlögmanns áður en málið var afgreitt.
Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Sósíalistaflokks Íslands ásamt áheyrnarfulltrúum Flokks fólksins og Vinstri grænna lögðu fram svohljóðandi gagnbókun:
„Því ber að halda til haga að brugðist var við athugasemdum borgarlögmanns, farið var í auglýsingu og skýrt er tekið fram í samningnum að ekki er um sérleyfissamning að ræða eða heimild til að standa í atvinnustarfsemi eða rekstri.“
Í umsögn borgarlögmanns er fundið að því að úthlutunin hafi ekki verið auglýst með fullnægjandi hætti. Enn fremur sé ekki nægilega afmarkað og skilgreint hver heimil notkun svæðisins sé. Ekki nægi að vísa til þess að svæðið sé ætlað undir hjólhýsi. Þá er ítrekað að nauðsynlegt sé að leita umsagnar hjá umhverfis- og skipulagssviði vegna málsins.
Ný staðsetning hjólhýsabyggðarinnar var eitt af forgangsatriðum og loforðum fráfarandi meirihluta Samfylkingarinnar, Pírata, Flokks fólksins, Vinstri grænna og Sósíalistaflokksins. Var þar vísað til óviðunandi aðstæðna við Sævarhöfða. Nú virðist landspildan í Gufunesi eiga að efna það loforð.
Hér fyrir neðan má sjá kort af svæðinu sem um ræðir.