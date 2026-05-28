Sendi­ráðs­starfs­maður fluttur heim öryggisins vegna

Árni Sæberg skrifar
Utanríkisráðuneytið er til húsa við Hafnartorg. Vísir/Vilhelm

Utanríkisráðuneytið ákvað í vikunni að flytja einn starfsmann sendiskrifstofu Íslands í Freetown í Síerra Leóne heim vegna öryggissjónarmiða.

Ægir Þór Eysteinsson, upplýsingafulltrúi ráðuneytisins, staðfestir þetta í svari við fyrirspurn Vísis en segir ekki hægt að veita frekari upplýsingar um málið að svo stöddu.

Íslensk stjórnvöld hafa átt í samstarfi um þróunarsamvinnu í Síerra Leóne síðan 2018. Fyrstu verkefni íslenskra stjórnvalda voru unnin í samstarfi með þarlendum stjórnvöldum og Alþjóðabankanum. Árið 2023 hélt útsent starfsfólk til starfa og var sendiráðið opnað formlega í maí 2024.

