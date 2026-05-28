Fækkar lögregluembættum Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 28. maí 2026 10:17 Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Vísir/Ívar Fannar Lögregluembættum verður fækkað en þess í stað verða mynduð stærri og öflugri embætti um allt land. Þetta er meðal þess sem Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra kynnti í vikunni. Ráðherra segir breytingarnar fela í sér styrkingu lögreglu á landsvísu, eflingu löggæslu og bætta skilvirkni. Þetta er meðal þess sem fram kemur í tilkynningu frá ráðuneytinu, þar sem segir að ráðherrann hafi kynnt breytingarnar á fundi lögregluráðs í vikunni og í ríkisstjórn síðastliðinn föstudag. Segir að með fækkun lögregluembættanna verði mynduð stærri og öflugri embætti um land allt. Sameining lögregluembætta á suðvesturhorni landsins verði jafnframt skoðuð sérstaklega. Vinna við útfærslu breytinganna sé enn á frumstigi en ráðherra gerir ráð fyrir því að frumvarp verði lagt fram á Alþingi með haustinu. Fundið fyrir ákalli „Ég hef fundið fyrir ákalli um breytingar á skipulagi lögreglu. Það er tilfinning fyrir því að lögregla í landinu geti náð ennþá betri árangri ef að skipulagið styður betur við lögreglu í sínum störfum. Þetta er áralöng umræða og það væri auðvitað hægt að sitja og ræða þessi mál lengur en ég hef tekið þá ákvörðun að vilja fara í það að fækka lögregluembættum, stækka lögregluembætti til þess að þau verði sterkari. Ég er að horfa á sameiningar og þetta eru sameiningar sem ná yfir landið allt, ekki bara þannig að við séum að horfa á embætti á landsbyggðinni, suðvesturhornið er ekki undanskilið,“ segir ráðherra í samtali við fréttastofu. Segist ráðherra telja breytingarnar til hagsbóta fyrir lögreglu í landinu öllu og um leið almenning. Síðustu breytingar á skipulagi lögreglu hafi verið gerðar fyrir rúmum tíu árum og nú sé tími til að taka næstu skref. Verkefni lögreglu hafi breyst, samfélagið hafi breyst og við þurfum að styrkja embættin til framtíðar. Með þessu verði til öflugri lögregluembætti á landinu öllu sem geti betur tekist á við breyttan veruleika, bæði innanlands og á alþjóðavísu. Fleiri lögreglumenn og sterkari embætti Hún segir að breytingarnar eigi ekki að verða til þess að starfsfólki eða lögreglustöðvum fækki. Það sé þvert á móti áfram skýr vilji hennar að efla löggæslu og halda áfram að fjölga lögreglumönnum. Markmiðið sé skýrt, að til verði stærri og sterkari lögregluembætti. Þá segir í tilkynningunni að ráðherra leggi mikla áherslu á náið samráð í tengslum við skipulagsbreytingarnar. Af þeirri ástæðu hafi verið skipaður samráðshópur sem gegnir lykilhlutverki við útfærslu þeirra. Í hópnum eiga sæti Drífa Kristín Sigurðardóttir, skrifstofustjóri á skrifstofu löggæslumála í dómsmálaráðuneytinu, Páll Winkel, ráðuneytisstjóri dómsmálaráðuneytisins, Halla Bergþóra Björnsdóttir, ríkislögreglustjóri, Grímur Hergeirsson, formaður Lögreglustjórafélags Íslands og Fjölnir Sæmundsson, formaður Landssambands lögreglumanna. „Mér finnst það skipta máli að landið allt sé þarna undir og við séum að horfa til þess hvernig lögregla í landinu verði ennþá betur í stakk búin til þess að takast á við breyttar aðstæður, skipulagða brotastarfsemi, alþjóðlegt samhengi sakamálarannsókna og þyngra umhverfi í almannavörnum. Þetta er ekki nýtt samtal en ég er þeirrar skoðunar að þessi breyting verði til hagsbóta fyrir lögguna í landinu og fyrir allan almenning,“ segir ráðherra. „Ég hef fundað um þetta með lögregluráði, sem er fundur allra lögreglustjóra í landinu, fékk góð viðbrögð þar og nú er ætlunin að fylgja þessu samtali eftir með því að heimsækja öll embætti í landinu og koma svo fram með frumvarp með haustinu. Þetta er stór kerfisbreyting, já, en ég held að hún verði okkur öllum til góða.“ Starfstöðvum ekki fækkað Á næstu vikum muni ráðherra heimsækja öll lögregluembætti landsins til að kynna áformin nánar, ræða við starfsfólk og hlusta á sjónarmið þess. Á morgun verði fyrsta heimsóknin til lögreglunnar á Austurlandi. Núverandi skipulag lögreglu byggi að stórum hluta á breytingum sem tóku gildi árið 2015 þegar embættum var fækkað og starfsemi lögreglu endurskipulögð. Frá þeim tíma hafi verkefni lögreglu þróast verulega. Afbrot verði sífellt flóknari og baráttan við skipulagða brotastarfsemi kalli á aukna samhæfingu milli embætta og sérhæfingu starfsfólks. Með stærri embættum sé stefnt að því að styrkja faglegt bakland, efla sérhæfingu og bæta getu lögreglu til að mæta þessum áskorunum. „Ég er að horfa á fjögur til fimm embætti, þau eru níu í landinu í dag og held, eins og ég segi, að þetta muni skila því að lögreglan í landinu verði enn þá öflugri. Mér finnst mjög mikilvægt að halda þessu á lofti. Í þessu felst ekki að lögreglumönnum verði fækkað, þvert á móti er það ætlun mín að við höldum áfram að fjölga í lögreglunni í landinu og í þessu felst ekki að starfsstöðvum verði fækkað, þar sem við erum að tala um að lögregluumdæmin verði stærri og sterkari."